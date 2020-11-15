2020-2021 Serik Belediyespor, Eyüpspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Serik Belediyespor, Eyüpspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Serik Belediyespor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Serik Belediyespor ve Eyüpspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Eyüpspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Serik Belediyespor - Eyüpspor maçı kaç kaç bitti?
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Serik Belediyespor - Eyüpspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Şevket Teker(hakem), Gökhan Özkan(1. Yardımcı Hakem), Baykal Tuna(2. Yardımcı Hakem), Feridun Daldaş(dördüncü Hakem)
Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 7. Atakan Cangöz, 55. Emre Bekir, 10. Sinan Kalaycı, 12. Bahadır Çiloğlu, 9. Murat Gürbüzerol, 20. Yusuf Onur Arıkan, 22. Sinan Özkan, 23. Abdulsamet Burak, 41. Sefa Narin
Yedekler
1. Ahmet Özden, 17. Gökay Eser, 11. Mustafa Çınar, 19. Batuhan Arslan, 53. Ali Burak Cebir, 58. Erkan Şahin, 77. Yusuf Çelik, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan, 8. Mahsun Çapkan
Teknik Sorumlu
Engin Korukır
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Atakan Cangöz 38.dk, Sarı Kart Abdulsamet Burak 70.dk
Oyundan Çıkanlar
Murat Gürbüzerol 80.dk, Sefa Narin 59.dk, Sinan Özkan 59.dk, Bahadır Çiloğlu 32.dk, Ercan Şirin 80.dk
Oyuna Girenler
Mahsun Çapkan 80.dk, Yusuf Çelik 59.dk, Erkan Şahin 59.dk, Gökay Eser 32.dk, Batuhan Arslan 80.dk
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 6. Mikail Okyar, 8. Muhammed Akarslan, 10. Onur Eriş, 11. Okan Baydemir, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 61. Taha Balcı, 77. Uğur Akdemir
Yedekler
37. Ömer Faruk Ay, 3. Muharrem Doğan, 52. Berzan Akkaya, 5. Yasin Yener, 9. Murat Yılmaz, 23. Timur Temeltaş, 17. Metehan Mertöz, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 7. Sadık Baş
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Goller
Bülent Uzun,1.dk (f), Taha Balcı,18.dk (f), Onur Eriş,52.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muhammed Akarslan 73.dk, Sarı Kart Okan Baydemir 72.dk
Oyundan Çıkanlar
Taha Balcı 62.dk, Onur Eriş 84.dk, Taha Can Velioğlu 84.dk, Muhammed Akarslan 74.dk, Okan Baydemir 74.dk
Oyuna Girenler
Murat Yılmaz 62.dk, Artun Akçakın 84.dk, Muharrem Doğan 84.dk, Yasin Yener 74.dk, Sadık Baş 74.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|10
|8
|1
|1
|21
|8
|25
|13
|2
|Turgutluspor
|10
|7
|0
|3
|11
|11
|21
|0
|3
|Van Spor
|10
|5
|3
|2
|13
|8
|18
|5
|4
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|5
|Serik Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|6
|Etimesgut Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|9
|5
|16
|4
|7
|Sakaryaspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|8
|1922 Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|14
|6
|14
|8
|9
|Karacabey Belediyespor
|10
|4
|2
|4
|13
|10
|14
|3
|10
|Kırşehir Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|7
|6
|14
|1
|11
|Tarsus İdman Yurdu
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|12
|2
|12
|Bodrumspor
|10
|3
|2
|5
|17
|15
|11
|2
|13
|Mamak FK
|9
|3
|2
|4
|7
|13
|11
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|9
|2
|4
|3
|13
|13
|10
|0
|15
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|16
|Elazığspor
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|13
|-3
|17
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|18
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|19
|Kastamonuspor
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|9
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|10
|0
|1
|9
|3
|26
|1
|-23
Fikstür
|11.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Pazarspor
|14.11.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kastamonuspor
|14.11.2020
|Sivas Belediyespor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|14.11.2020
|Serik Belediyespor
|0-3
|Eyüpspor
|14.11.2020
|Pendikspor
|3-5
|Van Spor
|14.11.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-5
|1922 Konyaspor
|14.11.2020
|Elazığspor
|0-1
|Kırklarelispor
|14.11.2020
|Bodrumspor
|2-1
|Karacabey Belediyespor
|14.11.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|P-P
|Tarsus İdman Yurdu
|14.11.2020
|Mamak FK
|P-P
|Pazarspor
|14.11.2020
|Kırşehir Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor