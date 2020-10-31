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2020-2021 Sultanbeyli Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sultanbeyli Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 7. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sultanbeyli Belediye Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Doğukan Yıldırım(hakem), Halil Tolgahan Demir(1. Yardımcı Hakem), Furaz Bülgen(2. Yardımcı Hakem), Emir Toprak(dördüncü Hakem)

SULTANBEYLİ BELEDİYE SPORSultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
33. Ahmet Çolak, 77. Nurullah Serbest, 72. İlke Nelik, 4. Mustafa Minnet, 88. Furkan Korkut, 25. Taner Yıldız, 14. Mustafa Dündar, 5. Serhat Yeşilördek, 52. Muhammet Enes Erdem, 10. Bünyamin Küçükosman, 11. Samet Bulut

Yedekler
38. Umut Eren Tunç, 20. Furkan Karabaş, 99. Yusuf Oyit, 19. Yunus Ensari, 8. Ertuğrul Çamlibel, 3. Salih Gevençli, 55. İskender Can

Teknik Sorumlu
Haldun Yıldız
 

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPORSiirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 5. Turgut Delen, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 17. Faruk Yaldıran, 20. Celal Geyik, 24. Enis Gül, 25. Burhanettin Sever, 33. Bilal Gücüyetmez, 56. Resul Timurlenk, 77. Ömer Nazilli

Yedekler
23. Muhammed Demir, 11. Barış Turan, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan, 72. Ömer Ali Ece, 98. Mehmet Ali Tektaş, 99. Ömer Erel

Teknik Sorumlu
Seyithan Özdaş

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK642094145
268 Aksaray Belediyespor541071136
352 Orduspor FK7331136127
41954 Kelkit Bld.Spor740385123
5Kestelspor73221312111
6Bayrampaşa4310123109
7Modafen631285103
8Düzcespor52309693
9Bursa Yıldırımspor63038593
10Bergama Belediyespor52217681
11Siirt İl Özel İdare5131466-2
12Muğlaspor7124595-4
13Silivrispor71245145-9
14Kozan Spor FK6114594-4
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor61146134-7
16Karaköprü Belediyespor4112294-7
17Sultanbeyli Bld.70162101-8

Fikstür

31.10.202068 Aksaray BelediyesporP-PAdıyaman 1954 SK
31.10.202052 Orduspor FK0-0Bayrampaşa
31.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Silivrispor
31.10.2020Sultanbeyli Bld.0-1Siirt İl Özel İdare
31.10.2020Modafen1-2Muğlaspor
31.10.2020Kestelspor3-2Bursa Yıldırımspor
31.10.2020DüzcesporP-PKaraköprü Belediyespor
31.10.2020Bergama BelediyesporP-PKozan Spor FK


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