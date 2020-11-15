2020-2021 Serik Belediyespor, Eyüpspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Serik Belediyespor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Serik Belediyespor ve Eyüpspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Eyüpspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Serik Belediyespor - Eyüpspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Şevket Teker(hakem), Gökhan Özkan(1. Yardımcı Hakem), Baykal Tuna(2. Yardımcı Hakem), Feridun Daldaş(dördüncü Hakem)

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 7. Atakan Cangöz, 55. Emre Bekir, 10. Sinan Kalaycı, 12. Bahadır Çiloğlu, 9. Murat Gürbüzerol, 20. Yusuf Onur Arıkan, 22. Sinan Özkan, 23. Abdulsamet Burak, 41. Sefa Narin



Yedekler

1. Ahmet Özden, 17. Gökay Eser, 11. Mustafa Çınar, 19. Batuhan Arslan, 53. Ali Burak Cebir, 58. Erkan Şahin, 77. Yusuf Çelik, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan, 8. Mahsun Çapkan



Teknik Sorumlu

Engin Korukır



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Atakan Cangöz 38.dk, Sarı Kart Abdulsamet Burak 70.dk



Oyundan Çıkanlar

Murat Gürbüzerol 80.dk, Sefa Narin 59.dk, Sinan Özkan 59.dk, Bahadır Çiloğlu 32.dk, Ercan Şirin 80.dk



Oyuna Girenler

Mahsun Çapkan 80.dk, Yusuf Çelik 59.dk, Erkan Şahin 59.dk, Gökay Eser 32.dk, Batuhan Arslan 80.dk

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 6. Mikail Okyar, 8. Muhammed Akarslan, 10. Onur Eriş, 11. Okan Baydemir, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 61. Taha Balcı, 77. Uğur Akdemir



Yedekler

37. Ömer Faruk Ay, 3. Muharrem Doğan, 52. Berzan Akkaya, 5. Yasin Yener, 9. Murat Yılmaz, 23. Timur Temeltaş, 17. Metehan Mertöz, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 7. Sadık Baş



Teknik Sorumlu

Zafer Turan



Goller

Bülent Uzun,1.dk (f), Taha Balcı,18.dk (f), Onur Eriş,52.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Muhammed Akarslan 73.dk, Sarı Kart Okan Baydemir 72.dk



Oyundan Çıkanlar

Taha Balcı 62.dk, Onur Eriş 84.dk, Taha Can Velioğlu 84.dk, Muhammed Akarslan 74.dk, Okan Baydemir 74.dk



Oyuna Girenler

Murat Yılmaz 62.dk, Artun Akçakın 84.dk, Muharrem Doğan 84.dk, Yasin Yener 74.dk, Sadık Baş 74.dk

Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 10 8 1 1 21 8 25 13 2 Turgutluspor 10 7 0 3 11 11 21 0 3 Van Spor 10 5 3 2 13 8 18 5 4 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 5 Serik Belediyespor 10 4 4 2 13 9 16 4 6 Etimesgut Belediyespor 10 4 4 2 9 5 16 4 7 Sakaryaspor 10 4 4 2 13 12 16 1 8 1922 Konyaspor 10 4 2 4 14 6 14 8 9 Karacabey Belediyespor 10 4 2 4 13 10 14 3 10 Kırşehir Belediyespor 9 4 2 3 7 6 14 1 11 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 12 Bodrumspor 10 3 2 5 17 15 11 2 13 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 14 Sivas Belediyespor 9 2 4 3 13 13 10 0 15 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 16 Elazığspor 10 4 1 5 13 16 13 -3 17 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 18 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 19 Kastamonuspor 10 2 3 5 10 17 9 -7 20 Kardemir Karabükspor 10 0 1 9 3 26 1 -23

Fikstür

