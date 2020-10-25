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2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Adana Demirspor ile 25.10.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Royal Hastanesi Bandırmaspor Adana Demirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Kargın(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak(2. Yardımcı Hakem), Lütfullah Aslan(dördüncü Hakem)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 53. Orhan Ovacıklı, 27. Mehmet Yiğit, 66. Gökay Güney, 3. Abdurrahim Dursun, 14. İshak Çakmak, 26. Emır Halılovıc, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 22. Hakan Bilgiç, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 6. Feyyaz Belen, 12. Mahamadou Ba, 25. Selçuk Alibaz, 7. Berat Satılmış, 72. Rahmi Anıl Başaran, 11. Erkan Taşkıran, 90. Lacına Traore

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 14. Pa Amat Dıbba, 85. Erkan Zengin, 20. Volkan Şen, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

22. Emre Selen, 4. Semih Güler, 6. Hamıdou Traore, 70. Sedat Şahintürk, 8. Sinan Kurt, 88. Anıl Karaer, 9. Davide Lanzafame, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor7421146148
2Tuzlaspor6420136147
3Samsunspor7421117144
4İstanbulspor6411126136
5Ankara Keçiörengücü741286132
6Altınordu74121110131
7Giresunspor63211110111
8Altay6312104106
9Adanaspor62319693
10Bursaspor6213111170
11Balıkesirspor6213687-2
12Akhisarspor61324460
13Bandırmaspor71246115-5
14Menemenspor61236115-5
15Ümraniyespor71248155-7
16Ankaraspor61143104-7
17Eskişehirspor60332103-8
18Boluspor6024482-4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür

20.10.2020Eskişehirspor0-1Samsunspor
20.10.2020Ankara Keçiörengücü1-0Bandırmaspor
21.10.2020Balıkesirspor0-0Boluspor
21.10.2020Altınordu2-1Altay
21.10.2020Giresunspor4-3Adanaspor
21.10.2020Adana Demirspor4-2Ümraniyespor
22.10.2020İstanbulspor2-2Akhisarspor
22.10.2020Tuzlaspor2-0Osmanlıspor FK
22.10.2020Menemenspor2-1Bursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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