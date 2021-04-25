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2020-2021 Somaspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Somaspor, Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Somaspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Somaspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Somaspor ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  33. hafta maçında Somaspor sahasında Erbaaspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Somaspor - Erbaaspor maçının skoru ne oldu?

Somaspor, Erbaaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Somaspor Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Somaspor Erbaaspor Maçının Hakemleri
Ömer Şivka(hakem), Göker Erel(1. Yardımcı Hakem), Tahir Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Sönmezer(dördüncü Hakem)

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 25. Mustafa Şengül, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz

Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 12. Kadir Yurttadur, 24. Abdullah Kasap, 45. Ali Akkuş, 61. Yılmaz Ceylan, 77. Kadir Karış

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 9. Talha Reşat Bulut, 13. Arif İşçi, 15. Yusuf Yağcı, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 54. Talha Özcan, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay

Yedekler
22. Furkan Yardım, 18. Hüseyin Erol, 21. Eray Kelem, 23. Hakan Bolat, 26. Batuhan Özdemir, 45. Şevket Güngör, 99. Ali Uygar Avcı

Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor31209263276936
2Esenler Erokspor31197558246434
3İçel İdmanyurdu Spor311410740255215
4Çatalcaspor31131083429495
5Isparta 32 Spor311381046344712
6Çarşambaspor31111193728449
7Şile Yıldızspor32111011383943-1
8Karşıyaka3112712353843-3
9Altındağspor31101011293240-3
10Batman Petrolspor3191210232739-4
11Erbaaspor3111614283439-6
12Osmaniyespor FK31118123231411
13Elazığ Karakoçan FK318149353838-3
14Cizrespor3161312305531-25
15Arhavispor316916214427-23
16Gölcükspor317519224026-18
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

25.04.2021Somaspor3-0Erbaaspor
25.04.2021Karşıyaka1-0Osmaniyespor FK
25.04.2021İçel İdmanyurdu Spor1-1Şile Yıldızspor
25.04.2021Çatalcaspor1-0Gölcükspor
25.04.2021Cizrespor4-4Elazığ Belediyespor
25.04.2021Batman Petrolspor0-1Altındağspor
25.04.2021Çarşambaspor0-1Isparta 32 Spor
25.04.2021Arhavispor1-2Esenler Erokspor
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