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2020-2021 Serik Belediyespor, Eyüpspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Serik Belediyespor, Eyüpspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Serik Belediyespor, Eyüpspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Serik Belediyespor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Serik Belediyespor ve Eyüpspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Eyüpspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Serik Belediyespor - Eyüpspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Serik Belediyespor - Eyüpspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Şevket Teker(hakem), Gökhan Özkan(1. Yardımcı Hakem), Baykal Tuna(2. Yardımcı Hakem), Feridun Daldaş(dördüncü Hakem)

SERİK BELEDİYESPORSerik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 7. Atakan Cangöz, 55. Emre Bekir, 10. Sinan Kalaycı, 12. Bahadır Çiloğlu, 9. Murat Gürbüzerol, 20. Yusuf Onur Arıkan, 22. Sinan Özkan, 23. Abdulsamet Burak, 41. Sefa Narin

Yedekler
1. Ahmet Özden, 17. Gökay Eser, 11. Mustafa Çınar, 19. Batuhan Arslan, 53. Ali Burak Cebir, 58. Erkan Şahin, 77. Yusuf Çelik, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan, 8. Mahsun Çapkan

Teknik Sorumlu
Engin Korukır

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Atakan Cangöz 38.dk, Sarı Kart Abdulsamet Burak 70.dk

Oyundan Çıkanlar
Murat Gürbüzerol 80.dk, Sefa Narin 59.dk, Sinan Özkan 59.dk, Bahadır Çiloğlu 32.dk, Ercan Şirin 80.dk

Oyuna Girenler
Mahsun Çapkan 80.dk, Yusuf Çelik 59.dk, Erkan Şahin 59.dk, Gökay Eser 32.dk, Batuhan Arslan 80.dk

EYÜPSPOREyüpspor

Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 6. Mikail Okyar, 8. Muhammed Akarslan, 10. Onur Eriş, 11. Okan Baydemir, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 61. Taha Balcı, 77. Uğur Akdemir

Yedekler
37. Ömer Faruk Ay, 3. Muharrem Doğan, 52. Berzan Akkaya, 5. Yasin Yener, 9. Murat Yılmaz, 23. Timur Temeltaş, 17. Metehan Mertöz, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 7. Sadık Baş

Teknik Sorumlu
Zafer Turan

Goller
Bülent Uzun,1.dk (f), Taha Balcı,18.dk (f), Onur Eriş,52.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Muhammed Akarslan 73.dk, Sarı Kart Okan Baydemir 72.dk

Oyundan Çıkanlar
Taha Balcı 62.dk, Onur Eriş 84.dk, Taha Can Velioğlu 84.dk, Muhammed Akarslan 74.dk, Okan Baydemir 74.dk

Oyuna Girenler
Murat Yılmaz 62.dk, Artun Akçakın 84.dk, Muharrem Doğan 84.dk, Yasin Yener 74.dk, Sadık Baş 74.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor108112182513
2Turgutluspor107031111210
3Van Spor10532138185
4Kırklarelispor1044293166
5Serik Belediyespor10442139164
6Etimesgut Belediyespor1044295164
7Sakaryaspor104421312161
81922 Konyaspor10424146148
9Karacabey Belediyespor104241310143
10Kırşehir Belediyespor942376141
11Tarsus İdman Yurdu93331513122
12Bodrumspor103251715112
13Mamak FK932471311-6
14Sivas Belediyespor92431313100
15Pendikspor10316141510-1
16Elazığspor10415131613-3
17Pazarspor8314121710-5
18Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
19Kastamonuspor1023510179-7
20Kardemir Karabükspor100193261-23

Fikstür

11.11.2020Başkent Akademi FKPazarspor
14.11.2020Turgutluspor2-1Kastamonuspor
14.11.2020Sivas Belediyespor0-0Etimesgut Belediyespor
14.11.2020Serik Belediyespor0-3Eyüpspor
14.11.2020Pendikspor3-5Van Spor
14.11.2020Kardemir Karabükspor0-51922 Konyaspor
14.11.2020Elazığspor0-1Kırklarelispor
14.11.2020Bodrumspor2-1Karacabey Belediyespor
14.11.2020Bayburt Özel İdare SporP-PTarsus İdman Yurdu
14.11.2020Mamak FKP-PPazarspor
14.11.2020Kırşehir Belediyespor0-1Sakaryaspor


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