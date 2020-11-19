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2020-2021 Sakaryaspor, Mamak maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Sakaryaspor, Mamak ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sakaryaspor, Mamak maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Sakaryaspor, Mamak ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Sakaryaspor ve Mamak taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Mamak ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sakaryaspor - Mamak maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Sakaryaspor - Mamak Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Sakarya Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Harun Toplar(hakem), Ömer Karakaya(1. Yardımcı Hakem), İsmail Ertunç(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)

SAKARYASPORSakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 7. Abdulaziz Solmaz, 10. Muhammet Reis, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 38. Hakan Aslantaş, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu

Yedekler
74. Alişan Şeker, 3. Canberk Ömer Özdemir, 4. Caner Koca, 9. Berk İsmail Ünsal, 8. Nuri Fatih Aydin, 11. Hasan Bilal, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 96. Ümit Yasin Arslan

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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MAMAKMamak

Mamak İlk 11
98. Yiğit Kafkasyalı, 4. Abdullah Çelik, 5. Hüseyin İriç, 9. Enes Kubat, 16. Özkan Toprak, 19. Görkem Can Güner, 20. Burak Evren, 23. Hasan Genç, 61. Yavuz Alemdar, 67. Salih Sefercik, 70. Alperen Özşahin

Yedekler
25. Burak Cemal Çelik, 1. Ahmet Karaman, 6. Halilcan Doğan, 32. Hüseyin Demir, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 47. Mehmet Halil Daniş, 58. Ataberk Yıldız, 66. Rıdvan Bingöl, 88. Emran Muhammet

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor119112882820
2Turgutluspor118031312241
3Van Spor11632159216
4Serik Belediyespor115421610196
5Sakaryaspor115421613193
6Kırklarelispor1044293166
7Etimesgut Belediyespor11443107163
8Karacabey Belediyespor114341512153
9Kırşehir Belediyespor1043398151
101922 Konyaspor11425158147
11Bodrumspor113351917122
12Tarsus İdman Yurdu103341616120
13Kastamonuspor11335121812-6
14Sivas Belediyespor102531515110
15Mamak FK1032581611-8
16Pendikspor10316141510-1
17Elazığspor11416141813-4
18Pazarspor8314121710-5
19Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
20Kardemir Karabükspor1101103331-30

Fikstür

18.11.2020Sakaryaspor3-1Başkent Akademi FK
18.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-3Serik Belediyespor
18.11.2020Van Spor2-1Elazığspor
18.11.20201922 Konyaspor1-2Turgutluspor
18.11.2020PazarsporP-PPendikspor
18.11.2020KırklarelisporP-PBayburt Özel İdare Spor
18.11.2020Kastamonuspor2-1Etimesgut Belediyespor
18.11.2020Karacabey Belediyespor2-2Kırşehir Belediyespor
18.11.2020Eyüpspor7-0Kardemir Karabükspor
18.11.2020Bodrumspor2-2Sivas Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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