2020-2021 Pendikspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Pendikspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Pendikspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Pendikspor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Pendik Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Pendikspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri

STADYUM BİLGİSİ

Pendik Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ayberk Demirbaş(hakem), Tolga Özcan(1. Yardımcı Hakem), Denizcan Şahin(2. Yardımcı Hakem), Eren Özyemişcioğlu(dördüncü Hakem)

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 9. Enis Durak, 10. Ömer Can Sokullu, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 88. Gökhan Lale



Yedekler

13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 7. Ercüment Eray Ataklı, 15. Fatih Cerlek, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 21. Oktay Balcı, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 80. Kadir Salih



Teknik Sorumlu

Hüseyin Kalpar



Goller

Kartlar

Oyundan Çıkanlar

Oyuna Girenler

Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 26. Süleyman Selak, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 99. Ekrem Kayılıbal



Yedekler

53. Kadem Burak Yaşar, 9. Mehmet Ali Can, 18. Hüseyin Mert Uyanıker, 25. Bahattin Tuğrul Aygün, 23. Görkem Şimşek, 27. Mert Dikici, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz



Teknik Sorumlu





Goller

Kartlar

Oyundan Çıkanlar

Oyuna Girenler

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 6 5 0 1 6 3 15 3 2 Serik Belediyespor 6 4 2 0 11 2 14 9 3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 6 4 Van Spor 6 3 2 1 4 3 11 1 5 Kırklarelispor 6 2 4 0 7 1 10 6 6 Elazığspor 5 3 1 1 9 6 10 3 7 Karacabey Belediyespor 6 3 1 2 7 4 10 3 8 Sakaryaspor 6 2 3 1 5 4 9 1 9 Tarsus İdman Yurdu 6 2 3 1 10 10 9 0 10 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0 11 Pendikspor 6 2 1 3 10 8 7 2 12 Etimesgut Belediyespor 5 2 1 2 5 4 7 1 13 Kırşehir Belediyespor 5 2 1 2 5 5 7 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 4 2 0 2 4 5 6 -1 15 Pazarspor 6 2 0 4 9 15 6 -6 16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0 17 Bodrumspor 6 1 1 4 7 9 4 -2 18 1922 Konyaspor 6 1 1 4 3 5 4 -2 19 Kastamonuspor 6 0 2 4 6 14 2 -8 20 Kardemir Karabükspor 6 0 0 6 2 18 0 -16

