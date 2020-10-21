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2020-2021 Sakaryaspor, Pazarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sakaryaspor, Pazarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sakaryaspor, Pazarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sakaryaspor, Pazarspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Sakaryaspor ve Pazarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Pazarspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sakaryaspor - Pazarspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Sakarya Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
R.alkım Aksoy(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Serkan Pınar(dördüncü Hakem)

SAKARYASPORSakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 7. Abdulaziz Solmaz, 10. Muhammet Reis, 19. Ali Özgün, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 65. Çağrı Ortakaya, 96. Ümit Yasin Arslan

Yedekler
74. Alişan Şeker, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 4. Caner Koca, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 13. Fatih Tultak, 17. Devrim Taşkaya, 38. Hakan Aslantaş, 58. Özkan Taştemur, 67. Alpay Koçaklı

Teknik Sorumlu
İsmail Ertekin

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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PAZARSPORPazarspor

Pazarspor İlk 11
27. Mustafa Güngör, 5. Mete Karahan, 7. Hüseyin Eray Karataş, 9. Can Muhammet Vural, 10. Şahinali Terzi, 21. Onur Civelek, 39. Emre Akgün, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 53. Aykut Civelek, 61. Taha Gür, 66. Kadir Kaan Yurdakul

Yedekler
1. Çağrı Can Tanrıbilir, 11. Savaş Çakır, 15. Furkan Yıldırım, 17. Oğuzhan Demir, 23. İbrahim Topaloğlu, 88. Melikhan Sarı, 55. Ömercan Öndaş, 77. Muhammet Çelik, 99. Eren Karadağ

Teknik Sorumlu
Cafer Aydın

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor650163153
2Serik Belediyespor6420112149
3Eyüpspor6411126136
4Van Spor632143111
5Kırklarelispor624071106
6Elazığspor531196103
7Karacabey Belediyespor631274103
8Sakaryaspor62315491
9Tarsus İdman Yurdu6231101090
10Mamak FK62226680
11Pendikspor621310872
12Etimesgut Belediyespor52125471
13Kırşehir Belediyespor52125570
14Bayburt Özel İdare Spor4202456-1
15Pazarspor62049156-6
16Sivas Belediyespor51227750
17Bodrumspor6114794-2
181922 Konyaspor6114354-2
19Kastamonuspor60246142-8
20Kardemir Karabükspor60062180-16

Fikstür

18.10.2020Başkent Akademi FK Eyüpspor
20.10.2020Elazığspor3-2Kastamonuspor
20.10.2020Bayburt Özel İdare Spor1-0Etimesgut Belediyespor
20.10.2020Kırşehir Belediyespor2-2Tarsus İdman Yurdu
21.10.2020Karacabey Belediyespor0-1Van Spor
21.10.2020Sakaryaspor2-1Pazarspor
21.10.2020Serik Belediyespor2-0Turgutluspor
21.10.2020Sivas Belediyespor4-1Kardemir Karabükspor
21.10.2020Bodrumspor0-0Kırklarelispor
21.10.2020Pendikspor1-11922 Konyaspor
21.10.2020Mamak FK0-3Eyüpspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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