2020-2021 Şile Yıldızspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Şile Yıldızspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 14. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Karşıyaka ile 20.12.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Şile Yıldızspor - Karşıyaka maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şile Stadı stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi. Şile Yıldızspor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Şile Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 13:00



Şile Yıldızspor Karşıyaka Maçının Hakemleri

Alim Kandemir(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Coşar(2. Yardımcı Hakem), Buğrahan Dilkan İnanır(dördüncü Hakem)

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 25. Emre Karadağ, 23. Cebrail Serçek, 4. Arda Can, 5. Mustafa Acar, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 99. Ahmet Hasan İmer, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir, 77. Muammer Atalay



Yedekler

12. Harun Bayrakçı, 20. Bartu Baladın, 9. Kerem Can Taşkara, 61. Mehmet Demirözü, 7. Adem Aydın, 41. Emir Şen, 19. Furkan Çarkçı



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İçel İdmanyurdu Spor 14 8 4 2 21 6 28 15 2 Somaspor 13 8 4 1 24 10 28 14 3 Karşıyaka 13 8 4 1 20 8 28 12 4 Çatalcaspor 13 8 3 2 21 13 27 8 5 Esenler Erokspor 13 7 3 3 24 11 24 13 6 Çarşambaspor 13 6 5 2 16 7 23 9 7 Isparta 32 Spor 13 6 4 3 23 13 22 10 8 Şile Yıldızspor 14 5 5 4 18 18 20 0 9 Altındağspor 13 5 3 5 11 13 18 -2 10 Batman Petrolspor 13 4 4 5 11 15 16 -4 11 Elazığ Karakoçan FK 13 3 5 5 10 13 14 -3 12 Gölcükspor 13 3 3 7 6 12 12 -6 13 Osmaniyespor FK 13 4 2 7 11 14 14 -3 14 Erbaaspor 13 3 1 9 8 18 10 -10 15 Yalovaspor 14 2 3 9 13 26 9 -13 16 Arhavispor 13 2 2 9 9 22 8 -13 17 Cizrespor 13 1 3 9 7 34 6 -27

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