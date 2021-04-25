2020-2021 Somaspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Somaspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Somaspor ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Somaspor sahasında Erbaaspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Somaspor - Erbaaspor maçının skoru ne oldu? Somaspor, Erbaaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Somaspor Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Somaspor Erbaaspor Maçının Hakemleri

Ömer Şivka(hakem), Göker Erel(1. Yardımcı Hakem), Tahir Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Sönmezer(dördüncü Hakem)

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 25. Mustafa Şengül, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 12. Kadir Yurttadur, 24. Abdullah Kasap, 45. Ali Akkuş, 61. Yılmaz Ceylan, 77. Kadir Karış



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 9. Talha Reşat Bulut, 13. Arif İşçi, 15. Yusuf Yağcı, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 54. Talha Özcan, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay



Yedekler

22. Furkan Yardım, 18. Hüseyin Erol, 21. Eray Kelem, 23. Hakan Bolat, 26. Batuhan Özdemir, 45. Şevket Güngör, 99. Ali Uygar Avcı



Teknik Sorumlu

Hasan Basri Kara



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 31 20 9 2 63 27 69 36 2 Esenler Erokspor 31 19 7 5 58 24 64 34 3 İçel İdmanyurdu Spor 31 14 10 7 40 25 52 15 4 Çatalcaspor 31 13 10 8 34 29 49 5 5 Isparta 32 Spor 31 13 8 10 46 34 47 12 6 Çarşambaspor 31 11 11 9 37 28 44 9 7 Şile Yıldızspor 32 11 10 11 38 39 43 -1 8 Karşıyaka 31 12 7 12 35 38 43 -3 9 Altındağspor 31 10 10 11 29 32 40 -3 10 Batman Petrolspor 31 9 12 10 23 27 39 -4 11 Erbaaspor 31 11 6 14 28 34 39 -6 12 Osmaniyespor FK 31 11 8 12 32 31 41 1 13 Elazığ Karakoçan FK 31 8 14 9 35 38 38 -3 14 Cizrespor 31 6 13 12 30 55 31 -25 15 Arhavispor 31 6 9 16 21 44 27 -23 16 Gölcükspor 31 7 5 19 22 40 26 -18 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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