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2020-2021 Pendikspor, Van Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Pendikspor, Van Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Pendikspor, Van Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Pendikspor, Van Spor ile karşılaştı. maç 3-5 sona erdi. Pendikspor ve Van Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Pendikspor sahasında Van Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul - Pendik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Pendikspor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Pendikspor - Van Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı - İstanbul - Pendik

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Oğuzhan Aksu(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Kaplan(2. Yardımcı Hakem), Volkan Okur(dördüncü Hakem)

PENDİKSPORPendikspor

Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 14. Atakan Müjde, 15. Fatih Cerlek, 18. Göksu Türkdoğan, 21. Oktay Balcı, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir

Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 7. Ercüment Eray Ataklı, 8. Salim İyik, 9. Enis Durak, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu

Teknik Sorumlu


Goller
Göksu Türkdoğan,83.dk (h), Göksu Türkdoğan,87.dk (f), Enis Durak,90.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Oktay Balcı 69.dk

Oyundan Çıkanlar
Özgür İleri 32.dk, Mehmet Sıddık İstemi 54.dk, Fatih Cerlek 54.dk, Oktay Balcı 70.dk, Atakan Müjde 70.dk

Oyuna Girenler
Salim İyik 32.dk, Mahmut Caner Alioğlu 54.dk, Yaser Hacımustafaoğlu 54.dk, Süheyl Çetin 70.dk, Enis Durak 70.dk

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 10. Sedat Cengiz, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir

Yedekler
45. Aydın Bağ, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 11. Yaser Yıldız, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 21. Atamer Bilgin, 27. Cem Özdemir, 98. Sedat Komi

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

Goller
Utku Şen,2.dk (f), Utku Şen,22.dk (f), Utku Şen,49.dk (f), Yakup Demir,57.dk (h), Sedat Cengiz,62.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Sefa Küpeli 81.dk, Abdulkadir Özdemir 69.dk, Yakup Demir 76.dk, Burhan Arman 76.dk, Utku Şen 69.dk

Oyuna Girenler
Cem Özdemir 81.dk, Sedat Komi 69.dk, İsmail Güner 76.dk, Cihan Halil 76.dk, Yaser Yıldız 69.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor108112182513
2Turgutluspor107031111210
3Van Spor10532138185
4Kırklarelispor1044293166
5Serik Belediyespor10442139164
6Etimesgut Belediyespor1044295164
7Sakaryaspor104421312161
81922 Konyaspor10424146148
9Karacabey Belediyespor104241310143
10Kırşehir Belediyespor942376141
11Tarsus İdman Yurdu93331513122
12Bodrumspor103251715112
13Mamak FK932471311-6
14Sivas Belediyespor92431313100
15Pendikspor10316141510-1
16Elazığspor10415131613-3
17Pazarspor8314121710-5
18Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
19Kastamonuspor1023510179-7
20Kardemir Karabükspor100193261-23

Fikstür

11.11.2020Başkent Akademi FKPazarspor
14.11.2020Turgutluspor2-1Kastamonuspor
14.11.2020Sivas Belediyespor0-0Etimesgut Belediyespor
14.11.2020Serik Belediyespor0-3Eyüpspor
14.11.2020Pendikspor3-5Van Spor
14.11.2020Kardemir Karabükspor0-51922 Konyaspor
14.11.2020Elazığspor0-1Kırklarelispor
14.11.2020Bodrumspor2-1Karacabey Belediyespor
14.11.2020Bayburt Özel İdare SporP-PTarsus İdman Yurdu
14.11.2020Mamak FKP-PPazarspor
14.11.2020Kırşehir Belediyespor0-1Sakaryaspor


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