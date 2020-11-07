2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 7. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Giresunspor ile 07.11.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Royal Hastanesi Bandırmaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Royal Hastanesi Bandırmaspor Giresunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Murat Erdoğan(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 53. Orhan Ovacıklı, 3. Abdurrahim Dursun, 4. Fırat Arıkan, 19. Onur Akbay, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 21. Ruben Rayos Serna, 72. Rahmi Anıl Başaran, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 11. Erkan Taşkıran, 66. Gökay Güney, 6. Feyyaz Belen, 12. Mahamadou Ba, 25. Selçuk Alibaz, 7. Berat Satılmış, 90. Lacına Traore

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 8 5 3 0 17 8 18 9 2 İstanbulspor 8 5 2 1 16 7 17 9 3 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 4 Samsunspor 8 4 3 1 12 8 15 4 5 Ankara Keçiörengücü 8 4 2 2 9 7 14 2 6 Giresunspor 8 4 2 2 12 11 14 1 7 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 8 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 9 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 10 Akhisarspor 8 3 3 2 7 5 12 2 11 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 12 Bursaspor 8 3 1 4 16 15 10 1 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 15 Bandırmaspor 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Ankaraspor 7 1 1 5 4 12 4 -8 17 Boluspor 8 0 3 5 6 12 3 -6 18 Eskişehirspor 8 0 3 5 2 14 3 -12

TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür