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2020-2021 Osmaniyespor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Osmaniyespor, Çatalcaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Osmaniyespor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Osmaniyespor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Osmaniyespor ve Çatalcaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  12. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Çatalcaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Osmaniyespor - Çatalcaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

Osmaniyespor Çatalcaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
7 Ocak Stadı - Osmaniye

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Osmaniyespor Çatalcaspor Maçının Hakemleri
Feridun Daldaş(hakem), İbrahim Ethem Potuk(1. Yardımcı Hakem), Denizcan Şahin(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
99. Berkan Tanrınıan, 9. Halil İbrahim Cenik, 10. Tolga Şahin, 15. Kerim Bölük, 22. Atakan Ekiz, 23. Erkan Çam, 30. Yavuz Koç, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 61. Soner Birinci, 76. Bekir Can Kara, 80. Onur Kızıltaş

Yedekler
45. Yağızcan Akyürek, 5. Ali Emre Erhal, 11. Sidar Ceylan, 25. Sırat Yeşilördek, 29. Fatih Taşdelen, 34. Muzaffer Gebeci, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu

Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül

Goller
Halil İbrahim Cenik,45.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ali Emre Erhal 83.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Cenik 42.dk, Sarı Kart Soner Birinci 34.dk, Sarı Kart Erkan Çam 28.dk, Sarı Kart Onur Kızıltaş 90+2.dk, Sarı Kart Bekir Can Kara 58.dk

Oyundan Çıkanlar
Hakkı İsmet Şimşek 87.dk, Yavuz Koç 78.dk, Atakan Ekiz 66.dk, Tolga Şahin 46.dk, Bekir Can Kara 87.dk

Oyuna Girenler
Sidar Ceylan 87.dk, Ali Emre Erhal 78.dk, Tayfun Sabri Gümüşoğlu 66.dk, Fatih Taşdelen 46.dk, Sırat Yeşilördek 87.dk

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 97. Mustafa Çoşkun, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 11. Alihan Bel, 88. Mehmet Fatih Dündar

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik

Goller
Muhammet Yılmaz,85.dk (h), Ali Zorlu,90.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Burhanettin Çakırefe 60.dk, Sarı Kart Bora Yelken 35.dk, Sarı Kart Mehmet Mert Özkaptan 10.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Çoşkun 68.dk, Ahmet Batuhan Akyüz 81.dk, Yusuf Atasoy 61.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Yılmaz 68.dk, Alihan Bel 81.dk, Ali Zorlu 61.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İçel İdmanyurdu Spor127411732514
2Somaspor117311762411
3Çatalcaspor11731189249
4Karşıyaka11641157228
5Çarşambaspor11632167219
6Esenler Erokspor10613137196
7Şile Yıldızspor125431513192
8Isparta 32 Spor104331511154
9Batman Petrolspor11434101115-1
10Altındağspor104247814-1
11Elazığ Karakoçan FK12345101313-3
12Erbaaspor1131751210-7
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK1031691310-4
15Cizrespor111376226-16
16Yalovaspor101278195-11
17Arhavispor101185184-13

Fikstür

22.11.2020Erokspor Elazığ Karakoçan FK
02.12.2020Esenler Erokspor1-0Elazığ Belediyespor
02.12.2020Isparta 32 Spor1-2Yalovaspor
02.12.2020Altındağspor1-0Arhavispor
02.12.2020Erbaaspor0-1Cizrespor
02.12.2020Batman Petrolspor0-0Karşıyaka
02.12.2020Şile Yıldızspor0-1Çarşambaspor
02.12.2020Osmaniyespor FK1-2Çatalcaspor
02.12.2020İçel İdmanyurdu Spor1-0Somaspor


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