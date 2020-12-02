2020-2021 Şile Yıldızspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Şile Yıldızspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Şile Yıldızspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Çarşambaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Çarşambaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Şile Yıldızspor - Çarşambaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şile Stadı stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Şile Yıldızspor Çarşambaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Şile Yıldızspor Çarşambaspor Maçının Hakemleri
Lütfullah Aslan(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Samet Kaya(2. Yardımcı Hakem), Enes Ahi(dördüncü Hakem)
Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 11. Raşit Sevindir, 20. Bartu Baladın, 23. Cebrail Serçek, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 77. Muammer Atalay, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 99. Ahmet Hasan İmer
Yedekler
98. Ömer Özleyen, 4. Arda Can, 9. Kerem Can Taşkara, 10. Eşref Koçak, 17. Eren Görür, 22. Onur Topal, 41. Emir Şen
Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 6. Mete Han Genç, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 27. Muhammet Can Öztürk, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 55. Tugay Eruzun, 71. Cihat Karakuş, 81. Abdulsamet Can
Yedekler
18. Eren Yılmaz, 4. Kaan Dorak, 8. Yavuz Karaca, 34. Ömer Can Ahenk, 35. Hasan Küçük, 58. Metin Karakan, 76. Fırat Salur
Teknik Sorumlu
Kenan Yelek
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İçel İdmanyurdu Spor
|12
|7
|4
|1
|17
|3
|25
|14
|2
|Somaspor
|11
|7
|3
|1
|17
|6
|24
|11
|3
|Çatalcaspor
|11
|7
|3
|1
|18
|9
|24
|9
|4
|Karşıyaka
|11
|6
|4
|1
|15
|7
|22
|8
|5
|Çarşambaspor
|11
|6
|3
|2
|16
|7
|21
|9
|6
|Esenler Erokspor
|10
|6
|1
|3
|13
|7
|19
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|19
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|10
|4
|3
|3
|15
|11
|15
|4
|9
|Batman Petrolspor
|11
|4
|3
|4
|10
|11
|15
|-1
|10
|Altındağspor
|10
|4
|2
|4
|7
|8
|14
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|12
|3
|4
|5
|10
|13
|13
|-3
|12
|Erbaaspor
|11
|3
|1
|7
|5
|12
|10
|-7
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|10
|3
|1
|6
|9
|13
|10
|-4
|15
|Cizrespor
|11
|1
|3
|7
|6
|22
|6
|-16
|16
|Yalovaspor
|10
|1
|2
|7
|8
|19
|5
|-11
|17
|Arhavispor
|10
|1
|1
|8
|5
|18
|4
|-13
Fikstür
|22.11.2020
|Erokspor
|Elazığ Karakoçan FK
|02.12.2020
|Esenler Erokspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|02.12.2020
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Yalovaspor
|02.12.2020
|Altındağspor
|1-0
|Arhavispor
|02.12.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Cizrespor
|02.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-0
|Karşıyaka
|02.12.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çarşambaspor
|02.12.2020
|Osmaniyespor FK
|1-2
|Çatalcaspor
|02.12.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-0
|Somaspor