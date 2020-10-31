2020-2021 Serik Belediyespor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Serik Belediyespor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Serik Belediyespor ve Gmg Kastamonuspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Serik İsmail Oğan - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Serik Belediyespor - Gmg Kastamonuspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Serik İsmail Oğan - Antalya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Tarık Güldal(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Fatih Karatağ(2. Yardımcı Hakem), Halil Erdoğan(dördüncü Hakem)

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 20. Yusuf Onur Arıkan, 55. Emre Bekir, 26. Cenk Kaplan, 23. Abdulsamet Burak, 41. Sefa Narin, 77. Yusuf Çelik, 10. Sinan Kalaycı, 22. Sinan Özkan, 58. Erkan Şahin, 8. Mahsun Çapkan



Yedekler

1. Ahmet Özden, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 19. Batuhan Arslan, 21. Canberk Aydın, 99. Ahmet Atik, 5. Ercan Şirin, 17. Gökay Eser, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan



Teknik Sorumlu

Engin Korukır



Gmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11

12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 20. Ömer Faruk Yücel, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 3. Recep Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 60. Alican Karadağ, 14. Harun Aydın, 7. Oğuzhan Doğan, 11. Birkan Öksüz, 10. Metincan Cici



Yedekler

1. Atakan Akyol, 18. Kerem İmamoğlu, 33. Mert Arabacı, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 21. Eren Moroğlu, 27. Hazar Daşcı, 99. Eren Evin



Teknik Sorumlu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 8 2 Turgutluspor 8 6 0 2 8 8 18 0 3 Serik Belediyespor 8 4 3 1 12 5 15 7 4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 5 Sakaryaspor 8 3 4 1 10 6 13 4 6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 3 2 14 11 12 3 7 Etimesgut Belediyespor 8 3 3 2 7 4 12 3 8 Van Spor 8 3 3 2 5 5 12 0 9 Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 8 8 11 0 10 Mamak FK 8 3 2 3 7 10 11 -3 11 Kırklarelispor 8 2 4 2 7 3 10 4 12 1922 Konyaspor 8 3 1 4 8 5 10 3 13 Pendikspor 8 3 1 4 11 9 10 2 14 Elazığspor 8 3 1 4 11 14 10 -3 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 7 2 3 2 13 9 9 4 17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 0 4 6 8 9 -2 18 Kastamonuspor 8 1 3 4 8 15 6 -7 19 Bodrumspor 8 1 2 5 9 12 5 -3 20 Kardemir Karabükspor 8 0 1 7 3 20 1 -17

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