2020-2021 Osmaniyespor, Somaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Osmaniyespor, Somaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Osmaniyespor, Somaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Osmaniyespor ve Somaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Somaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Osmaniyespor - Somaspor maçının skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
7 Ocak Stadı - Osmaniye
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Osmaniyespor Somaspor Maçının Hakemleri
Talha Öztürk(hakem), Yunus Doğan(1. Yardımcı Hakem), Enes Seymen(2. Yardımcı Hakem), Emre Küçük(dördüncü Hakem)
Osmaniyespor İlk 11
45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 3. Emre Baysal, 61. Soner Birinci, 18. Alpay Aldemir, 76. Bekir Can Kara, 21. Oğuzhan Bozkurt, 30. Yavuz Koç, 66. Burak Evren
Yedekler
13. Mesut Balkan, 22. Atakan Ekiz, 25. Sırat Yeşilördek, 80. Onur Kızıltaş, 16. Bora Yılmaz, 10. Tolga Şahin, 79. Buğrahan Baran
Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül
Goller
Kerim Bölük,78.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Tayfun Sabri Gümüşoğlu 53.dk, Sarı Kart Burak Evren 36.dk, Sarı Kart Buğrahan Baran 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Yavuz Koç 79.dk, Alpay Aldemir 70.dk, Oğuzhan Bozkurt 79.dk, Burak Evren 62.dk
Oyuna Girenler
Sırat Yeşilördek 79.dk, Bora Yılmaz 70.dk, Buğrahan Baran 79.dk, Tolga Şahin 62.dk
Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 10. Nurettin Çağlar, 12. Kadir Yurttadur, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz
Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 6. Hüseyin Durak, 9. Muhammed Öztürk, 25. Mustafa Şengül, 45. Ali Akkuş, 61. Yılmaz Ceylan
Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür
Goller
Nurettin Çağlar,89.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Nurettin Çağlar 45.dk, Sarı Kart Hakan Çakır 85.dk, Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 78.dk, Sarı Kart Enes Bayır 61.dk
Oyundan Çıkanlar
Kadir Yurttadur 63.dk, Umut Koray Öz 79.dk, Uğur Can 79.dk, Enes Bayır 90+4.dk
Oyuna Girenler
Muhammed Öztürk 63.dk, Yılmaz Ceylan 79.dk, Erkul Küçük 79.dk, Mustafa Şengül 90+4.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|30
|19
|9
|2
|60
|27
|66
|33
|2
|Esenler Erokspor
|30
|18
|7
|5
|56
|23
|61
|33
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|30
|14
|9
|7
|39
|24
|51
|15
|4
|Çatalcaspor
|30
|12
|10
|8
|33
|29
|46
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|30
|12
|8
|10
|45
|34
|44
|11
|6
|Çarşambaspor
|30
|11
|11
|8
|37
|27
|44
|10
|7
|Şile Yıldızspor
|31
|11
|9
|11
|37
|38
|42
|-1
|8
|Karşıyaka
|30
|11
|7
|12
|34
|38
|40
|-4
|9
|Erbaaspor
|30
|11
|6
|13
|28
|31
|39
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|30
|9
|12
|9
|23
|26
|39
|-3
|11
|Osmaniyespor FK
|30
|11
|8
|11
|32
|30
|41
|2
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|30
|8
|13
|9
|31
|34
|37
|-3
|13
|Altındağspor
|30
|9
|10
|11
|28
|32
|37
|-4
|14
|Cizrespor
|30
|6
|12
|12
|26
|51
|30
|-25
|15
|Arhavispor
|30
|6
|9
|15
|20
|42
|27
|-22
|16
|Gölcükspor
|30
|7
|5
|18
|22
|39
|26
|-17
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|18.04.2021
|Elazığ Belediyespor
|Yalovaspor
|18.04.2021
|Erokspor
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Yalovaspor
|21.04.2021
|Altındağspor
|4-2
|Karşıyaka
|21.04.2021
|Osmaniyespor FK
|1-1
|Somaspor
|21.04.2021
|Erbaaspor
|0-0
|Çarşambaspor
|21.04.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Gölcükspor
|1-1
|Cizrespor
|21.04.2021
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Arhavispor
|21.04.2021
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Batman Petrolspor