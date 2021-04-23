2020-2021 Osmaniyespor, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Osmaniyespor, Somaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Osmaniyespor ve Somaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Somaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Osmaniyespor - Somaspor maçının skoru ne oldu? Osmaniyespor, Somaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Osmaniyespor Somaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

7 Ocak Stadı - Osmaniye



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Osmaniyespor Somaspor Maçının Hakemleri

Talha Öztürk(hakem), Yunus Doğan(1. Yardımcı Hakem), Enes Seymen(2. Yardımcı Hakem), Emre Küçük(dördüncü Hakem)

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 3. Emre Baysal, 61. Soner Birinci, 18. Alpay Aldemir, 76. Bekir Can Kara, 21. Oğuzhan Bozkurt, 30. Yavuz Koç, 66. Burak Evren



Yedekler

13. Mesut Balkan, 22. Atakan Ekiz, 25. Sırat Yeşilördek, 80. Onur Kızıltaş, 16. Bora Yılmaz, 10. Tolga Şahin, 79. Buğrahan Baran



Teknik Sorumlu

Mustafa Sarıgül



Goller

Kerim Bölük,78.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Tayfun Sabri Gümüşoğlu 53.dk, Sarı Kart Burak Evren 36.dk, Sarı Kart Buğrahan Baran 90+3.dk



Oyundan Çıkanlar

Yavuz Koç 79.dk, Alpay Aldemir 70.dk, Oğuzhan Bozkurt 79.dk, Burak Evren 62.dk



Oyuna Girenler

Sırat Yeşilördek 79.dk, Bora Yılmaz 70.dk, Buğrahan Baran 79.dk, Tolga Şahin 62.dk

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 10. Nurettin Çağlar, 12. Kadir Yurttadur, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 6. Hüseyin Durak, 9. Muhammed Öztürk, 25. Mustafa Şengül, 45. Ali Akkuş, 61. Yılmaz Ceylan



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür



Goller

Nurettin Çağlar,89.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Nurettin Çağlar 45.dk, Sarı Kart Hakan Çakır 85.dk, Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 78.dk, Sarı Kart Enes Bayır 61.dk



Oyundan Çıkanlar

Kadir Yurttadur 63.dk, Umut Koray Öz 79.dk, Uğur Can 79.dk, Enes Bayır 90+4.dk



Oyuna Girenler

Muhammed Öztürk 63.dk, Yılmaz Ceylan 79.dk, Erkul Küçük 79.dk, Mustafa Şengül 90+4.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 30 19 9 2 60 27 66 33 2 Esenler Erokspor 30 18 7 5 56 23 61 33 3 İçel İdmanyurdu Spor 30 14 9 7 39 24 51 15 4 Çatalcaspor 30 12 10 8 33 29 46 4 5 Isparta 32 Spor 30 12 8 10 45 34 44 11 6 Çarşambaspor 30 11 11 8 37 27 44 10 7 Şile Yıldızspor 31 11 9 11 37 38 42 -1 8 Karşıyaka 30 11 7 12 34 38 40 -4 9 Erbaaspor 30 11 6 13 28 31 39 -3 10 Batman Petrolspor 30 9 12 9 23 26 39 -3 11 Osmaniyespor FK 30 11 8 11 32 30 41 2 12 Elazığ Karakoçan FK 30 8 13 9 31 34 37 -3 13 Altındağspor 30 9 10 11 28 32 37 -4 14 Cizrespor 30 6 12 12 26 51 30 -25 15 Arhavispor 30 6 9 15 20 42 27 -22 16 Gölcükspor 30 7 5 18 22 39 26 -17 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

Fikstür