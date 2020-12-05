2020-2021 Osmaniyespor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Osmaniyespor, Çatalcaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Osmaniyespor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Osmaniyespor ve Çatalcaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Çatalcaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Osmaniyespor - Çatalcaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.
Osmaniyespor Çatalcaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
7 Ocak Stadı - Osmaniye
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Osmaniyespor Çatalcaspor Maçının Hakemleri
Feridun Daldaş(hakem), İbrahim Ethem Potuk(1. Yardımcı Hakem), Denizcan Şahin(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)
Osmaniyespor İlk 11
99. Berkan Tanrınıan, 9. Halil İbrahim Cenik, 10. Tolga Şahin, 15. Kerim Bölük, 22. Atakan Ekiz, 23. Erkan Çam, 30. Yavuz Koç, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 61. Soner Birinci, 76. Bekir Can Kara, 80. Onur Kızıltaş
Yedekler
45. Yağızcan Akyürek, 5. Ali Emre Erhal, 11. Sidar Ceylan, 25. Sırat Yeşilördek, 29. Fatih Taşdelen, 34. Muzaffer Gebeci, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu
Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül
Goller
Halil İbrahim Cenik,45.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ali Emre Erhal 83.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Cenik 42.dk, Sarı Kart Soner Birinci 34.dk, Sarı Kart Erkan Çam 28.dk, Sarı Kart Onur Kızıltaş 90+2.dk, Sarı Kart Bekir Can Kara 58.dk
Oyundan Çıkanlar
Hakkı İsmet Şimşek 87.dk, Yavuz Koç 78.dk, Atakan Ekiz 66.dk, Tolga Şahin 46.dk, Bekir Can Kara 87.dk
Oyuna Girenler
Sidar Ceylan 87.dk, Ali Emre Erhal 78.dk, Tayfun Sabri Gümüşoğlu 66.dk, Fatih Taşdelen 46.dk, Sırat Yeşilördek 87.dk
Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 97. Mustafa Çoşkun, 99. Yusuf Atasoy
Yedekler
52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 11. Alihan Bel, 88. Mehmet Fatih Dündar
Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik
Goller
Muhammet Yılmaz,85.dk (h), Ali Zorlu,90.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Burhanettin Çakırefe 60.dk, Sarı Kart Bora Yelken 35.dk, Sarı Kart Mehmet Mert Özkaptan 10.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Çoşkun 68.dk, Ahmet Batuhan Akyüz 81.dk, Yusuf Atasoy 61.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Yılmaz 68.dk, Alihan Bel 81.dk, Ali Zorlu 61.dk
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|Av
|1
|İçel İdmanyurdu Spor
|12
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|17
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|14
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|Somaspor
|11
|7
|3
|1
|17
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|24
|11
|3
|Çatalcaspor
|11
|7
|3
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|24
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|4
|Karşıyaka
|11
|6
|4
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|15
|7
|22
|8
|5
|Çarşambaspor
|11
|6
|3
|2
|16
|7
|21
|9
|6
|Esenler Erokspor
|10
|6
|1
|3
|13
|7
|19
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|19
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|10
|4
|3
|3
|15
|11
|15
|4
|9
|Batman Petrolspor
|11
|4
|3
|4
|10
|11
|15
|-1
|10
|Altındağspor
|10
|4
|2
|4
|7
|8
|14
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|12
|3
|4
|5
|10
|13
|13
|-3
|12
|Erbaaspor
|11
|3
|1
|7
|5
|12
|10
|-7
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|10
|3
|1
|6
|9
|13
|10
|-4
|15
|Cizrespor
|11
|1
|3
|7
|6
|22
|6
|-16
|16
|Yalovaspor
|10
|1
|2
|7
|8
|19
|5
|-11
|17
|Arhavispor
|10
|1
|1
|8
|5
|18
|4
|-13
Fikstür
|22.11.2020
|Erokspor
|Elazığ Karakoçan FK
|02.12.2020
|Esenler Erokspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|02.12.2020
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Yalovaspor
|02.12.2020
|Altındağspor
|1-0
|Arhavispor
|02.12.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Cizrespor
|02.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-0
|Karşıyaka
|02.12.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çarşambaspor
|02.12.2020
|Osmaniyespor FK
|1-2
|Çatalcaspor
|02.12.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-0
|Somaspor