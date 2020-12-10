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2020-2021 Somaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Somaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Somaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Somaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Somaspor ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  13. hafta maçında Somaspor sahasında Şile Yıldızspor ile 10.12.2020 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Somaspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Soma Atatürk Stadı stadyumunda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Somaspor Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.12.2020 13:00

Somaspor Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri
Gürel Uzuner(hakem), Hacı Mehmet Ekmekyermez(1. Yardımcı Hakem), Faruk Yağlı(2. Yardımcı Hakem), Gamze Durmuş(dördüncü Hakem)

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 14. Onur Ulaş, 19. Eren Yeşil, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 41. Burak Balaban, 49. Yasin Yıldız

Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 57. Armağan Beytullah Özer, 66. Özcan Kalman, 77. Kadir Karış

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür
 

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 99. Ahmet Hasan İmer, 53. Ali Sabuncu, 4. Arda Can, 23. Cebrail Serçek, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 77. Muammer Atalay, 5. Mustafa Acar, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir

Yedekler
98. Ömer Özleyen, 7. Adem Aydın, 9. Kerem Can Taşkara, 61. Mehmet Demirözü, 22. Onur Topal, 20. Bartu Baladın, 41. Emir Şen

Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Çatalcaspor1283121112710
2İçel İdmanyurdu Spor137421862512
3Somaspor127412092511
4Karşıyaka127411882510
5Çarşambaspor12642167229
6Esenler Erokspor126331711216
7Şile Yıldızspor135531816202
8Isparta 32 Spor125432113198
9Altındağspor12534109181
10Batman Petrolspor12444111216-1
11Elazığ Karakoçan FK13355101314-3
12Osmaniyespor FK11416111313-2
13Erbaaspor1231871510-8
14Gölcükspor122375129-7
15Yalovaspor1213812256-13
16Cizrespor121387276-20
17Arhavispor121296215-15

Fikstür

29.11.2020Elazığ Belediyespor Gölcükspor
10.12.2020Elazığ Karakoçan FK0-0Gölcükspor
10.12.2020Çarşambaspor0-0Altındağspor
10.12.2020Yalovaspor3-3Esenler Erokspor
10.12.2020Somaspor3-3Şile Yıldızspor
10.12.2020Karşıyaka3-1İçel İdmanyurdu Spor
10.12.2020Çatalcaspor3-2Erbaaspor
10.12.2020Cizrespor1-5Isparta 32 Spor
10.12.2020Arhavispor0-2Osmaniyespor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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