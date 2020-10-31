2020-2021 Sarıyer 2 - 0 Amed Sportif Faaliyetler / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Sarıyer, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Sarıyer, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Sarıyer ve Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 8. hafta maçında Sarıyer sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sarıyer - Amed Sportif Faaliyetler maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Abdulbaki Ayyıldız(hakem), Mutlu Çiğdem(1. Yardımcı Hakem), Yunus Doğan(2. Yardımcı Hakem), Enver Aydın(dördüncü Hakem)
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 8. Fatih Gül, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 33. Hüsnü Başkurt, 42. Mahmut Bilir, 66. Adem Koçak, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 7. Savaş Yılmaz, 10. Ömer Bozan, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 47. Mehmet Ali Deniz, 63. Mustafa Akın
Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 6. Ümit Karaal, 72. Mansur Çalar, 8. Bünyamin Yürür, 14. Güray Gazioğlu, 7. Muhlis İstemi, 10. Yusuf Yağmur, 23. Sinan Akaydin
Yedekler
47. Serkan İpek, 2. Hasan Erbey, 5. Deniz Yılmaz, 73. Şiyar Sayyiğit, 3. Anıl Şahin, 20. Seymen Yağmur, 21. Abdullah Çetin, 24. Zeki Korkmaz
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Puan Durumu
|Takım
|O
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|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
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|7
|1
|0
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|4
|22
|22
|2
|24Erzincanspor
|7
|5
|2
|0
|13
|4
|17
|9
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|5
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|7
|3
|3
|1
|11
|4
|12
|7
|7
|Sarıyer
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|12
|6
|8
|Amed Sportif
|8
|4
|0
|4
|7
|12
|12
|-5
|9
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|10
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Zonguldak Kömürspor
|7
|1
|3
|3
|3
|6
|6
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|5
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|8
|1
|2
|5
|6
|13
|5
|-7
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|26
|1
|-22
Fikstür
|31.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-0
|24Erzincanspor
|31.10.2020
|Uşak Spor
|2-1
|Şanlıurfaspor
|31.10.2020
|Sarıyer
|2-0
|Amed Sportif
|31.10.2020
|Manisa FK
|2-0
|Sancaktepe FK
|31.10.2020
|Hacettepe Spor
|0-3
|Hekimoğlu Trabzon
|31.10.2020
|Gümüşhanespor
|P-P
|Kahramanmaraşspor
|31.10.2020
|Afjet Afyonspor
|Niğde Anadolu FK
|31.10.2020
|Kocaelispor
|Ergene Velimeşe
|31.10.2020
|Çorum FK
|2-3
|Ankara Demirspor