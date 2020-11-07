2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 7. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 7. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Giresunspor ile 07.11.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Royal Hastanesi Bandırmaspor Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bandırma 17 Eylül
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Erdoğan(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 53. Orhan Ovacıklı, 3. Abdurrahim Dursun, 4. Fırat Arıkan, 19. Onur Akbay, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 21. Ruben Rayos Serna, 72. Rahmi Anıl Başaran, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote
Yedekler
1. Kurtuluş Yurt, 11. Erkan Taşkıran, 66. Gökay Güney, 6. Feyyaz Belen, 12. Mahamadou Ba, 25. Selçuk Alibaz, 7. Berat Satılmış, 90. Lacına Traore
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 19. Yasin Ozan, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|18
|9
|2
|İstanbulspor
|8
|5
|2
|1
|16
|7
|17
|9
|3
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|4
|Samsunspor
|8
|4
|3
|1
|12
|8
|15
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|14
|2
|6
|Giresunspor
|8
|4
|2
|2
|12
|11
|14
|1
|7
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|8
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|9
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|10
|Akhisarspor
|8
|3
|3
|2
|7
|5
|12
|2
|11
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|12
|Bursaspor
|8
|3
|1
|4
|16
|15
|10
|1
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|15
|Bandırmaspor
|8
|1
|2
|5
|6
|12
|5
|-6
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Boluspor
|8
|0
|3
|5
|6
|12
|3
|-6
|18
|Eskişehirspor
|8
|0
|3
|5
|2
|14
|3
|-12
TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür
|24.10.2020
|Ümraniyespor
|1-1
|Altınordu
|24.10.2020
|Samsunspor
|4-2
|Ankara Keçiörengücü
|25.10.2020
|Altay
|P-P
|Giresunspor
|25.10.2020
|İstanbulspor
|3-0
|Eskişehirspor
|25.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Balıkesirspor
|25.10.2020
|Adanaspor
|1-3
|Tuzlaspor
|25.10.2020
|Bandırmaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.10.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Balıkesirspor
|26.10.2020
|Akhisarspor
|2-1
|Bursaspor
|26.10.2020
|Boluspor
|0-0
|Menemenspor