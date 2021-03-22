2020-2021 Somaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Somaspor, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Somaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Somaspor ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Somaspor sahasında Karşıyaka ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Somaspor - Karşıyaka maçının skoru ne oldu?
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Somaspor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı - Manisa - Soma
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Somaspor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Tolga Sancak(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Burak Baş(dördüncü Hakem)
Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 90. Umut Koray Öz
Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 12. Kadir Yurttadur, 19. Eren Yeşil, 25. Mustafa Şengül, 45. Ali Akkuş, 61. Yılmaz Ceylan
Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür
Goller
Melih Şencan,28.dk (h), Muhammed Öztürk,66.dk (f), Nurettin Çağlar,70.dk (p), Umut Koray Öz,81.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muhammed Öztürk 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Nurettin Çağlar 90.dk, Oğuzhan Yıldırım 90+1.dk, Umut Koray Öz 90.dk, Özcan Aydın 90.dk, Muhammed Öztürk 82.dk
Oyuna Girenler
Yılmaz Ceylan 90.dk, Mustafa Şengül 90+1.dk, Eren Yeşil 90.dk, Kadir Yurttadur 90.dk, Ali Akkuş 82.dk
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 25. Caner Cengiz, 30. Ferdi Burgaz, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 11. Mert Yılmaz, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 8. Harun Atalay, 6. Arif Cılak, 74. Mustafa Durgun
Teknik Sorumlu
İbrahim Cezayir
Goller
Harun Atalay,48.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muhammet Fatih Öztekin 63.dk, Sarı Kart Erdoğan Açar 82.dk, Sarı Kart Ferdi Burgaz 6.dk
Oyundan Çıkanlar
Namık Barış Çelik 46.dk, Mustafa Değirmenci 80.dk, Muhammet Fatih Öztekin 87.dk, Caner Cengiz 87.dk
Oyuna Girenler
Harun Atalay 46.dk, Mustafa Durgun 80.dk, Özkan Duman 87.dk, Mert Yılmaz 87.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|25
|16
|8
|1
|53
|22
|56
|31
|2
|Esenler Erokspor
|25
|15
|5
|5
|46
|20
|50
|26
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|26
|12
|9
|5
|36
|21
|45
|15
|4
|Çarşambaspor
|25
|10
|10
|5
|34
|22
|40
|12
|5
|Çatalcaspor
|25
|10
|9
|6
|28
|24
|39
|4
|6
|Şile Yıldızspor
|26
|10
|9
|7
|33
|30
|39
|3
|7
|Isparta 32 Spor
|25
|10
|7
|8
|35
|28
|37
|7
|8
|Karşıyaka
|26
|10
|6
|10
|31
|32
|36
|-1
|9
|Osmaniyespor FK
|25
|10
|5
|10
|29
|27
|35
|2
|10
|Altındağspor
|25
|8
|8
|9
|23
|26
|32
|-3
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|26
|7
|10
|9
|24
|29
|31
|-5
|12
|Batman Petrolspor
|26
|6
|11
|9
|18
|26
|29
|-8
|13
|Erbaaspor
|25
|8
|4
|13
|21
|30
|28
|-9
|14
|Gölcükspor
|26
|7
|4
|15
|16
|29
|25
|-13
|15
|Cizrespor
|25
|5
|8
|12
|22
|48
|23
|-26
|16
|Arhavispor
|25
|5
|7
|13
|19
|35
|22
|-16
|17
|Yalovaspor
|26
|3
|8
|15
|22
|41
|17
|-19
Fikstür
|17.03.2021
|Elazığ Belediyespor
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Gölcükspor
|3-1
|Isparta 32 Spor
|21.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-0
|Erbaaspor
|21.03.2021
|Somaspor
|4-1
|Karşıyaka
|21.03.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Şile Yıldızspor
|21.03.2021
|Çarşambaspor
|2-0
|Batman Petrolspor
|21.03.2021
|Cizrespor
|3-2
|Altındağspor
|21.03.2021
|Arhavispor
|1-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|21.03.2021
|Yalovaspor
|0-2
|Osmaniyespor FK