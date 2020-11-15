2020-2021 Pendikspor, Van Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Pendikspor, Van Spor ile karşılaştı. maç 3-5 sona erdi. Pendikspor ve Van Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Pendikspor sahasında Van Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul - Pendik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Pendikspor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Pendik Stadı - İstanbul - Pendik



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Oğuzhan Aksu(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Kaplan(2. Yardımcı Hakem), Volkan Okur(dördüncü Hakem)

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 14. Atakan Müjde, 15. Fatih Cerlek, 18. Göksu Türkdoğan, 21. Oktay Balcı, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir



Yedekler

13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 7. Ercüment Eray Ataklı, 8. Salim İyik, 9. Enis Durak, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu



Teknik Sorumlu





Goller

Göksu Türkdoğan,83.dk (h), Göksu Türkdoğan,87.dk (f), Enis Durak,90.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Oktay Balcı 69.dk



Oyundan Çıkanlar

Özgür İleri 32.dk, Mehmet Sıddık İstemi 54.dk, Fatih Cerlek 54.dk, Oktay Balcı 70.dk, Atakan Müjde 70.dk



Oyuna Girenler

Salim İyik 32.dk, Mahmut Caner Alioğlu 54.dk, Yaser Hacımustafaoğlu 54.dk, Süheyl Çetin 70.dk, Enis Durak 70.dk

Van Spor

Van Spor İlk 11

1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 10. Sedat Cengiz, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir



Yedekler

45. Aydın Bağ, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 11. Yaser Yıldız, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 21. Atamer Bilgin, 27. Cem Özdemir, 98. Sedat Komi



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül



Goller

Utku Şen,2.dk (f), Utku Şen,22.dk (f), Utku Şen,49.dk (f), Yakup Demir,57.dk (h), Sedat Cengiz,62.dk (f)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Sefa Küpeli 81.dk, Abdulkadir Özdemir 69.dk, Yakup Demir 76.dk, Burhan Arman 76.dk, Utku Şen 69.dk



Oyuna Girenler

Cem Özdemir 81.dk, Sedat Komi 69.dk, İsmail Güner 76.dk, Cihan Halil 76.dk, Yaser Yıldız 69.dk

Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 10 8 1 1 21 8 25 13 2 Turgutluspor 10 7 0 3 11 11 21 0 3 Van Spor 10 5 3 2 13 8 18 5 4 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 5 Serik Belediyespor 10 4 4 2 13 9 16 4 6 Etimesgut Belediyespor 10 4 4 2 9 5 16 4 7 Sakaryaspor 10 4 4 2 13 12 16 1 8 1922 Konyaspor 10 4 2 4 14 6 14 8 9 Karacabey Belediyespor 10 4 2 4 13 10 14 3 10 Kırşehir Belediyespor 9 4 2 3 7 6 14 1 11 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 12 Bodrumspor 10 3 2 5 17 15 11 2 13 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 14 Sivas Belediyespor 9 2 4 3 13 13 10 0 15 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 16 Elazığspor 10 4 1 5 13 16 13 -3 17 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 18 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 19 Kastamonuspor 10 2 3 5 10 17 9 -7 20 Kardemir Karabükspor 10 0 1 9 3 26 1 -23

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