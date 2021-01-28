2020-2021 Somaspor, Esenler Erokspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında Somaspor, Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında Somaspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Somaspor ve Esenler Erokspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 18. hafta maçında Somaspor sahasında Esenler Erokspor ile 28.01.2021 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Somaspor - Esenler Erokspor maçının skoru ne oldu?
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Somaspor Esenler Erokspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.01.2021 13:00
Somaspor Esenler Erokspor Maçının Hakemleri
Furkan Bakan(hakem), Eren Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Çavcı(2. Yardımcı Hakem), Mehmet İhsan Derme(dördüncü Hakem)
Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 25. Mustafa Şengül, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz
Yedekler
1. Yusuf Aklan, 17. Abdulkadir Çelik, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 45. Ali Akkuş, 66. Özcan Kalman, 77. Kadir Karış
Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür
Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 5. Bora Yelken, 30. Erdinç Karakaş, 23. Murat Kayalı, 59. Taygun Vurgun, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 11. Enes Soy, 70. Samet Dağlı, 17. Abuzer Gaffar Toplu
Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 20. Aziz Kızılgün, 55. Aziz Aksoy, 22. Muammer Sarıkaya, 41. Onur Öztonga, 53. Can Muhammet Vural, 18. Hüseyin Afkan
Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|17
|11
|5
|1
|36
|16
|38
|20
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|17
|10
|4
|3
|25
|8
|34
|17
|3
|Esenler Erokspor
|17
|10
|3
|4
|32
|16
|33
|16
|4
|Isparta 32 Spor
|17
|8
|5
|4
|29
|18
|29
|11
|5
|Karşıyaka
|17
|8
|5
|4
|21
|14
|29
|7
|6
|Çatalcaspor
|17
|8
|5
|4
|21
|16
|29
|5
|7
|Çarşambaspor
|17
|7
|7
|3
|20
|12
|28
|8
|8
|Şile Yıldızspor
|17
|6
|6
|5
|21
|21
|24
|0
|9
|Altındağspor
|17
|6
|5
|6
|14
|16
|23
|-2
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|17
|4
|7
|6
|11
|15
|19
|-4
|11
|Gölcükspor
|17
|5
|4
|8
|9
|14
|19
|-5
|12
|Osmaniyespor FK
|17
|6
|3
|8
|17
|18
|21
|-1
|13
|Batman Petrolspor
|17
|4
|6
|7
|11
|18
|18
|-7
|14
|Erbaaspor
|17
|4
|3
|10
|12
|22
|15
|-10
|15
|Cizrespor
|16
|3
|4
|9
|11
|36
|13
|-25
|16
|Arhavispor
|17
|3
|2
|12
|12
|27
|11
|-15
|17
|Yalovaspor
|17
|2
|4
|11
|14
|29
|10
|-15
Fikstür
|28.01.2021
|Arhavispor
|2-0
|Elazığ Belediyespor
|28.01.2021
|Çarşambaspor
|0-0
|Gölcükspor
|28.01.2021
|Çatalcaspor
|0-0
|Yalovaspor
|28.01.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|0-1
|Osmaniyespor FK
|28.01.2021
|Karşıyaka
|0-2
|Isparta 32 Spor
|28.01.2021
|Somaspor
|4-2
|Esenler Erokspor
|28.01.2021
|Şile Yıldızspor
|1-1
|Altındağspor
|28.01.2021
|Batman Petrolspor
|0-0
|Erbaaspor