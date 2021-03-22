2020-2021 Somaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Somaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Somaspor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Somaspor sahasında Karşıyaka ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Somaspor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu? Somaspor, Karşıyaka Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Somaspor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Somaspor Karşıyaka Maçının Hakemleri

Tolga Sancak(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Burak Baş(dördüncü Hakem)

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 12. Kadir Yurttadur, 19. Eren Yeşil, 25. Mustafa Şengül, 45. Ali Akkuş, 61. Yılmaz Ceylan



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür



Goller

Melih Şencan,28.dk (h), Muhammed Öztürk,66.dk (f), Nurettin Çağlar,70.dk (p), Umut Koray Öz,81.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Muhammed Öztürk 65.dk



Oyundan Çıkanlar

Nurettin Çağlar 90.dk, Oğuzhan Yıldırım 90+1.dk, Umut Koray Öz 90.dk, Özcan Aydın 90.dk, Muhammed Öztürk 82.dk



Oyuna Girenler

Yılmaz Ceylan 90.dk, Mustafa Şengül 90+1.dk, Eren Yeşil 90.dk, Kadir Yurttadur 90.dk, Ali Akkuş 82.dk

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 25. Caner Cengiz, 30. Ferdi Burgaz, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 11. Mert Yılmaz, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 8. Harun Atalay, 6. Arif Cılak, 74. Mustafa Durgun



Teknik Sorumlu

İbrahim Cezayir



Goller

Harun Atalay,48.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Muhammet Fatih Öztekin 63.dk, Sarı Kart Erdoğan Açar 82.dk, Sarı Kart Ferdi Burgaz 6.dk



Oyundan Çıkanlar

Namık Barış Çelik 46.dk, Mustafa Değirmenci 80.dk, Muhammet Fatih Öztekin 87.dk, Caner Cengiz 87.dk



Oyuna Girenler

Harun Atalay 46.dk, Mustafa Durgun 80.dk, Özkan Duman 87.dk, Mert Yılmaz 87.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 25 16 8 1 53 22 56 31 2 Esenler Erokspor 25 15 5 5 46 20 50 26 3 İçel İdmanyurdu Spor 26 12 9 5 36 21 45 15 4 Çarşambaspor 25 10 10 5 34 22 40 12 5 Çatalcaspor 25 10 9 6 28 24 39 4 6 Şile Yıldızspor 26 10 9 7 33 30 39 3 7 Isparta 32 Spor 25 10 7 8 35 28 37 7 8 Karşıyaka 26 10 6 10 31 32 36 -1 9 Osmaniyespor FK 25 10 5 10 29 27 35 2 10 Altındağspor 25 8 8 9 23 26 32 -3 11 Elazığ Karakoçan FK 26 7 10 9 24 29 31 -5 12 Batman Petrolspor 26 6 11 9 18 26 29 -8 13 Erbaaspor 25 8 4 13 21 30 28 -9 14 Gölcükspor 26 7 4 15 16 29 25 -13 15 Cizrespor 25 5 8 12 22 48 23 -26 16 Arhavispor 25 5 7 13 19 35 22 -16 17 Yalovaspor 26 3 8 15 22 41 17 -19

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