2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Akhisarspor ile 19.09.2020 14:00'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Royal Hastanesi Bandırmaspor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Royal Hastanesi Bandırmaspor Akhisarspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Hakan Ceylan(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Bersan Duran(2. Yardımcı Hakem), Hasan Avcı(dördüncü Hakem)

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 7. Berat Satılmış, 10. Mıckael Franck Pote, 11. Erkan Taşkıran, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 19. Onur Akbay, 20. Hüseyin Bak, 22. Hakan Bilgiç, 8. Samet Katanalp, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Yedekler

91. Zülküf Özer, 4. Fırat Arıkan, 26. Emır Halılovıc, 17. Doğan Can Davas, 25. Selçuk Alibaz, 66. Gökay Güney, 77. Benhur Keser

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 17. Bertuğ Bayar, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 3. Alperen Babacan, 6. Bora Yılmaz, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 27. Gökmen Aydoğdu, 35. Mert Efe Çölbeyi, 72. İlke Nelik, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adanaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 2 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 3 Adana Demirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Altınordu 1 1 0 0 2 0 3 2 5 Balıkesirspor 2 1 0 1 3 2 3 1 6 Ümraniyespor 1 1 0 0 2 1 3 1 7 Ankara Keçiörengücü 1 1 0 0 1 0 3 1 8 Ankaraspor 1 1 0 0 1 0 3 1 9 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 10 Altay 1 0 1 0 0 0 1 0 11 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 1 0 12 Akhisarspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 13 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 14 Boluspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 15 İstanbulspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 16 Bursaspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 17 Giresunspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Menemenspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür