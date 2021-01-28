2020-2021 Somaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında Somaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Somaspor ve Esenler Erokspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 18. hafta maçında Somaspor sahasında Esenler Erokspor ile 28.01.2021 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Somaspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne oldu? Somaspor, Esenler Erokspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Somaspor Esenler Erokspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Soma Atatürk Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.01.2021 13:00



Somaspor Esenler Erokspor Maçının Hakemleri

Furkan Bakan(hakem), Eren Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Çavcı(2. Yardımcı Hakem), Mehmet İhsan Derme(dördüncü Hakem)

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 25. Mustafa Şengül, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 17. Abdulkadir Çelik, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 45. Ali Akkuş, 66. Özcan Kalman, 77. Kadir Karış



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 5. Bora Yelken, 30. Erdinç Karakaş, 23. Murat Kayalı, 59. Taygun Vurgun, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 11. Enes Soy, 70. Samet Dağlı, 17. Abuzer Gaffar Toplu



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 20. Aziz Kızılgün, 55. Aziz Aksoy, 22. Muammer Sarıkaya, 41. Onur Öztonga, 53. Can Muhammet Vural, 18. Hüseyin Afkan



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 17 11 5 1 36 16 38 20 2 İçel İdmanyurdu Spor 17 10 4 3 25 8 34 17 3 Esenler Erokspor 17 10 3 4 32 16 33 16 4 Isparta 32 Spor 17 8 5 4 29 18 29 11 5 Karşıyaka 17 8 5 4 21 14 29 7 6 Çatalcaspor 17 8 5 4 21 16 29 5 7 Çarşambaspor 17 7 7 3 20 12 28 8 8 Şile Yıldızspor 17 6 6 5 21 21 24 0 9 Altındağspor 17 6 5 6 14 16 23 -2 10 Elazığ Karakoçan FK 17 4 7 6 11 15 19 -4 11 Gölcükspor 17 5 4 8 9 14 19 -5 12 Osmaniyespor FK 17 6 3 8 17 18 21 -1 13 Batman Petrolspor 17 4 6 7 11 18 18 -7 14 Erbaaspor 17 4 3 10 12 22 15 -10 15 Cizrespor 16 3 4 9 11 36 13 -25 16 Arhavispor 17 3 2 12 12 27 11 -15 17 Yalovaspor 17 2 4 11 14 29 10 -15

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