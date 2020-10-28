2020-2021 Silivrispor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Silivrispor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Silivrispor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Silivrispor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Silivrispor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Silivri - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Yüksel(hakem), Murat Güçlü(1. Yardımcı Hakem), Erol Ernek(2. Yardımcı Hakem), Emine Öz(dördüncü Hakem)

Silivrispor

Silivrispor İlk 11

1. Mert Danışmaz, 4. Mehmet Albayrak, 61. Ömer Memiş, 22. Oğuz Yavuz, 35. Mücahit Karagöz, 6. Hakan Sayar, 55. Ardahan Gündoğdu, 70. Muhammet Sait Özvardar, 37. Ömer Faruk Acı, 75. Gökhan Göksu, 17. Tufan Deniz Gelen



Yedekler

13. Alper Kağan Çakır, 54. Emre Sofuoğlu, 42. Şehmus Aslan, 5. Sercan Besler, 11. Murat Berk Çolak, 33. Veli Uğur Kara, 23. Cankat Algür



Teknik Sorumlu

Sertan Güriz

Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

1. İhsan Turgut Kırveli, 4. Mustafa Minnet, 5. Serhat Yeşilördek, 10. Bünyamin Küçükosman, 11. Samet Bulut, 14. Mustafa Dündar, 22. Emrah Günden, 25. Taner Yıldız, 72. İlke Nelik, 77. Nurullah Serbest, 88. Furkan Korkut



Yedekler

33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 29. Muhammet Yusuf Ocak, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 98. Muhammet Ali Semiz, 99. Yusuf Oyit



Teknik Sorumlu

Haldun Yıldız

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 6 3 2 1 13 6 11 7 4 Modafen 5 3 1 1 7 3 10 4 5 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 6 3 0 3 6 5 9 1 9 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 10 Kestelspor 6 2 2 2 10 10 8 0 11 Silivrispor 6 1 2 3 5 12 5 -7 12 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 14 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 15 Siirt İl Özel İdare 4 0 3 1 3 6 3 -3 16 Muğlaspor 6 0 2 4 3 8 2 -5 17 Sultanbeyli Bld. 6 0 1 5 2 9 1 -7

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