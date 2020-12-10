2020-2021 Somaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Somaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Somaspor ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 13. hafta maçında Somaspor sahasında Şile Yıldızspor ile 10.12.2020 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Somaspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Soma Atatürk Stadı stadyumunda oynanan maç 3-3 sona erdi. Somaspor Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Soma Atatürk Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.12.2020 13:00



Somaspor Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri

Gürel Uzuner(hakem), Hacı Mehmet Ekmekyermez(1. Yardımcı Hakem), Faruk Yağlı(2. Yardımcı Hakem), Gamze Durmuş(dördüncü Hakem)

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 14. Onur Ulaş, 19. Eren Yeşil, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 41. Burak Balaban, 49. Yasin Yıldız



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 57. Armağan Beytullah Özer, 66. Özcan Kalman, 77. Kadir Karış



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür



Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 99. Ahmet Hasan İmer, 53. Ali Sabuncu, 4. Arda Can, 23. Cebrail Serçek, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 77. Muammer Atalay, 5. Mustafa Acar, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir



Yedekler

98. Ömer Özleyen, 7. Adem Aydın, 9. Kerem Can Taşkara, 61. Mehmet Demirözü, 22. Onur Topal, 20. Bartu Baladın, 41. Emir Şen



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Çatalcaspor 12 8 3 1 21 11 27 10 2 İçel İdmanyurdu Spor 13 7 4 2 18 6 25 12 3 Somaspor 12 7 4 1 20 9 25 11 4 Karşıyaka 12 7 4 1 18 8 25 10 5 Çarşambaspor 12 6 4 2 16 7 22 9 6 Esenler Erokspor 12 6 3 3 17 11 21 6 7 Şile Yıldızspor 13 5 5 3 18 16 20 2 8 Isparta 32 Spor 12 5 4 3 21 13 19 8 9 Altındağspor 12 5 3 4 10 9 18 1 10 Batman Petrolspor 12 4 4 4 11 12 16 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 13 3 5 5 10 13 14 -3 12 Osmaniyespor FK 11 4 1 6 11 13 13 -2 13 Erbaaspor 12 3 1 8 7 15 10 -8 14 Gölcükspor 12 2 3 7 5 12 9 -7 15 Yalovaspor 12 1 3 8 12 25 6 -13 16 Cizrespor 12 1 3 8 7 27 6 -20 17 Arhavispor 12 1 2 9 6 21 5 -15

Fikstür