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2020-2021 Somaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında Somaspor, Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Somaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında Somaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Somaspor ve Esenler Erokspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  18. hafta maçında Somaspor sahasında Esenler Erokspor ile 28.01.2021 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Somaspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne oldu?

Somaspor, Esenler Erokspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Somaspor Esenler Erokspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.01.2021 13:00

Somaspor Esenler Erokspor Maçının Hakemleri
Furkan Bakan(hakem), Eren Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Çavcı(2. Yardımcı Hakem), Mehmet İhsan Derme(dördüncü Hakem)

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 25. Mustafa Şengül, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz

Yedekler
1. Yusuf Aklan, 17. Abdulkadir Çelik, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 45. Ali Akkuş, 66. Özcan Kalman, 77. Kadir Karış

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 5. Bora Yelken, 30. Erdinç Karakaş, 23. Murat Kayalı, 59. Taygun Vurgun, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 11. Enes Soy, 70. Samet Dağlı, 17. Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 20. Aziz Kızılgün, 55. Aziz Aksoy, 22. Muammer Sarıkaya, 41. Onur Öztonga, 53. Can Muhammet Vural, 18. Hüseyin Afkan

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor17115136163820
2İçel İdmanyurdu Spor1710432583417
3Esenler Erokspor17103432163316
4Isparta 32 Spor1785429182911
5Karşıyaka178542114297
6Çatalcaspor178542116295
7Çarşambaspor177732012288
8Şile Yıldızspor176652121240
9Altındağspor17656141623-2
10Elazığ Karakoçan FK17476111519-4
11Gölcükspor1754891419-5
12Osmaniyespor FK17638171821-1
13Batman Petrolspor17467111818-7
14Erbaaspor174310122215-10
15Cizrespor16349113613-25
16Arhavispor173212122711-15
17Yalovaspor172411142910-15

Fikstür

28.01.2021Arhavispor2-0Elazığ Belediyespor
28.01.2021Çarşambaspor0-0Gölcükspor
28.01.2021Çatalcaspor0-0Yalovaspor
28.01.2021İçel İdmanyurdu Spor0-1Osmaniyespor FK
28.01.2021Karşıyaka0-2Isparta 32 Spor
28.01.2021Somaspor4-2Esenler Erokspor
28.01.2021Şile Yıldızspor1-1Altındağspor
28.01.2021Batman Petrolspor0-0Erbaaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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