2020-2021 Sakaryaspor, Mamak maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Sakaryaspor, Mamak ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Sakaryaspor, Mamak ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Sakaryaspor ve Mamak taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Mamak ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sakaryaspor - Mamak maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Yeni Sakarya Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Harun Toplar(hakem), Ömer Karakaya(1. Yardımcı Hakem), İsmail Ertunç(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)
Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 7. Abdulaziz Solmaz, 10. Muhammet Reis, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 38. Hakan Aslantaş, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu
Yedekler
74. Alişan Şeker, 3. Canberk Ömer Özdemir, 4. Caner Koca, 9. Berk İsmail Ünsal, 8. Nuri Fatih Aydin, 11. Hasan Bilal, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 96. Ümit Yasin Arslan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mamak İlk 11
98. Yiğit Kafkasyalı, 4. Abdullah Çelik, 5. Hüseyin İriç, 9. Enes Kubat, 16. Özkan Toprak, 19. Görkem Can Güner, 20. Burak Evren, 23. Hasan Genç, 61. Yavuz Alemdar, 67. Salih Sefercik, 70. Alperen Özşahin
Yedekler
25. Burak Cemal Çelik, 1. Ahmet Karaman, 6. Halilcan Doğan, 32. Hüseyin Demir, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 47. Mehmet Halil Daniş, 58. Ataberk Yıldız, 66. Rıdvan Bingöl, 88. Emran Muhammet
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|11
|9
|1
|1
|28
|8
|28
|20
|2
|Turgutluspor
|11
|8
|0
|3
|13
|12
|24
|1
|3
|Van Spor
|11
|6
|3
|2
|15
|9
|21
|6
|4
|Serik Belediyespor
|11
|5
|4
|2
|16
|10
|19
|6
|5
|Sakaryaspor
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|19
|3
|6
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|7
|Etimesgut Belediyespor
|11
|4
|4
|3
|10
|7
|16
|3
|8
|Karacabey Belediyespor
|11
|4
|3
|4
|15
|12
|15
|3
|9
|Kırşehir Belediyespor
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|15
|1
|10
|1922 Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|15
|8
|14
|7
|11
|Bodrumspor
|11
|3
|3
|5
|19
|17
|12
|2
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|10
|3
|3
|4
|16
|16
|12
|0
|13
|Kastamonuspor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|10
|2
|5
|3
|15
|15
|11
|0
|15
|Mamak FK
|10
|3
|2
|5
|8
|16
|11
|-8
|16
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|17
|Elazığspor
|11
|4
|1
|6
|14
|18
|13
|-4
|18
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|20
|Kardemir Karabükspor
|11
|0
|1
|10
|3
|33
|1
|-30
Fikstür
|18.11.2020
|Sakaryaspor
|3-1
|Başkent Akademi FK
|18.11.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|1-3
|Serik Belediyespor
|18.11.2020
|Van Spor
|2-1
|Elazığspor
|18.11.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Turgutluspor
|18.11.2020
|Pazarspor
|P-P
|Pendikspor
|18.11.2020
|Kırklarelispor
|P-P
|Bayburt Özel İdare Spor
|18.11.2020
|Kastamonuspor
|2-1
|Etimesgut Belediyespor
|18.11.2020
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Kırşehir Belediyespor
|18.11.2020
|Eyüpspor
|7-0
|Kardemir Karabükspor
|18.11.2020
|Bodrumspor
|2-2
|Sivas Belediyespor