2020-2021 Şile Yıldızspor, Somaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Şile Yıldızspor, Somaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Şile Yıldızspor, Somaspor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Somaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Somaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şile Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Şile Yıldızspor - Somaspor maçının skoru ne oldu?
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Şile Yıldızspor Somaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Şile Yıldızspor Somaspor Maçının Hakemleri
Mustafa Murat Oğuz(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kirişçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Ümit Çakır(dördüncü Hakem)
Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 6. Fikret Sevilgen, 23. Cebrail Serçek, 24. Reha Kurt, 25. Emre Karadağ, 26. Ali Emre Erhal, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 96. Mehmet Avcı
Yedekler
98. Ömer Özleyen, 3. Lütfi Efe Özreisoğlu, 4. Arda Can, 14. Berke Tulpar, 22. Onur Topal, 67. Cömert Kandemir, 99. Ahmet Hasan İmer
Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 3. Erkul Küçük, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 90. Umut Koray Öz
Yedekler
1. Yusuf Aklan, 12. Kadir Yurttadur, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 61. Yılmaz Ceylan, 88. Erman Herman Vardar
Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|28
|18
|8
|2
|58
|26
|62
|32
|2
|Esenler Erokspor
|28
|17
|6
|5
|53
|22
|57
|31
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|29
|14
|9
|6
|39
|22
|51
|17
|4
|Çarşambaspor
|28
|11
|10
|7
|37
|25
|43
|12
|5
|Çatalcaspor
|28
|11
|10
|7
|31
|26
|43
|5
|6
|Şile Yıldızspor
|29
|11
|9
|9
|37
|36
|42
|1
|7
|Isparta 32 Spor
|28
|11
|8
|9
|41
|33
|41
|8
|8
|Karşıyaka
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|37
|-3
|9
|Elazığ Karakoçan FK
|29
|8
|12
|9
|30
|33
|36
|-3
|10
|Erbaaspor
|28
|10
|5
|13
|25
|31
|35
|-6
|11
|Osmaniyespor FK
|28
|10
|7
|11
|29
|29
|37
|0
|12
|Altındağspor
|28
|8
|10
|10
|24
|29
|34
|-5
|13
|Batman Petrolspor
|28
|7
|12
|9
|20
|26
|33
|-6
|14
|Cizrespor
|28
|6
|10
|12
|25
|50
|28
|-25
|15
|Arhavispor
|28
|6
|9
|13
|20
|35
|27
|-15
|16
|Gölcükspor
|28
|7
|4
|17
|20
|36
|25
|-16
|17
|Yalovaspor
|29
|3
|8
|18
|23
|50
|17
|-27
Fikstür
|04.04.2021
|Erokspor
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Şile Yıldızspor
|2-4
|Somaspor
|08.04.2021
|Altındağspor
|0-2
|Çarşambaspor
|08.04.2021
|Erbaaspor
|1-0
|Çatalcaspor
|08.04.2021
|Esenler Erokspor
|4-0
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Cizrespor
|08.04.2021
|Gölcükspor
|2-4
|Elazığ Belediyespor
|08.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|2-0
|Karşıyaka
|08.04.2021
|Osmaniyespor FK
|0-0
|Arhavispor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu