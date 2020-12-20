2020-2021 Şile Yıldızspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Şile Yıldızspor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Şile Yıldızspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 14. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Karşıyaka ile 20.12.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Şile Yıldızspor - Karşıyaka maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şile Stadı stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.
Şile Yıldızspor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.12.2020 13:00
Şile Yıldızspor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Alim Kandemir(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Coşar(2. Yardımcı Hakem), Buğrahan Dilkan İnanır(dördüncü Hakem)
Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 25. Emre Karadağ, 23. Cebrail Serçek, 4. Arda Can, 5. Mustafa Acar, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 99. Ahmet Hasan İmer, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir, 77. Muammer Atalay
Yedekler
12. Harun Bayrakçı, 20. Bartu Baladın, 9. Kerem Can Taşkara, 61. Mehmet Demirözü, 7. Adem Aydın, 41. Emir Şen, 19. Furkan Çarkçı
Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İçel İdmanyurdu Spor
|14
|8
|4
|2
|21
|6
|28
|15
|2
|Somaspor
|13
|8
|4
|1
|24
|10
|28
|14
|3
|Karşıyaka
|13
|8
|4
|1
|20
|8
|28
|12
|4
|Çatalcaspor
|13
|8
|3
|2
|21
|13
|27
|8
|5
|Esenler Erokspor
|13
|7
|3
|3
|24
|11
|24
|13
|6
|Çarşambaspor
|13
|6
|5
|2
|16
|7
|23
|9
|7
|Isparta 32 Spor
|13
|6
|4
|3
|23
|13
|22
|10
|8
|Şile Yıldızspor
|14
|5
|5
|4
|18
|18
|20
|0
|9
|Altındağspor
|13
|5
|3
|5
|11
|13
|18
|-2
|10
|Batman Petrolspor
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|16
|-4
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|13
|3
|5
|5
|10
|13
|14
|-3
|12
|Gölcükspor
|13
|3
|3
|7
|6
|12
|12
|-6
|13
|Osmaniyespor FK
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|14
|-3
|14
|Erbaaspor
|13
|3
|1
|9
|8
|18
|10
|-10
|15
|Yalovaspor
|14
|2
|3
|9
|13
|26
|9
|-13
|16
|Arhavispor
|13
|2
|2
|9
|9
|22
|8
|-13
|17
|Cizrespor
|13
|1
|3
|9
|7
|34
|6
|-27
Fikstür
|05.12.2020
|Erokspor
|Cizrespor
|20.12.2020
|Isparta 32 Spor
|2-0
|Çatalcaspor
|20.12.2020
|Gölcükspor
|1-0
|Yalovaspor
|20.12.2020
|Esenler Erokspor
|7-0
|Cizrespor
|20.12.2020
|Erbaaspor
|1-3
|Arhavispor
|20.12.2020
|Altındağspor
|1-4
|Somaspor
|20.12.2020
|Şile Yıldızspor
|0-2
|Karşıyaka
|20.12.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|3-0
|Batman Petrolspor
|20.12.2020
|Osmaniyespor FK
|0-0
|Çarşambaspor