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2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 7. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 7. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Giresunspor ile 07.11.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Royal Hastanesi Bandırmaspor Giresunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Murat Erdoğan(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 53. Orhan Ovacıklı, 3. Abdurrahim Dursun, 4. Fırat Arıkan, 19. Onur Akbay, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 21. Ruben Rayos Serna, 72. Rahmi Anıl Başaran, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 11. Erkan Taşkıran, 66. Gökay Güney, 6. Feyyaz Belen, 12. Mahamadou Ba, 25. Selçuk Alibaz, 7. Berat Satılmış, 90. Lacına Traore

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor8530178189
2İstanbulspor8521167179
3Adana Demirspor8431157158
4Samsunspor8431128154
5Ankara Keçiörengücü842297142
6Giresunspor84221211141
7Altınordu74121110131
8Balıkesirspor9414111313-2
9Adanaspor8332139124
10Akhisarspor833275122
11Altay7313117104
12Bursaspor83141615101
13Ümraniyespor923410169-6
14Menemenspor71336116-5
15Bandırmaspor81256125-6
16Ankaraspor71154124-8
17Boluspor80356123-6
18Eskişehirspor80352143-12

TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür

24.10.2020Ümraniyespor1-1Altınordu
24.10.2020Samsunspor4-2Ankara Keçiörengücü
25.10.2020AltayP-PGiresunspor
25.10.2020İstanbulspor3-0Eskişehirspor
25.10.2020Osmanlıspor FK Balıkesirspor
25.10.2020Adanaspor1-3Tuzlaspor
25.10.2020Bandırmaspor0-3Adana Demirspor
25.10.2020Ankaraspor1-2Balıkesirspor
26.10.2020Akhisarspor2-1Bursaspor
26.10.2020Boluspor0-0Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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