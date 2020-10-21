2020-2021 Sakaryaspor, Pazarspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sakaryaspor, Pazarspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sakaryaspor, Pazarspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Sakaryaspor ve Pazarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Pazarspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sakaryaspor - Pazarspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Yeni Sakarya Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
R.alkım Aksoy(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Serkan Pınar(dördüncü Hakem)
Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 7. Abdulaziz Solmaz, 10. Muhammet Reis, 19. Ali Özgün, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 65. Çağrı Ortakaya, 96. Ümit Yasin Arslan
Yedekler
74. Alişan Şeker, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 4. Caner Koca, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 13. Fatih Tultak, 17. Devrim Taşkaya, 38. Hakan Aslantaş, 58. Özkan Taştemur, 67. Alpay Koçaklı
Teknik Sorumlu
İsmail Ertekin
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Pazarspor İlk 11
27. Mustafa Güngör, 5. Mete Karahan, 7. Hüseyin Eray Karataş, 9. Can Muhammet Vural, 10. Şahinali Terzi, 21. Onur Civelek, 39. Emre Akgün, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 53. Aykut Civelek, 61. Taha Gür, 66. Kadir Kaan Yurdakul
Yedekler
1. Çağrı Can Tanrıbilir, 11. Savaş Çakır, 15. Furkan Yıldırım, 17. Oğuzhan Demir, 23. İbrahim Topaloğlu, 88. Melikhan Sarı, 55. Ömercan Öndaş, 77. Muhammet Çelik, 99. Eren Karadağ
Teknik Sorumlu
Cafer Aydın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Turgutluspor
|6
|5
|0
|1
|6
|3
|15
|3
|2
|Serik Belediyespor
|6
|4
|2
|0
|11
|2
|14
|9
|3
|Eyüpspor
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|6
|4
|Van Spor
|6
|3
|2
|1
|4
|3
|11
|1
|5
|Kırklarelispor
|6
|2
|4
|0
|7
|1
|10
|6
|6
|Elazığspor
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|10
|3
|7
|Karacabey Belediyespor
|6
|3
|1
|2
|7
|4
|10
|3
|8
|Sakaryaspor
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|9
|1
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|6
|2
|3
|1
|10
|10
|9
|0
|10
|Mamak FK
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|8
|0
|11
|Pendikspor
|6
|2
|1
|3
|10
|8
|7
|2
|12
|Etimesgut Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|7
|1
|13
|Kırşehir Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|7
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|4
|2
|0
|2
|4
|5
|6
|-1
|15
|Pazarspor
|6
|2
|0
|4
|9
|15
|6
|-6
|16
|Sivas Belediyespor
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|5
|0
|17
|Bodrumspor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
|18
|1922 Konyaspor
|6
|1
|1
|4
|3
|5
|4
|-2
|19
|Kastamonuspor
|6
|0
|2
|4
|6
|14
|2
|-8
|20
|Kardemir Karabükspor
|6
|0
|0
|6
|2
|18
|0
|-16
Fikstür
|18.10.2020
|Başkent Akademi FK
|Eyüpspor
|20.10.2020
|Elazığspor
|3-2
|Kastamonuspor
|20.10.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|20.10.2020
|Kırşehir Belediyespor
|2-2
|Tarsus İdman Yurdu
|21.10.2020
|Karacabey Belediyespor
|0-1
|Van Spor
|21.10.2020
|Sakaryaspor
|2-1
|Pazarspor
|21.10.2020
|Serik Belediyespor
|2-0
|Turgutluspor
|21.10.2020
|Sivas Belediyespor
|4-1
|Kardemir Karabükspor
|21.10.2020
|Bodrumspor
|0-0
|Kırklarelispor
|21.10.2020
|Pendikspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|21.10.2020
|Mamak FK
|0-3
|Eyüpspor