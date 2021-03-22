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2020-2021 Somaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Somaspor, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Somaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Somaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Somaspor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  27. hafta maçında Somaspor sahasında Karşıyaka ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Somaspor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu?

Somaspor, Karşıyaka Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Somaspor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Somaspor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Tolga Sancak(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Burak Baş(dördüncü Hakem)

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz

Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 12. Kadir Yurttadur, 19. Eren Yeşil, 25. Mustafa Şengül, 45. Ali Akkuş, 61. Yılmaz Ceylan

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

Goller
Melih Şencan,28.dk (h), Muhammed Öztürk,66.dk (f), Nurettin Çağlar,70.dk (p), Umut Koray Öz,81.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Muhammed Öztürk 65.dk

Oyundan Çıkanlar
Nurettin Çağlar 90.dk, Oğuzhan Yıldırım 90+1.dk, Umut Koray Öz 90.dk, Özcan Aydın 90.dk, Muhammed Öztürk 82.dk

Oyuna Girenler
Yılmaz Ceylan 90.dk, Mustafa Şengül 90+1.dk, Eren Yeşil 90.dk, Kadir Yurttadur 90.dk, Ali Akkuş 82.dk

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 25. Caner Cengiz, 30. Ferdi Burgaz, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman

Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 11. Mert Yılmaz, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 8. Harun Atalay, 6. Arif Cılak, 74. Mustafa Durgun

Teknik Sorumlu
İbrahim Cezayir

Goller
Harun Atalay,48.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Muhammet Fatih Öztekin 63.dk, Sarı Kart Erdoğan Açar 82.dk, Sarı Kart Ferdi Burgaz 6.dk

Oyundan Çıkanlar
Namık Barış Çelik 46.dk, Mustafa Değirmenci 80.dk, Muhammet Fatih Öztekin 87.dk, Caner Cengiz 87.dk

Oyuna Girenler
Harun Atalay 46.dk, Mustafa Durgun 80.dk, Özkan Duman 87.dk, Mert Yılmaz 87.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor25168153225631
2Esenler Erokspor25155546205026
3İçel İdmanyurdu Spor26129536214515
4Çarşambaspor251010534224012
5Çatalcaspor2510962824394
6Şile Yıldızspor2610973330393
7Isparta 32 Spor2510783528377
8Karşıyaka2610610313236-1
9Osmaniyespor FK25105102927352
10Altındağspor25889232632-3
11Elazığ Karakoçan FK267109242931-5
12Batman Petrolspor266119182629-8
13Erbaaspor258413213028-9
14Gölcükspor267415162925-13
15Cizrespor255812224823-26
16Arhavispor255713193522-16
17Yalovaspor263815224117-19

Fikstür

17.03.2021Elazığ Belediyespor Erbaaspor
21.03.2021Gölcükspor3-1Isparta 32 Spor
21.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-0Erbaaspor
21.03.2021Somaspor4-1Karşıyaka
21.03.2021Çatalcaspor1-0Şile Yıldızspor
21.03.2021Çarşambaspor2-0Batman Petrolspor
21.03.2021Cizrespor3-2Altındağspor
21.03.2021Arhavispor1-1İçel İdmanyurdu Spor
21.03.2021Yalovaspor0-2Osmaniyespor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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