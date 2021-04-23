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2020-2021 Osmaniyespor, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Osmaniyespor, Somaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Osmaniyespor, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Osmaniyespor, Somaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Osmaniyespor ve Somaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  32. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Somaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Osmaniyespor - Somaspor maçının skoru ne oldu?

Osmaniyespor, Somaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Osmaniyespor Somaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
7 Ocak Stadı - Osmaniye

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Osmaniyespor Somaspor Maçının Hakemleri
Talha Öztürk(hakem), Yunus Doğan(1. Yardımcı Hakem), Enes Seymen(2. Yardımcı Hakem), Emre Küçük(dördüncü Hakem)

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 3. Emre Baysal, 61. Soner Birinci, 18. Alpay Aldemir, 76. Bekir Can Kara, 21. Oğuzhan Bozkurt, 30. Yavuz Koç, 66. Burak Evren

Yedekler
13. Mesut Balkan, 22. Atakan Ekiz, 25. Sırat Yeşilördek, 80. Onur Kızıltaş, 16. Bora Yılmaz, 10. Tolga Şahin, 79. Buğrahan Baran

Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül

Goller
Kerim Bölük,78.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Tayfun Sabri Gümüşoğlu 53.dk, Sarı Kart Burak Evren 36.dk, Sarı Kart Buğrahan Baran 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Yavuz Koç 79.dk, Alpay Aldemir 70.dk, Oğuzhan Bozkurt 79.dk, Burak Evren 62.dk

Oyuna Girenler
Sırat Yeşilördek 79.dk, Bora Yılmaz 70.dk, Buğrahan Baran 79.dk, Tolga Şahin 62.dk

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 10. Nurettin Çağlar, 12. Kadir Yurttadur, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz

Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 6. Hüseyin Durak, 9. Muhammed Öztürk, 25. Mustafa Şengül, 45. Ali Akkuş, 61. Yılmaz Ceylan

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

Goller
Nurettin Çağlar,89.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Nurettin Çağlar 45.dk, Sarı Kart Hakan Çakır 85.dk, Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 78.dk, Sarı Kart Enes Bayır 61.dk

Oyundan Çıkanlar
Kadir Yurttadur 63.dk, Umut Koray Öz 79.dk, Uğur Can 79.dk, Enes Bayır 90+4.dk

Oyuna Girenler
Muhammed Öztürk 63.dk, Yılmaz Ceylan 79.dk, Erkul Küçük 79.dk, Mustafa Şengül 90+4.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor30199260276633
2Esenler Erokspor30187556236133
3İçel İdmanyurdu Spor30149739245115
4Çatalcaspor30121083329464
5Isparta 32 Spor301281045344411
6Çarşambaspor301111837274410
7Şile Yıldızspor3111911373842-1
8Karşıyaka3011712343840-4
9Erbaaspor3011613283139-3
10Batman Petrolspor309129232639-3
11Osmaniyespor FK30118113230412
12Elazığ Karakoçan FK308139313437-3
13Altındağspor3091011283237-4
14Cizrespor3061212265130-25
15Arhavispor306915204227-22
16Gölcükspor307518223926-17
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

18.04.2021Elazığ Belediyespor Yalovaspor
18.04.2021Erokspor Çatalcaspor
21.04.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Yalovaspor
21.04.2021Altındağspor4-2Karşıyaka
21.04.2021Osmaniyespor FK1-1Somaspor
21.04.2021Erbaaspor0-0Çarşambaspor
21.04.2021Esenler Erokspor3-1Çatalcaspor
21.04.2021Gölcükspor1-1Cizrespor
21.04.2021Isparta 32 Spor4-0Arhavispor
21.04.2021Şile Yıldızspor0-1Batman Petrolspor
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