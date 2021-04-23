2020-2021 Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Batman Petrol Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Batman Petrol Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Şile Yıldızspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne oldu?
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Şile Yıldızspor Batman Petrol Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı - İstanbul - Şile
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Şile Yıldızspor Batman Petrol Spor Maçının Hakemleri
Burak Filik(hakem), Hakan Akkaynak(1. Yardımcı Hakem), Yeter Karaçalı Gülgar(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Can Teker(dördüncü Hakem)
Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 3. Lütfi Efe Özreisoğlu, 6. Fikret Sevilgen, 22. Onur Topal, 23. Cebrail Serçek, 26. Ali Emre Erhal, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 99. Ahmet Hasan İmer, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 96. Mehmet Avcı
Yedekler
12. Harun Bayrakçı, 4. Arda Can, 8. Kerem Yıldırım, 14. Berke Tulpar, 18. Ebubekir Sıddık Gedik, 67. Cömert Kandemir
Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Mehmet Avcı 27.dk, Onur Topal 64.dk
Oyuna Girenler
Cömert Kandemir 27.dk, Arda Can 64.dk
Batman Petrol Spor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 2. İbrahim Yakup İnal, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 10. Emre Aydın, 25. Emre Kars, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem, 80. Umut Aslan, 17. Serhat Özyılmaz
Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 8. Burak Özsoy, 77. Furkan Parsak, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 20. Berkant Şahin Kök, 70. Rıfat Can Aslan
Teknik Sorumlu
Bülent Demirkanlı
Goller
Serhat Özyılmaz,52.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Özgen Erdem 41.dk, Sarı Kart Furkan Parsak 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Erdi Bakırcı 46.dk, Özgen Erdem 90+5.dk, Hüseyin Çiray 90+5.dk, Serhat Özyılmaz 68.dk
Oyuna Girenler
Berkant Şahin Kök 46.dk, Burak Özsoy 90+5.dk, Rıfat Can Aslan 90+5.dk, Furkan Parsak 68.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|30
|19
|9
|2
|60
|27
|66
|33
|2
|Esenler Erokspor
|30
|18
|7
|5
|56
|23
|61
|33
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|30
|14
|9
|7
|39
|24
|51
|15
|4
|Çatalcaspor
|30
|12
|10
|8
|33
|29
|46
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|30
|12
|8
|10
|45
|34
|44
|11
|6
|Çarşambaspor
|30
|11
|11
|8
|37
|27
|44
|10
|7
|Şile Yıldızspor
|31
|11
|9
|11
|37
|38
|42
|-1
|8
|Karşıyaka
|30
|11
|7
|12
|34
|38
|40
|-4
|9
|Erbaaspor
|30
|11
|6
|13
|28
|31
|39
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|30
|9
|12
|9
|23
|26
|39
|-3
|11
|Osmaniyespor FK
|30
|11
|8
|11
|32
|30
|41
|2
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|30
|8
|13
|9
|31
|34
|37
|-3
|13
|Altındağspor
|30
|9
|10
|11
|28
|32
|37
|-4
|14
|Cizrespor
|30
|6
|12
|12
|26
|51
|30
|-25
|15
|Arhavispor
|30
|6
|9
|15
|20
|42
|27
|-22
|16
|Gölcükspor
|30
|7
|5
|18
|22
|39
|26
|-17
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|18.04.2021
|Elazığ Belediyespor
|Yalovaspor
|18.04.2021
|Erokspor
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Yalovaspor
|21.04.2021
|Altındağspor
|4-2
|Karşıyaka
|21.04.2021
|Osmaniyespor FK
|1-1
|Somaspor
|21.04.2021
|Erbaaspor
|0-0
|Çarşambaspor
|21.04.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Gölcükspor
|1-1
|Cizrespor
|21.04.2021
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Arhavispor
|21.04.2021
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Batman Petrolspor