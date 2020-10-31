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2020-2021 Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Pendikspor ve Tarsus İdman Yurdu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Pendikspor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Pendikspor - Tarsus İdman Yurdu maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Doğu Yılmaz(hakem), Ünal Doğru(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şenkaya(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Metoğlu(dördüncü Hakem)

PENDİKSPORPendikspor

Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 18. Göksu Türkdoğan, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 77. Mahmut Caner Alioğlu

Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 7. Ercüment Eray Ataklı, 9. Enis Durak, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 80. Kadir Salih

Teknik Sorumlu
Hüseyin Kalpar
 

TARSUS İDMAN YURDUTarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 9. Attila Yıldırım, 6. Abdussamed Karnuçu, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 23. Mertcan Çam, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker

Yedekler
1. Anıl Demir, 50. Mert Temizkan, 14. Furkan Çetinkaya, 5. Ferhat Duman, 30. Mahsun Gediklioğlu, 33. Aytaç Öden, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 68. Alper Ademoğlu

Teknik Sorumlu
Ergün Penbe
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor8611168198
2Turgutluspor860288180
3Serik Belediyespor8431125157
4Kırşehir Belediyespor842275142
5Sakaryaspor8341106134
6Tarsus İdman Yurdu83321411123
7Etimesgut Belediyespor833274123
8Van Spor833255120
9Karacabey Belediyespor832388110
10Mamak FK832371011-3
11Kırklarelispor824273104
121922 Konyaspor831485103
13Pendikspor8314119102
14Elazığspor8314111410-3
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor723213994
17Bayburt Özel İdare Spor7304689-2
18Kastamonuspor81348156-7
19Bodrumspor81259125-3
20Kardemir Karabükspor80173201-17

Fikstür

31.10.2020Kardemir Karabükspor0-0Etimesgut Belediyespor
31.10.2020Karacabey Belediyespor0-3Sakaryaspor
31.10.2020Elazığspor2-3Eyüpspor
31.10.2020Bodrumspor1-2Pazarspor
31.10.2020Bayburt Özel İdare Spor0-21922 Konyaspor
31.10.2020Sivas Belediyespor4-0Turgutluspor
31.10.2020Pendikspor1-0Tarsus İdman Yurdu
31.10.2020Serik Belediyespor1-1Kastamonuspor
31.10.2020Mamak FK1-0Kırklarelispor
31.10.2020Kırşehir Belediyespor1-0Van Spor
01.11.2020Başkent Akademi FK Kırklarelispor
Tayfun Altuntaş
Editör


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