2020-2021 Pendikspor, Van Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Pendikspor, Van Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Pendikspor, Van Spor ile karşılaştı. maç 3-5 sona erdi. Pendikspor ve Van Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Pendikspor sahasında Van Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul - Pendik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Pendikspor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?
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Pendikspor - Van Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı - İstanbul - Pendik
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Oğuzhan Aksu(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Kaplan(2. Yardımcı Hakem), Volkan Okur(dördüncü Hakem)
Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 14. Atakan Müjde, 15. Fatih Cerlek, 18. Göksu Türkdoğan, 21. Oktay Balcı, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir
Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 7. Ercüment Eray Ataklı, 8. Salim İyik, 9. Enis Durak, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 29. Mertcan Akkaya, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Göksu Türkdoğan,83.dk (h), Göksu Türkdoğan,87.dk (f), Enis Durak,90.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Oktay Balcı 69.dk
Oyundan Çıkanlar
Özgür İleri 32.dk, Mehmet Sıddık İstemi 54.dk, Fatih Cerlek 54.dk, Oktay Balcı 70.dk, Atakan Müjde 70.dk
Oyuna Girenler
Salim İyik 32.dk, Mahmut Caner Alioğlu 54.dk, Yaser Hacımustafaoğlu 54.dk, Süheyl Çetin 70.dk, Enis Durak 70.dk
Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 10. Sedat Cengiz, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir
Yedekler
45. Aydın Bağ, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 11. Yaser Yıldız, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 21. Atamer Bilgin, 27. Cem Özdemir, 98. Sedat Komi
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Goller
Utku Şen,2.dk (f), Utku Şen,22.dk (f), Utku Şen,49.dk (f), Yakup Demir,57.dk (h), Sedat Cengiz,62.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Sefa Küpeli 81.dk, Abdulkadir Özdemir 69.dk, Yakup Demir 76.dk, Burhan Arman 76.dk, Utku Şen 69.dk
Oyuna Girenler
Cem Özdemir 81.dk, Sedat Komi 69.dk, İsmail Güner 76.dk, Cihan Halil 76.dk, Yaser Yıldız 69.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|10
|8
|1
|1
|21
|8
|25
|13
|2
|Turgutluspor
|10
|7
|0
|3
|11
|11
|21
|0
|3
|Van Spor
|10
|5
|3
|2
|13
|8
|18
|5
|4
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|5
|Serik Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|6
|Etimesgut Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|9
|5
|16
|4
|7
|Sakaryaspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|8
|1922 Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|14
|6
|14
|8
|9
|Karacabey Belediyespor
|10
|4
|2
|4
|13
|10
|14
|3
|10
|Kırşehir Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|7
|6
|14
|1
|11
|Tarsus İdman Yurdu
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|12
|2
|12
|Bodrumspor
|10
|3
|2
|5
|17
|15
|11
|2
|13
|Mamak FK
|9
|3
|2
|4
|7
|13
|11
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|9
|2
|4
|3
|13
|13
|10
|0
|15
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|16
|Elazığspor
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|13
|-3
|17
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|18
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|19
|Kastamonuspor
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|9
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|10
|0
|1
|9
|3
|26
|1
|-23
Fikstür
|11.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Pazarspor
|14.11.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kastamonuspor
|14.11.2020
|Sivas Belediyespor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|14.11.2020
|Serik Belediyespor
|0-3
|Eyüpspor
|14.11.2020
|Pendikspor
|3-5
|Van Spor
|14.11.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-5
|1922 Konyaspor
|14.11.2020
|Elazığspor
|0-1
|Kırklarelispor
|14.11.2020
|Bodrumspor
|2-1
|Karacabey Belediyespor
|14.11.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|P-P
|Tarsus İdman Yurdu
|14.11.2020
|Mamak FK
|P-P
|Pazarspor
|14.11.2020
|Kırşehir Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor