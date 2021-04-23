2020-2021 Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Batman Petrol Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Batman Petrol Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Şile Yıldızspor - Batman Petrol Spor maçının skoru ne oldu? Şile Yıldızspor, Batman Petrol Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şile Yıldızspor Batman Petrol Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Şile Stadı - İstanbul - Şile



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Şile Yıldızspor Batman Petrol Spor Maçının Hakemleri

Burak Filik(hakem), Hakan Akkaynak(1. Yardımcı Hakem), Yeter Karaçalı Gülgar(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Can Teker(dördüncü Hakem)

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 3. Lütfi Efe Özreisoğlu, 6. Fikret Sevilgen, 22. Onur Topal, 23. Cebrail Serçek, 26. Ali Emre Erhal, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 99. Ahmet Hasan İmer, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 96. Mehmet Avcı



Yedekler

12. Harun Bayrakçı, 4. Arda Can, 8. Kerem Yıldırım, 14. Berke Tulpar, 18. Ebubekir Sıddık Gedik, 67. Cömert Kandemir



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Mehmet Avcı 27.dk, Onur Topal 64.dk



Oyuna Girenler

Cömert Kandemir 27.dk, Arda Can 64.dk

Batman Petrol Spor

Batman Petrol Spor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 2. İbrahim Yakup İnal, 3. Erdi Bakırcı, 6. Okan Toprak, 7. Hüseyin Çiray, 10. Emre Aydın, 25. Emre Kars, 27. Abdulsamet Kırım, 29. Özgen Erdem, 80. Umut Aslan, 17. Serhat Özyılmaz



Yedekler

30. İbrahim Akıncı, 8. Burak Özsoy, 77. Furkan Parsak, 18. Hakan Esa, 19. Umut Çakar, 20. Berkant Şahin Kök, 70. Rıfat Can Aslan



Teknik Sorumlu

Bülent Demirkanlı



Goller

Serhat Özyılmaz,52.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Özgen Erdem 41.dk, Sarı Kart Furkan Parsak 86.dk



Oyundan Çıkanlar

Erdi Bakırcı 46.dk, Özgen Erdem 90+5.dk, Hüseyin Çiray 90+5.dk, Serhat Özyılmaz 68.dk



Oyuna Girenler

Berkant Şahin Kök 46.dk, Burak Özsoy 90+5.dk, Rıfat Can Aslan 90+5.dk, Furkan Parsak 68.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 30 19 9 2 60 27 66 33 2 Esenler Erokspor 30 18 7 5 56 23 61 33 3 İçel İdmanyurdu Spor 30 14 9 7 39 24 51 15 4 Çatalcaspor 30 12 10 8 33 29 46 4 5 Isparta 32 Spor 30 12 8 10 45 34 44 11 6 Çarşambaspor 30 11 11 8 37 27 44 10 7 Şile Yıldızspor 31 11 9 11 37 38 42 -1 8 Karşıyaka 30 11 7 12 34 38 40 -4 9 Erbaaspor 30 11 6 13 28 31 39 -3 10 Batman Petrolspor 30 9 12 9 23 26 39 -3 11 Osmaniyespor FK 30 11 8 11 32 30 41 2 12 Elazığ Karakoçan FK 30 8 13 9 31 34 37 -3 13 Altındağspor 30 9 10 11 28 32 37 -4 14 Cizrespor 30 6 12 12 26 51 30 -25 15 Arhavispor 30 6 9 15 20 42 27 -22 16 Gölcükspor 30 7 5 18 22 39 26 -17 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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