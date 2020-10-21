2020-2021 Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Kardemir Karabükspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sivas Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Şeker(hakem), Mustafa Zıvalı(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Turan Timuroğlu(dördüncü Hakem)
Sivas Belediye Spor İlk 11
35. Necati Yılmaz, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 11. Emre Şahin, 17. Burak Aydın, 22. Hüseyin Tokmak, 69. Cumhur Yılmaztürk, 80. Şevki Çınar
Yedekler
99. Yunus Emre Kırdal, 9. Uğur Mustafa Türk, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 21. Eyyüp Öztep, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 58. Mehmet Fatih Ayık, 72. Cengizhan Kodaz, 94. Fatih Çolak
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 45. Nazmican Başkara, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 74. Cihan Aydın, 82. Tuğrul Yavaşcı, 88. Berk Kervankıran
Yedekler
1. Halit Tokur, 33. Furkan Övün, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 27. Furkan Can, 70. Seyithan Kaba, 21. Ahmet Enes Karataş, 80. Ömer Çelik
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Turgutluspor
|6
|5
|0
|1
|6
|3
|15
|3
|2
|Serik Belediyespor
|6
|4
|2
|0
|11
|2
|14
|9
|3
|Eyüpspor
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|6
|4
|Van Spor
|6
|3
|2
|1
|4
|3
|11
|1
|5
|Kırklarelispor
|6
|2
|4
|0
|7
|1
|10
|6
|6
|Elazığspor
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|10
|3
|7
|Karacabey Belediyespor
|6
|3
|1
|2
|7
|4
|10
|3
|8
|Sakaryaspor
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|9
|1
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|6
|2
|3
|1
|10
|10
|9
|0
|10
|Mamak FK
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|8
|0
|11
|Pendikspor
|6
|2
|1
|3
|10
|8
|7
|2
|12
|Etimesgut Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|7
|1
|13
|Kırşehir Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|7
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|4
|2
|0
|2
|4
|5
|6
|-1
|15
|Pazarspor
|6
|2
|0
|4
|9
|15
|6
|-6
|16
|Sivas Belediyespor
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|5
|0
|17
|Bodrumspor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
|18
|1922 Konyaspor
|6
|1
|1
|4
|3
|5
|4
|-2
|19
|Kastamonuspor
|6
|0
|2
|4
|6
|14
|2
|-8
|20
|Kardemir Karabükspor
|6
|0
|0
|6
|2
|18
|0
|-16
Fikstür
|18.10.2020
|Başkent Akademi FK
|Eyüpspor
|20.10.2020
|Elazığspor
|3-2
|Kastamonuspor
|20.10.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|20.10.2020
|Kırşehir Belediyespor
|2-2
|Tarsus İdman Yurdu
|21.10.2020
|Karacabey Belediyespor
|0-1
|Van Spor
|21.10.2020
|Sakaryaspor
|2-1
|Pazarspor
|21.10.2020
|Serik Belediyespor
|2-0
|Turgutluspor
|21.10.2020
|Sivas Belediyespor
|4-1
|Kardemir Karabükspor
|21.10.2020
|Bodrumspor
|0-0
|Kırklarelispor
|21.10.2020
|Pendikspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|21.10.2020
|Mamak FK
|0-3
|Eyüpspor