2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Eskişehirspor ile 17.10.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Royal Hastanesi Bandırmaspor Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bandırma 17 Eylül - Balıkesir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Caner Ak(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Deniz Sercan Akgül(dördüncü Hakem)
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 22. Hakan Bilgiç, 6. Feyyaz Belen, 27. Mehmet Yiğit, 66. Gökay Güney, 26. Emır Halılovıc, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 7. Berat Satılmış, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote
Yedekler
1. Kurtuluş Yurt, 11. Erkan Taşkıran, 20. Hüseyin Bak, 53. Orhan Ovacıklı, 4. Fırat Arıkan, 21. Ruben Rayos Serna, 90. Lacına Traore, 72. Rahmi Anıl Başaran, 18. Görkem Kıran
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 21. Erdal Akdarı, 5. Sezgin Coşkun, 7. Bedirhan Altunbaş, 22. Bilal Ceylan, 8. Onur Bayramoğlu, 41. Mehmet Özcan, 11. Kaan Gül, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 9. İbrahim Halil Öner
Yedekler
45. Melih Ağa, 26. Buğra Çağlıyan, 10. Talha Erdoğan, 27. Furkan Balaban, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 3. Muhammet Yahya Akbulut, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 24. Arda Okumuş
Teknik Sorumlu
Fahrettin Sayhan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|10
|3
|3
|Altınordu
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|9
|3
|4
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|5
|Adana Demirspor
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|8
|4
|6
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|7
|Altay
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|8
|Giresunspor
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|7
|0
|9
|Adanaspor
|4
|1
|3
|0
|1
|0
|6
|1
|10
|Balıkesirspor
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|6
|0
|11
|Bandırmaspor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Akhisarspor
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|0
|13
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|14
|Ümraniyespor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|15
|Ankaraspor
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|3
|-5
|16
|Eskişehirspor
|5
|0
|3
|2
|2
|9
|3
|-7
|17
|Boluspor
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|1
|-3
|18
|Menemenspor
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-2
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|Menemenspor