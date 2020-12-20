Pendik'te zabıta ve vatandaşlar arasında tuvalet krizi!Bursa'da hayvan vahşeti! Sokak köpeğini başından vurdu: Sebebi ise çileden çıkarttıBereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGençlerbirliği, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuDövüş Kulübü için dişlerini kırdırdı, çektiği film yüzünden Çin'e girmesi yasaklandı! İşte Brad Pitt'in ilk kez duyacağınız bilinmeyenleri...AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık koronavirüse yakalandı!Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Pele, Lionel Messi'yi tebrik ettiEser Yenenler 'bol bol üreyin' demişti! İbrahim Büyükak arkadaşını dinledi...Bucaspor 1928 3 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuABD'de tıp merkezinde aşı skandalı: ''Şırınga pistonu aşağı itilmiş''
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Şile Yıldızspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Şile Yıldızspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Şile Yıldızspor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Şile Yıldızspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Şile Yıldızspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  14. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Karşıyaka ile 20.12.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Şile Yıldızspor - Karşıyaka maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şile Stadı stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

Şile Yıldızspor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.12.2020 13:00

Şile Yıldızspor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Alim Kandemir(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Coşar(2. Yardımcı Hakem), Buğrahan Dilkan İnanır(dördüncü Hakem)

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 25. Emre Karadağ, 23. Cebrail Serçek, 4. Arda Can, 5. Mustafa Acar, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 99. Ahmet Hasan İmer, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir, 77. Muammer Atalay

Yedekler
12. Harun Bayrakçı, 20. Bartu Baladın, 9. Kerem Can Taşkara, 61. Mehmet Demirözü, 7. Adem Aydın, 41. Emir Şen, 19. Furkan Çarkçı

Teknik Sorumlu
İlhan Akgül

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin

Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman

Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İçel İdmanyurdu Spor148422162815
2Somaspor1384124102814
3Karşıyaka138412082812
4Çatalcaspor138322113278
5Esenler Erokspor1373324112413
6Çarşambaspor13652167239
7Isparta 32 Spor1364323132210
8Şile Yıldızspor145541818200
9Altındağspor13535111318-2
10Batman Petrolspor13445111516-4
11Elazığ Karakoçan FK13355101314-3
12Gölcükspor1333761212-6
13Osmaniyespor FK13427111414-3
14Erbaaspor1331981810-10
15Yalovaspor1423913269-13
16Arhavispor132299228-13
17Cizrespor131397346-27

Fikstür

05.12.2020Erokspor Cizrespor
20.12.2020Isparta 32 Spor2-0Çatalcaspor
20.12.2020Gölcükspor1-0Yalovaspor
20.12.2020Esenler Erokspor7-0Cizrespor
20.12.2020Erbaaspor1-3Arhavispor
20.12.2020Altındağspor1-4Somaspor
20.12.2020Şile Yıldızspor0-2Karşıyaka
20.12.2020İçel İdmanyurdu Spor3-0Batman Petrolspor
20.12.2020Osmaniyespor FK0-0Çarşambaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT