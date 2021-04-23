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2020-2021 Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Batman Petrol Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  32. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Batman Petrol Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Şile Yıldızspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne oldu?

Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Şile Yıldızspor Batman Petrol Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı - İstanbul - Şile

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Şile Yıldızspor Batman Petrol Spor Maçının Hakemleri
Burak Filik(hakem), Hakan Akkaynak(1. Yardımcı Hakem), Yeter Karaçalı Gülgar(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Can Teker(dördüncü Hakem)

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 3. Lütfi Efe Özreisoğlu, 6. Fikret Sevilgen, 22. Onur Topal, 23. Cebrail Serçek, 26. Ali Emre Erhal, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 99. Ahmet Hasan İmer, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 96. Mehmet Avcı

Yedekler
12. Harun Bayrakçı, 4. Arda Can, 8. Kerem Yıldırım, 14. Berke Tulpar, 18. Ebubekir Sıddık Gedik, 67. Cömert Kandemir

Teknik Sorumlu
İlhan Akgül

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Mehmet Avcı 27.dk, Onur Topal 64.dk

Oyuna Girenler
Cömert Kandemir 27.dk, Arda Can 64.dk

BATMAN PETROL SPORBatman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 2. İbrahim Yakup İnal, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 10. Emre Aydın, 25. Emre Kars, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem, 80. Umut Aslan, 17. Serhat Özyılmaz

Yedekler
30. İbrahim Akıncı, 8. Burak Özsoy, 77. Furkan Parsak, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 20. Berkant Şahin Kök, 70. Rıfat Can Aslan

Teknik Sorumlu
Bülent Demirkanlı

Goller
Serhat Özyılmaz,52.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Özgen Erdem 41.dk, Sarı Kart Furkan Parsak 86.dk

Oyundan Çıkanlar
Erdi Bakırcı 46.dk, Özgen Erdem 90+5.dk, Hüseyin Çiray 90+5.dk, Serhat Özyılmaz 68.dk

Oyuna Girenler
Berkant Şahin Kök 46.dk, Burak Özsoy 90+5.dk, Rıfat Can Aslan 90+5.dk, Furkan Parsak 68.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor30199260276633
2Esenler Erokspor30187556236133
3İçel İdmanyurdu Spor30149739245115
4Çatalcaspor30121083329464
5Isparta 32 Spor301281045344411
6Çarşambaspor301111837274410
7Şile Yıldızspor3111911373842-1
8Karşıyaka3011712343840-4
9Erbaaspor3011613283139-3
10Batman Petrolspor309129232639-3
11Osmaniyespor FK30118113230412
12Elazığ Karakoçan FK308139313437-3
13Altındağspor3091011283237-4
14Cizrespor3061212265130-25
15Arhavispor306915204227-22
16Gölcükspor307518223926-17
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

18.04.2021Elazığ Belediyespor Yalovaspor
18.04.2021Erokspor Çatalcaspor
21.04.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Yalovaspor
21.04.2021Altındağspor4-2Karşıyaka
21.04.2021Osmaniyespor FK1-1Somaspor
21.04.2021Erbaaspor0-0Çarşambaspor
21.04.2021Esenler Erokspor3-1Çatalcaspor
21.04.2021Gölcükspor1-1Cizrespor
21.04.2021Isparta 32 Spor4-0Arhavispor
21.04.2021Şile Yıldızspor0-1Batman Petrolspor
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