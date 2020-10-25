2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Adana Demirspor ile 25.10.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Royal Hastanesi Bandırmaspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Royal Hastanesi Bandırmaspor Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Kargın(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aylak(2. Yardımcı Hakem), Lütfullah Aslan(dördüncü Hakem)

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 53. Orhan Ovacıklı, 27. Mehmet Yiğit, 66. Gökay Güney, 3. Abdurrahim Dursun, 14. İshak Çakmak, 26. Emır Halılovıc, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 22. Hakan Bilgiç, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 6. Feyyaz Belen, 12. Mahamadou Ba, 25. Selçuk Alibaz, 7. Berat Satılmış, 72. Rahmi Anıl Başaran, 11. Erkan Taşkıran, 90. Lacına Traore

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 14. Pa Amat Dıbba, 85. Erkan Zengin, 20. Volkan Şen, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

22. Emre Selen, 4. Semih Güler, 6. Hamıdou Traore, 70. Sedat Şahintürk, 8. Sinan Kurt, 88. Anıl Karaer, 9. Davide Lanzafame, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 7 4 2 1 14 6 14 8 2 Tuzlaspor 6 4 2 0 13 6 14 7 3 Samsunspor 7 4 2 1 11 7 14 4 4 İstanbulspor 6 4 1 1 12 6 13 6 5 Ankara Keçiörengücü 7 4 1 2 8 6 13 2 6 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 7 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 8 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 9 Adanaspor 6 2 3 1 9 6 9 3 10 Bursaspor 6 2 1 3 11 11 7 0 11 Balıkesirspor 6 2 1 3 6 8 7 -2 12 Akhisarspor 6 1 3 2 4 4 6 0 13 Bandırmaspor 7 1 2 4 6 11 5 -5 14 Menemenspor 6 1 2 3 6 11 5 -5 15 Ümraniyespor 7 1 2 4 8 15 5 -7 16 Ankaraspor 6 1 1 4 3 10 4 -7 17 Eskişehirspor 6 0 3 3 2 10 3 -8 18 Boluspor 6 0 2 4 4 8 2 -4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür