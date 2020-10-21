2020-2021 Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Kardemir Karabükspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sivas Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Volkan Şeker(hakem), Mustafa Zıvalı(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Turan Timuroğlu(dördüncü Hakem)

Sivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11

35. Necati Yılmaz, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 11. Emre Şahin, 17. Burak Aydın, 22. Hüseyin Tokmak, 69. Cumhur Yılmaztürk, 80. Şevki Çınar



Yedekler

99. Yunus Emre Kırdal, 9. Uğur Mustafa Türk, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 21. Eyyüp Öztep, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 58. Mehmet Fatih Ayık, 72. Cengizhan Kodaz, 94. Fatih Çolak



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 45. Nazmican Başkara, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 74. Cihan Aydın, 82. Tuğrul Yavaşcı, 88. Berk Kervankıran



Yedekler

1. Halit Tokur, 33. Furkan Övün, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 27. Furkan Can, 70. Seyithan Kaba, 21. Ahmet Enes Karataş, 80. Ömer Çelik



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 6 5 0 1 6 3 15 3 2 Serik Belediyespor 6 4 2 0 11 2 14 9 3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 6 4 Van Spor 6 3 2 1 4 3 11 1 5 Kırklarelispor 6 2 4 0 7 1 10 6 6 Elazığspor 5 3 1 1 9 6 10 3 7 Karacabey Belediyespor 6 3 1 2 7 4 10 3 8 Sakaryaspor 6 2 3 1 5 4 9 1 9 Tarsus İdman Yurdu 6 2 3 1 10 10 9 0 10 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0 11 Pendikspor 6 2 1 3 10 8 7 2 12 Etimesgut Belediyespor 5 2 1 2 5 4 7 1 13 Kırşehir Belediyespor 5 2 1 2 5 5 7 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 4 2 0 2 4 5 6 -1 15 Pazarspor 6 2 0 4 9 15 6 -6 16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0 17 Bodrumspor 6 1 1 4 7 9 4 -2 18 1922 Konyaspor 6 1 1 4 3 5 4 -2 19 Kastamonuspor 6 0 2 4 6 14 2 -8 20 Kardemir Karabükspor 6 0 0 6 2 18 0 -16

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