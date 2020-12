2020-2021 Osmaniyespor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Osmaniyespor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Osmaniyespor ve Çatalcaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Çatalcaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Osmaniyespor - Çatalcaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi. Osmaniyespor Çatalcaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

7 Ocak Stadı - Osmaniye



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Osmaniyespor Çatalcaspor Maçının Hakemleri

Feridun Daldaş(hakem), İbrahim Ethem Potuk(1. Yardımcı Hakem), Denizcan Şahin(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

99. Berkan Tanrınıan, 9. Halil İbrahim Cenik, 10. Tolga Şahin, 15. Kerim Bölük, 22. Atakan Ekiz, 23. Erkan Çam, 30. Yavuz Koç, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 61. Soner Birinci, 76. Bekir Can Kara, 80. Onur Kızıltaş



Yedekler

45. Yağızcan Akyürek, 5. Ali Emre Erhal, 11. Sidar Ceylan, 25. Sırat Yeşilördek, 29. Fatih Taşdelen, 34. Muzaffer Gebeci, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu



Teknik Sorumlu

Mustafa Sarıgül



Goller

Halil İbrahim Cenik,45.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ali Emre Erhal 83.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Cenik 42.dk, Sarı Kart Soner Birinci 34.dk, Sarı Kart Erkan Çam 28.dk, Sarı Kart Onur Kızıltaş 90+2.dk, Sarı Kart Bekir Can Kara 58.dk



Oyundan Çıkanlar

Hakkı İsmet Şimşek 87.dk, Yavuz Koç 78.dk, Atakan Ekiz 66.dk, Tolga Şahin 46.dk, Bekir Can Kara 87.dk



Oyuna Girenler

Sidar Ceylan 87.dk, Ali Emre Erhal 78.dk, Tayfun Sabri Gümüşoğlu 66.dk, Fatih Taşdelen 46.dk, Sırat Yeşilördek 87.dk

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 4. Bora Yelken, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 9. Burhanettin Çakırefe, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 97. Mustafa Çoşkun, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 7. Muhammet Yılmaz, 8. Ali Zorlu, 11. Alihan Bel, 88. Mehmet Fatih Dündar



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Goller

Muhammet Yılmaz,85.dk (h), Ali Zorlu,90.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Burhanettin Çakırefe 60.dk, Sarı Kart Bora Yelken 35.dk, Sarı Kart Mehmet Mert Özkaptan 10.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Çoşkun 68.dk, Ahmet Batuhan Akyüz 81.dk, Yusuf Atasoy 61.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Yılmaz 68.dk, Alihan Bel 81.dk, Ali Zorlu 61.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İçel İdmanyurdu Spor 12 7 4 1 17 3 25 14 2 Somaspor 11 7 3 1 17 6 24 11 3 Çatalcaspor 11 7 3 1 18 9 24 9 4 Karşıyaka 11 6 4 1 15 7 22 8 5 Çarşambaspor 11 6 3 2 16 7 21 9 6 Esenler Erokspor 10 6 1 3 13 7 19 6 7 Şile Yıldızspor 12 5 4 3 15 13 19 2 8 Isparta 32 Spor 10 4 3 3 15 11 15 4 9 Batman Petrolspor 11 4 3 4 10 11 15 -1 10 Altındağspor 10 4 2 4 7 8 14 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 12 3 4 5 10 13 13 -3 12 Erbaaspor 11 3 1 7 5 12 10 -7 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 10 3 1 6 9 13 10 -4 15 Cizrespor 11 1 3 7 6 22 6 -16 16 Yalovaspor 10 1 2 7 8 19 5 -11 17 Arhavispor 10 1 1 8 5 18 4 -13

