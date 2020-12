2020-2021 Şile Yıldızspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Şile Yıldızspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Çarşambaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Çarşambaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Şile Stadı stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Şile Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Şile Yıldızspor Çarşambaspor Maçının Hakemleri

Lütfullah Aslan(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Samet Kaya(2. Yardımcı Hakem), Enes Ahi(dördüncü Hakem)

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 11. Raşit Sevindir, 20. Bartu Baladın, 23. Cebrail Serçek, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 77. Muammer Atalay, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 99. Ahmet Hasan İmer



Yedekler

98. Ömer Özleyen, 4. Arda Can, 9. Kerem Can Taşkara, 10. Eşref Koçak, 17. Eren Görür, 22. Onur Topal, 41. Emir Şen



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül



Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

12. Kadir Kahvecioğlu, 6. Mete Han Genç, 11. Veysel Kılıç, 22. Aykut Topal, 23. Abdulkadir Yıldırım, 27. Muhammet Can Öztürk, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 55. Tugay Eruzun, 71. Cihat Karakuş, 81. Abdulsamet Can



Yedekler

18. Eren Yılmaz, 4. Kaan Dorak, 8. Yavuz Karaca, 34. Ömer Can Ahenk, 35. Hasan Küçük, 58. Metin Karakan, 76. Fırat Salur



Teknik Sorumlu

Kenan Yelek



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İçel İdmanyurdu Spor 12 7 4 1 17 3 25 14 2 Somaspor 11 7 3 1 17 6 24 11 3 Çatalcaspor 11 7 3 1 18 9 24 9 4 Karşıyaka 11 6 4 1 15 7 22 8 5 Çarşambaspor 11 6 3 2 16 7 21 9 6 Esenler Erokspor 10 6 1 3 13 7 19 6 7 Şile Yıldızspor 12 5 4 3 15 13 19 2 8 Isparta 32 Spor 10 4 3 3 15 11 15 4 9 Batman Petrolspor 11 4 3 4 10 11 15 -1 10 Altındağspor 10 4 2 4 7 8 14 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 12 3 4 5 10 13 13 -3 12 Erbaaspor 11 3 1 7 5 12 10 -7 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 10 3 1 6 9 13 10 -4 15 Cizrespor 11 1 3 7 6 22 6 -16 16 Yalovaspor 10 1 2 7 8 19 5 -11 17 Arhavispor 10 1 1 8 5 18 4 -13

