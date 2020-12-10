2020-2021 Somaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Somaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Somaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Somaspor ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 13. hafta maçında Somaspor sahasında Şile Yıldızspor ile 10.12.2020 13:00'da karşılaştı. Soma Atatürk Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Somaspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Soma Atatürk Stadı stadyumunda oynanan maç 3-3 sona erdi.
Somaspor Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Soma Atatürk Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.12.2020 13:00
Somaspor Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri
Gürel Uzuner(hakem), Hacı Mehmet Ekmekyermez(1. Yardımcı Hakem), Faruk Yağlı(2. Yardımcı Hakem), Gamze Durmuş(dördüncü Hakem)
Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 14. Onur Ulaş, 19. Eren Yeşil, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 41. Burak Balaban, 49. Yasin Yıldız
Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 57. Armağan Beytullah Özer, 66. Özcan Kalman, 77. Kadir Karış
Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür
Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 99. Ahmet Hasan İmer, 53. Ali Sabuncu, 4. Arda Can, 23. Cebrail Serçek, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 77. Muammer Atalay, 5. Mustafa Acar, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 11. Raşit Sevindir
Yedekler
98. Ömer Özleyen, 7. Adem Aydın, 9. Kerem Can Taşkara, 61. Mehmet Demirözü, 22. Onur Topal, 20. Bartu Baladın, 41. Emir Şen
Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Çatalcaspor
|12
|8
|3
|1
|21
|11
|27
|10
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|13
|7
|4
|2
|18
|6
|25
|12
|3
|Somaspor
|12
|7
|4
|1
|20
|9
|25
|11
|4
|Karşıyaka
|12
|7
|4
|1
|18
|8
|25
|10
|5
|Çarşambaspor
|12
|6
|4
|2
|16
|7
|22
|9
|6
|Esenler Erokspor
|12
|6
|3
|3
|17
|11
|21
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|13
|5
|5
|3
|18
|16
|20
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|12
|5
|4
|3
|21
|13
|19
|8
|9
|Altındağspor
|12
|5
|3
|4
|10
|9
|18
|1
|10
|Batman Petrolspor
|12
|4
|4
|4
|11
|12
|16
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|13
|3
|5
|5
|10
|13
|14
|-3
|12
|Osmaniyespor FK
|11
|4
|1
|6
|11
|13
|13
|-2
|13
|Erbaaspor
|12
|3
|1
|8
|7
|15
|10
|-8
|14
|Gölcükspor
|12
|2
|3
|7
|5
|12
|9
|-7
|15
|Yalovaspor
|12
|1
|3
|8
|12
|25
|6
|-13
|16
|Cizrespor
|12
|1
|3
|8
|7
|27
|6
|-20
|17
|Arhavispor
|12
|1
|2
|9
|6
|21
|5
|-15
Fikstür
|29.11.2020
|Elazığ Belediyespor
|Gölcükspor
|10.12.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|0-0
|Gölcükspor
|10.12.2020
|Çarşambaspor
|0-0
|Altındağspor
|10.12.2020
|Yalovaspor
|3-3
|Esenler Erokspor
|10.12.2020
|Somaspor
|3-3
|Şile Yıldızspor
|10.12.2020
|Karşıyaka
|3-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|10.12.2020
|Çatalcaspor
|3-2
|Erbaaspor
|10.12.2020
|Cizrespor
|1-5
|Isparta 32 Spor
|10.12.2020
|Arhavispor
|0-2
|Osmaniyespor FK