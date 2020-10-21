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2020-2021 Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Kardemir Karabükspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sivas Belediye Spor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Şeker(hakem), Mustafa Zıvalı(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Turan Timuroğlu(dördüncü Hakem)

SİVAS BELEDİYE SPORSivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11
35. Necati Yılmaz, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 11. Emre Şahin, 17. Burak Aydın, 22. Hüseyin Tokmak, 69. Cumhur Yılmaztürk, 80. Şevki Çınar

Yedekler
99. Yunus Emre Kırdal, 9. Uğur Mustafa Türk, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 21. Eyyüp Öztep, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 58. Mehmet Fatih Ayık, 72. Cengizhan Kodaz, 94. Fatih Çolak

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
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KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 45. Nazmican Başkara, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 74. Cihan Aydın, 82. Tuğrul Yavaşcı, 88. Berk Kervankıran

Yedekler
1. Halit Tokur, 33. Furkan Övün, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 27. Furkan Can, 70. Seyithan Kaba, 21. Ahmet Enes Karataş, 80. Ömer Çelik

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor650163153
2Serik Belediyespor6420112149
3Eyüpspor6411126136
4Van Spor632143111
5Kırklarelispor624071106
6Elazığspor531196103
7Karacabey Belediyespor631274103
8Sakaryaspor62315491
9Tarsus İdman Yurdu6231101090
10Mamak FK62226680
11Pendikspor621310872
12Etimesgut Belediyespor52125471
13Kırşehir Belediyespor52125570
14Bayburt Özel İdare Spor4202456-1
15Pazarspor62049156-6
16Sivas Belediyespor51227750
17Bodrumspor6114794-2
181922 Konyaspor6114354-2
19Kastamonuspor60246142-8
20Kardemir Karabükspor60062180-16

Fikstür

18.10.2020Başkent Akademi FK Eyüpspor
20.10.2020Elazığspor3-2Kastamonuspor
20.10.2020Bayburt Özel İdare Spor1-0Etimesgut Belediyespor
20.10.2020Kırşehir Belediyespor2-2Tarsus İdman Yurdu
21.10.2020Karacabey Belediyespor0-1Van Spor
21.10.2020Sakaryaspor2-1Pazarspor
21.10.2020Serik Belediyespor2-0Turgutluspor
21.10.2020Sivas Belediyespor4-1Kardemir Karabükspor
21.10.2020Bodrumspor0-0Kırklarelispor
21.10.2020Pendikspor1-11922 Konyaspor
21.10.2020Mamak FK0-3Eyüpspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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