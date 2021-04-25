2020-2021 Somaspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Somaspor, Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Somaspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Somaspor ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Somaspor sahasında Erbaaspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Somaspor - Erbaaspor maçının skoru ne oldu?
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Somaspor Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Somaspor Erbaaspor Maçının Hakemleri
Ömer Şivka(hakem), Göker Erel(1. Yardımcı Hakem), Tahir Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Sönmezer(dördüncü Hakem)
Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 25. Mustafa Şengül, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz
Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 12. Kadir Yurttadur, 24. Abdullah Kasap, 45. Ali Akkuş, 61. Yılmaz Ceylan, 77. Kadir Karış
Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Erbaaspor İlk 11
96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 9. Talha Reşat Bulut, 13. Arif İşçi, 15. Yusuf Yağcı, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 54. Talha Özcan, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay
Yedekler
22. Furkan Yardım, 18. Hüseyin Erol, 21. Eray Kelem, 23. Hakan Bolat, 26. Batuhan Özdemir, 45. Şevket Güngör, 99. Ali Uygar Avcı
Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|31
|20
|9
|2
|63
|27
|69
|36
|2
|Esenler Erokspor
|31
|19
|7
|5
|58
|24
|64
|34
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|31
|14
|10
|7
|40
|25
|52
|15
|4
|Çatalcaspor
|31
|13
|10
|8
|34
|29
|49
|5
|5
|Isparta 32 Spor
|31
|13
|8
|10
|46
|34
|47
|12
|6
|Çarşambaspor
|31
|11
|11
|9
|37
|28
|44
|9
|7
|Şile Yıldızspor
|32
|11
|10
|11
|38
|39
|43
|-1
|8
|Karşıyaka
|31
|12
|7
|12
|35
|38
|43
|-3
|9
|Altındağspor
|31
|10
|10
|11
|29
|32
|40
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|31
|9
|12
|10
|23
|27
|39
|-4
|11
|Erbaaspor
|31
|11
|6
|14
|28
|34
|39
|-6
|12
|Osmaniyespor FK
|31
|11
|8
|12
|32
|31
|41
|1
|13
|Elazığ Karakoçan FK
|31
|8
|14
|9
|35
|38
|38
|-3
|14
|Cizrespor
|31
|6
|13
|12
|30
|55
|31
|-25
|15
|Arhavispor
|31
|6
|9
|16
|21
|44
|27
|-23
|16
|Gölcükspor
|31
|7
|5
|19
|22
|40
|26
|-18
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|25.04.2021
|Somaspor
|3-0
|Erbaaspor
|25.04.2021
|Karşıyaka
|1-0
|Osmaniyespor FK
|25.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-1
|Şile Yıldızspor
|25.04.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Gölcükspor
|25.04.2021
|Cizrespor
|4-4
|Elazığ Belediyespor
|25.04.2021
|Batman Petrolspor
|0-1
|Altındağspor
|25.04.2021
|Çarşambaspor
|0-1
|Isparta 32 Spor
|25.04.2021
|Arhavispor
|1-2
|Esenler Erokspor