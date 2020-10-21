2020-2021 Serik Belediyespor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Serik Belediyespor, Turgutluspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Serik Belediyespor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Serik Belediyespor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Turgutluspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Tıtanıc Mardan Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Serik Belediyespor - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Tıtanıc Mardan Stadyumu - Antalya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Taner Tuncer(hakem), Mustafa Burak Dilitatlı(1. Yardımcı Hakem), Nezihi Aytar(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)
Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 7. Atakan Cangöz, 8. Mahsun Çapkan, 10. Sinan Kalaycı, 17. Gökay Eser, 20. Yusuf Onur Arıkan, 22. Sinan Özkan, 26. Cenk Kaplan, 41. Sefa Narin, 55. Emre Bekir
Yedekler
1. Ahmet Özden, 79. Furkan Efe Bildir, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 19. Batuhan Arslan, 21. Canberk Aydın, 53. Ali Burak Cebir, 58. Erkan Şahin, 77. Yusuf Çelik, 88. İbrahim Rıdvan Alkan
Teknik Sorumlu
Engin Korukır
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 5. Mert Özyıldırım, 6. Süleyman Özdamar, 8. Samet Günhan, 10. Mithat Yaşar, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 17. Mutlu Aksu Doğan, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir
Yedekler
35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 9. Muhammet Beşir, 18. Mehmet Kuruoğlu, 28. Emre Nasuh, 45. Ferhat Katipoğlu, 80. Emre Keskin, 94. Burak Yılmaz
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Turgutluspor
|6
|5
|0
|1
|6
|3
|15
|3
|2
|Serik Belediyespor
|6
|4
|2
|0
|11
|2
|14
|9
|3
|Eyüpspor
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|6
|4
|Van Spor
|6
|3
|2
|1
|4
|3
|11
|1
|5
|Kırklarelispor
|6
|2
|4
|0
|7
|1
|10
|6
|6
|Elazığspor
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|10
|3
|7
|Karacabey Belediyespor
|6
|3
|1
|2
|7
|4
|10
|3
|8
|Sakaryaspor
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|9
|1
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|6
|2
|3
|1
|10
|10
|9
|0
|10
|Mamak FK
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|8
|0
|11
|Pendikspor
|6
|2
|1
|3
|10
|8
|7
|2
|12
|Etimesgut Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|7
|1
|13
|Kırşehir Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|7
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|4
|2
|0
|2
|4
|5
|6
|-1
|15
|Pazarspor
|6
|2
|0
|4
|9
|15
|6
|-6
|16
|Sivas Belediyespor
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|5
|0
|17
|Bodrumspor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
|18
|1922 Konyaspor
|6
|1
|1
|4
|3
|5
|4
|-2
|19
|Kastamonuspor
|6
|0
|2
|4
|6
|14
|2
|-8
|20
|Kardemir Karabükspor
|6
|0
|0
|6
|2
|18
|0
|-16
Fikstür
|18.10.2020
|Başkent Akademi FK
|Eyüpspor
|20.10.2020
|Elazığspor
|3-2
|Kastamonuspor
|20.10.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|20.10.2020
|Kırşehir Belediyespor
|2-2
|Tarsus İdman Yurdu
|21.10.2020
|Karacabey Belediyespor
|0-1
|Van Spor
|21.10.2020
|Sakaryaspor
|2-1
|Pazarspor
|21.10.2020
|Serik Belediyespor
|2-0
|Turgutluspor
|21.10.2020
|Sivas Belediyespor
|4-1
|Kardemir Karabükspor
|21.10.2020
|Bodrumspor
|0-0
|Kırklarelispor
|21.10.2020
|Pendikspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|21.10.2020
|Mamak FK
|0-3
|Eyüpspor