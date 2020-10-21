2020-2021 Serik Belediyespor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Serik Belediyespor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Serik Belediyespor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Turgutluspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Tıtanıc Mardan Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Serik Belediyespor - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Tıtanıc Mardan Stadyumu - Antalya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Taner Tuncer(hakem), Mustafa Burak Dilitatlı(1. Yardımcı Hakem), Nezihi Aytar(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 7. Atakan Cangöz, 8. Mahsun Çapkan, 10. Sinan Kalaycı, 17. Gökay Eser, 20. Yusuf Onur Arıkan, 22. Sinan Özkan, 26. Cenk Kaplan, 41. Sefa Narin, 55. Emre Bekir



Yedekler

1. Ahmet Özden, 79. Furkan Efe Bildir, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 19. Batuhan Arslan, 21. Canberk Aydın, 53. Ali Burak Cebir, 58. Erkan Şahin, 77. Yusuf Çelik, 88. İbrahim Rıdvan Alkan



Teknik Sorumlu

Engin Korukır



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

1. Fatih Demirlek, 5. Mert Özyıldırım, 6. Süleyman Özdamar, 8. Samet Günhan, 10. Mithat Yaşar, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 17. Mutlu Aksu Doğan, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir



Yedekler

35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 9. Muhammet Beşir, 18. Mehmet Kuruoğlu, 28. Emre Nasuh, 45. Ferhat Katipoğlu, 80. Emre Keskin, 94. Burak Yılmaz



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 6 5 0 1 6 3 15 3 2 Serik Belediyespor 6 4 2 0 11 2 14 9 3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 6 4 Van Spor 6 3 2 1 4 3 11 1 5 Kırklarelispor 6 2 4 0 7 1 10 6 6 Elazığspor 5 3 1 1 9 6 10 3 7 Karacabey Belediyespor 6 3 1 2 7 4 10 3 8 Sakaryaspor 6 2 3 1 5 4 9 1 9 Tarsus İdman Yurdu 6 2 3 1 10 10 9 0 10 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0 11 Pendikspor 6 2 1 3 10 8 7 2 12 Etimesgut Belediyespor 5 2 1 2 5 4 7 1 13 Kırşehir Belediyespor 5 2 1 2 5 5 7 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 4 2 0 2 4 5 6 -1 15 Pazarspor 6 2 0 4 9 15 6 -6 16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0 17 Bodrumspor 6 1 1 4 7 9 4 -2 18 1922 Konyaspor 6 1 1 4 3 5 4 -2 19 Kastamonuspor 6 0 2 4 6 14 2 -8 20 Kardemir Karabükspor 6 0 0 6 2 18 0 -16

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