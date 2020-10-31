2020-2021 Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Pendikspor ve Tarsus İdman Yurdu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Pendikspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Pendikspor - Tarsus İdman Yurdu maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Doğu Yılmaz(hakem), Ünal Doğru(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şenkaya(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Metoğlu(dördüncü Hakem)
Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 18. Göksu Türkdoğan, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 77. Mahmut Caner Alioğlu
Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 7. Ercüment Eray Ataklı, 9. Enis Durak, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 80. Kadir Salih
Teknik Sorumlu
Hüseyin Kalpar
Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 9. Attila Yıldırım, 6. Abdussamed Karnuçu, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 23. Mertcan Çam, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker
Yedekler
1. Anıl Demir, 50. Mert Temizkan, 14. Furkan Çetinkaya, 5. Ferhat Duman, 30. Mahsun Gediklioğlu, 33. Aytaç Öden, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 68. Alper Ademoğlu
Teknik Sorumlu
Ergün Penbe
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|8
|6
|1
|1
|16
|8
|19
|8
|2
|Turgutluspor
|8
|6
|0
|2
|8
|8
|18
|0
|3
|Serik Belediyespor
|8
|4
|3
|1
|12
|5
|15
|7
|4
|Kırşehir Belediyespor
|8
|4
|2
|2
|7
|5
|14
|2
|5
|Sakaryaspor
|8
|3
|4
|1
|10
|6
|13
|4
|6
|Tarsus İdman Yurdu
|8
|3
|3
|2
|14
|11
|12
|3
|7
|Etimesgut Belediyespor
|8
|3
|3
|2
|7
|4
|12
|3
|8
|Van Spor
|8
|3
|3
|2
|5
|5
|12
|0
|9
|Karacabey Belediyespor
|8
|3
|2
|3
|8
|8
|11
|0
|10
|Mamak FK
|8
|3
|2
|3
|7
|10
|11
|-3
|11
|Kırklarelispor
|8
|2
|4
|2
|7
|3
|10
|4
|12
|1922 Konyaspor
|8
|3
|1
|4
|8
|5
|10
|3
|13
|Pendikspor
|8
|3
|1
|4
|11
|9
|10
|2
|14
|Elazığspor
|8
|3
|1
|4
|11
|14
|10
|-3
|15
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|16
|Sivas Belediyespor
|7
|2
|3
|2
|13
|9
|9
|4
|17
|Bayburt Özel İdare Spor
|7
|3
|0
|4
|6
|8
|9
|-2
|18
|Kastamonuspor
|8
|1
|3
|4
|8
|15
|6
|-7
|19
|Bodrumspor
|8
|1
|2
|5
|9
|12
|5
|-3
|20
|Kardemir Karabükspor
|8
|0
|1
|7
|3
|20
|1
|-17
Fikstür
|31.10.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|31.10.2020
|Karacabey Belediyespor
|0-3
|Sakaryaspor
|31.10.2020
|Elazığspor
|2-3
|Eyüpspor
|31.10.2020
|Bodrumspor
|1-2
|Pazarspor
|31.10.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|0-2
|1922 Konyaspor
|31.10.2020
|Sivas Belediyespor
|4-0
|Turgutluspor
|31.10.2020
|Pendikspor
|1-0
|Tarsus İdman Yurdu
|31.10.2020
|Serik Belediyespor
|1-1
|Kastamonuspor
|31.10.2020
|Mamak FK
|1-0
|Kırklarelispor
|31.10.2020
|Kırşehir Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|01.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Kırklarelispor