2020-2021 Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Pendikspor ve Tarsus İdman Yurdu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Pendikspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Pendikspor - Tarsus İdman Yurdu maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ

Pendik Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Doğu Yılmaz(hakem), Ünal Doğru(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şenkaya(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Metoğlu(dördüncü Hakem)

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 18. Göksu Türkdoğan, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 77. Mahmut Caner Alioğlu



Yedekler

13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 7. Ercüment Eray Ataklı, 9. Enis Durak, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 80. Kadir Salih



Teknik Sorumlu

Hüseyin Kalpar



Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 9. Attila Yıldırım, 6. Abdussamed Karnuçu, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 23. Mertcan Çam, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker



Yedekler

1. Anıl Demir, 50. Mert Temizkan, 14. Furkan Çetinkaya, 5. Ferhat Duman, 30. Mahsun Gediklioğlu, 33. Aytaç Öden, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 68. Alper Ademoğlu



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 8 2 Turgutluspor 8 6 0 2 8 8 18 0 3 Serik Belediyespor 8 4 3 1 12 5 15 7 4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 5 Sakaryaspor 8 3 4 1 10 6 13 4 6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 3 2 14 11 12 3 7 Etimesgut Belediyespor 8 3 3 2 7 4 12 3 8 Van Spor 8 3 3 2 5 5 12 0 9 Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 8 8 11 0 10 Mamak FK 8 3 2 3 7 10 11 -3 11 Kırklarelispor 8 2 4 2 7 3 10 4 12 1922 Konyaspor 8 3 1 4 8 5 10 3 13 Pendikspor 8 3 1 4 11 9 10 2 14 Elazığspor 8 3 1 4 11 14 10 -3 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 7 2 3 2 13 9 9 4 17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 0 4 6 8 9 -2 18 Kastamonuspor 8 1 3 4 8 15 6 -7 19 Bodrumspor 8 1 2 5 9 12 5 -3 20 Kardemir Karabükspor 8 0 1 7 3 20 1 -17

Fikstür