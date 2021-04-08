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2020-2021 Şile Yıldızspor, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Şile Yıldızspor, Somaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Şile Yıldızspor, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Şile Yıldızspor, Somaspor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Somaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  30. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Somaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Şile Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Şile Yıldızspor - Somaspor maçının skoru ne oldu?

Şile Yıldızspor, Somaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Şile Yıldızspor Somaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Şile Yıldızspor Somaspor Maçının Hakemleri
Mustafa Murat Oğuz(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kirişçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Ümit Çakır(dördüncü Hakem)

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 6. Fikret Sevilgen, 23. Cebrail Serçek, 24. Reha Kurt, 25. Emre Karadağ, 26. Ali Emre Erhal, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 96. Mehmet Avcı

Yedekler
98. Ömer Özleyen, 3. Lütfi Efe Özreisoğlu, 4. Arda Can, 14. Berke Tulpar, 22. Onur Topal, 67. Cömert Kandemir, 99. Ahmet Hasan İmer

Teknik Sorumlu
İlhan Akgül

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 3. Erkul Küçük, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 90. Umut Koray Öz

Yedekler
1. Yusuf Aklan, 12. Kadir Yurttadur, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 61. Yılmaz Ceylan, 88. Erman Herman Vardar

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor28188258266232
2Esenler Erokspor28176553225731
3İçel İdmanyurdu Spor29149639225117
4Çarşambaspor281110737254312
5Çatalcaspor28111073126435
6Şile Yıldızspor2911993736421
7Isparta 32 Spor2811894133418
8Karşıyaka2810711313437-3
9Elazığ Karakoçan FK298129303336-3
10Erbaaspor2810513253135-6
11Osmaniyespor FK28107112929370
12Altındağspor2881010242934-5
13Batman Petrolspor287129202633-6
14Cizrespor2861012255028-25
15Arhavispor286913203527-15
16Gölcükspor287417203625-16
17Yalovaspor293818235017-27

Fikstür

04.04.2021Erokspor Yalovaspor
08.04.2021Şile Yıldızspor2-4Somaspor
08.04.2021Altındağspor0-2Çarşambaspor
08.04.2021Erbaaspor1-0Çatalcaspor
08.04.2021Esenler Erokspor4-0Yalovaspor
08.04.2021Isparta 32 Spor1-2Cizrespor
08.04.2021Gölcükspor2-4Elazığ Belediyespor
08.04.2021İçel İdmanyurdu Spor2-0Karşıyaka
08.04.2021Osmaniyespor FK0-0Arhavispor

 

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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