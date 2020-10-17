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2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Eskişehirspor ile 17.10.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Royal Hastanesi Bandırmaspor Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bandırma 17 Eylül - Balıkesir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Caner Ak(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Deniz Sercan Akgül(dördüncü Hakem)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 22. Hakan Bilgiç, 6. Feyyaz Belen, 27. Mehmet Yiğit, 66. Gökay Güney, 26. Emır Halılovıc, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 7. Berat Satılmış, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 11. Erkan Taşkıran, 20. Hüseyin Bak, 53. Orhan Ovacıklı, 4. Fırat Arıkan, 21. Ruben Rayos Serna, 90. Lacına Traore, 72. Rahmi Anıl Başaran, 18. Görkem Kıran

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 21. Erdal Akdarı, 5. Sezgin Coşkun, 7. Bedirhan Altunbaş, 22. Bilal Ceylan, 8. Onur Bayramoğlu, 41. Mehmet Özcan, 11. Kaan Gül, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 9. İbrahim Halil Öner

Yedekler

45. Melih Ağa, 26. Buğra Çağlıyan, 10. Talha Erdoğan, 27. Furkan Balaban, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 3. Muhammet Yahya Akbulut, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 24. Arda Okumuş

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor5401104126
2Ankara Keçiörengücü531152103
3Altınordu43016393
4Tuzlaspor42209584
5Adana Demirspor42207384
6Samsunspor52216581
7Altay42118276
8Giresunspor42116670
9Adanaspor41301061
10Balıkesirspor42025560
11Bandırmaspor5122675-1
12Akhisarspor41122240
13Bursaspor4112784-1
14Ümraniyespor51135104-5
15Ankaraspor4103273-5
16Eskişehirspor5032293-7
17Boluspor4013361-3
18Menemenspor40134101-6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor Altınordu
17.10.2020Altay Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-2İstanbulspor
18.10.2020Bursaspor Balıkesirspor
18.10.2020Boluspor Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FK Giresunspor
19.10.2020Akhisarspor Menemenspor


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