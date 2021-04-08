2020-2021 Şile Yıldızspor, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Şile Yıldızspor, Somaspor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Somaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Somaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şile Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Şile Yıldızspor - Somaspor maçının skoru ne oldu? Şile Yıldızspor, Somaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şile Yıldızspor Somaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Şile Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Şile Yıldızspor Somaspor Maçının Hakemleri

Mustafa Murat Oğuz(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kirişçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Ümit Çakır(dördüncü Hakem)

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 6. Fikret Sevilgen, 23. Cebrail Serçek, 24. Reha Kurt, 25. Emre Karadağ, 26. Ali Emre Erhal, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 96. Mehmet Avcı



Yedekler

98. Ömer Özleyen, 3. Lütfi Efe Özreisoğlu, 4. Arda Can, 14. Berke Tulpar, 22. Onur Topal, 67. Cömert Kandemir, 99. Ahmet Hasan İmer



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 3. Erkul Küçük, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 12. Kadir Yurttadur, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 61. Yılmaz Ceylan, 88. Erman Herman Vardar



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 28 18 8 2 58 26 62 32 2 Esenler Erokspor 28 17 6 5 53 22 57 31 3 İçel İdmanyurdu Spor 29 14 9 6 39 22 51 17 4 Çarşambaspor 28 11 10 7 37 25 43 12 5 Çatalcaspor 28 11 10 7 31 26 43 5 6 Şile Yıldızspor 29 11 9 9 37 36 42 1 7 Isparta 32 Spor 28 11 8 9 41 33 41 8 8 Karşıyaka 28 10 7 11 31 34 37 -3 9 Elazığ Karakoçan FK 29 8 12 9 30 33 36 -3 10 Erbaaspor 28 10 5 13 25 31 35 -6 11 Osmaniyespor FK 28 10 7 11 29 29 37 0 12 Altındağspor 28 8 10 10 24 29 34 -5 13 Batman Petrolspor 28 7 12 9 20 26 33 -6 14 Cizrespor 28 6 10 12 25 50 28 -25 15 Arhavispor 28 6 9 13 20 35 27 -15 16 Gölcükspor 28 7 4 17 20 36 25 -16 17 Yalovaspor 29 3 8 18 23 50 17 -27

Fikstür

04.04.2021 Erokspor Yalovaspor 08.04.2021 Şile Yıldızspor 2-4 Somaspor 08.04.2021 Altındağspor 0-2 Çarşambaspor 08.04.2021 Erbaaspor 1-0 Çatalcaspor 08.04.2021 Esenler Erokspor 4-0 Yalovaspor 08.04.2021 Isparta 32 Spor 1-2 Cizrespor 08.04.2021 Gölcükspor 2-4 Elazığ Belediyespor 08.04.2021 İçel İdmanyurdu Spor 2-0 Karşıyaka 08.04.2021 Osmaniyespor FK 0-0 Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu