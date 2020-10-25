2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Adana Demirspor ile 25.10.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Royal Hastanesi Bandırmaspor Adana Demirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bandırma 17 Eylül
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Emre Kargın(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak(2. Yardımcı Hakem), Lütfullah Aslan(dördüncü Hakem)
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 53. Orhan Ovacıklı, 27. Mehmet Yiğit, 66. Gökay Güney, 3. Abdurrahim Dursun, 14. İshak Çakmak, 26. Emır Halılovıc, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 22. Hakan Bilgiç, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote
Yedekler
1. Kurtuluş Yurt, 6. Feyyaz Belen, 12. Mahamadou Ba, 25. Selçuk Alibaz, 7. Berat Satılmış, 72. Rahmi Anıl Başaran, 11. Erkan Taşkıran, 90. Lacına Traore
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 14. Pa Amat Dıbba, 85. Erkan Zengin, 20. Volkan Şen, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
22. Emre Selen, 4. Semih Güler, 6. Hamıdou Traore, 70. Sedat Şahintürk, 8. Sinan Kurt, 88. Anıl Karaer, 9. Davide Lanzafame, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|7
|4
|2
|1
|14
|6
|14
|8
|2
|Tuzlaspor
|6
|4
|2
|0
|13
|6
|14
|7
|3
|Samsunspor
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|14
|4
|4
|İstanbulspor
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|6
|5
|Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|1
|2
|8
|6
|13
|2
|6
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|7
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|8
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|9
|Adanaspor
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|9
|3
|10
|Bursaspor
|6
|2
|1
|3
|11
|11
|7
|0
|11
|Balıkesirspor
|6
|2
|1
|3
|6
|8
|7
|-2
|12
|Akhisarspor
|6
|1
|3
|2
|4
|4
|6
|0
|13
|Bandırmaspor
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|5
|-5
|14
|Menemenspor
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|5
|-5
|15
|Ümraniyespor
|7
|1
|2
|4
|8
|15
|5
|-7
|16
|Ankaraspor
|6
|1
|1
|4
|3
|10
|4
|-7
|17
|Eskişehirspor
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|3
|-8
|18
|Boluspor
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|2
|-4
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|2-1
|Bursaspor