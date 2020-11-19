2020-2021 Sakaryaspor, Mamak maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Sakaryaspor, Mamak ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Sakaryaspor ve Mamak taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Mamak ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sakaryaspor - Mamak maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Yeni Sakarya Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Harun Toplar(hakem), Ömer Karakaya(1. Yardımcı Hakem), İsmail Ertunç(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)

Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 7. Abdulaziz Solmaz, 10. Muhammet Reis, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 38. Hakan Aslantaş, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu



Yedekler

74. Alişan Şeker, 3. Canberk Ömer Özdemir, 4. Caner Koca, 9. Berk İsmail Ünsal, 8. Nuri Fatih Aydin, 11. Hasan Bilal, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 96. Ümit Yasin Arslan



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mamak

Mamak İlk 11

98. Yiğit Kafkasyalı, 4. Abdullah Çelik, 5. Hüseyin İriç, 9. Enes Kubat, 16. Özkan Toprak, 19. Görkem Can Güner, 20. Burak Evren, 23. Hasan Genç, 61. Yavuz Alemdar, 67. Salih Sefercik, 70. Alperen Özşahin



Yedekler

25. Burak Cemal Çelik, 1. Ahmet Karaman, 6. Halilcan Doğan, 32. Hüseyin Demir, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 47. Mehmet Halil Daniş, 58. Ataberk Yıldız, 66. Rıdvan Bingöl, 88. Emran Muhammet



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 11 9 1 1 28 8 28 20 2 Turgutluspor 11 8 0 3 13 12 24 1 3 Van Spor 11 6 3 2 15 9 21 6 4 Serik Belediyespor 11 5 4 2 16 10 19 6 5 Sakaryaspor 11 5 4 2 16 13 19 3 6 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 7 Etimesgut Belediyespor 11 4 4 3 10 7 16 3 8 Karacabey Belediyespor 11 4 3 4 15 12 15 3 9 Kırşehir Belediyespor 10 4 3 3 9 8 15 1 10 1922 Konyaspor 11 4 2 5 15 8 14 7 11 Bodrumspor 11 3 3 5 19 17 12 2 12 Tarsus İdman Yurdu 10 3 3 4 16 16 12 0 13 Kastamonuspor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Sivas Belediyespor 10 2 5 3 15 15 11 0 15 Mamak FK 10 3 2 5 8 16 11 -8 16 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 17 Elazığspor 11 4 1 6 14 18 13 -4 18 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 19 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 20 Kardemir Karabükspor 11 0 1 10 3 33 1 -30

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