2020-2021 Sultanbeyli Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Sultanbeyli Belediye Spor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 7. hafta maçında Sultanbeyli Belediye Spor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sultanbeyli Belediye Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Doğukan Yıldırım(hakem), Halil Tolgahan Demir(1. Yardımcı Hakem), Furaz Bülgen(2. Yardımcı Hakem), Emir Toprak(dördüncü Hakem)

Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

33. Ahmet Çolak, 77. Nurullah Serbest, 72. İlke Nelik, 4. Mustafa Minnet, 88. Furkan Korkut, 25. Taner Yıldız, 14. Mustafa Dündar, 5. Serhat Yeşilördek, 52. Muhammet Enes Erdem, 10. Bünyamin Küçükosman, 11. Samet Bulut



Yedekler

38. Umut Eren Tunç, 20. Furkan Karabaş, 99. Yusuf Oyit, 19. Yunus Ensari, 8. Ertuğrul Çamlibel, 3. Salih Gevençli, 55. İskender Can



Teknik Sorumlu

Haldun Yıldız



Siirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

1. Ahmet Taş, 5. Turgut Delen, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 17. Faruk Yaldıran, 20. Celal Geyik, 24. Enis Gül, 25. Burhanettin Sever, 33. Bilal Gücüyetmez, 56. Resul Timurlenk, 77. Ömer Nazilli



Yedekler

23. Muhammed Demir, 11. Barış Turan, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan, 72. Ömer Ali Ece, 98. Mehmet Ali Tektaş, 99. Ömer Erel



Teknik Sorumlu

Seyithan Özdaş



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 7 3 3 1 13 6 12 7 4 1954 Kelkit Bld.Spor 7 4 0 3 8 5 12 3 5 Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 6 Bayrampaşa 4 3 1 0 12 3 10 9 7 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 8 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 9 Bursa Yıldırımspor 6 3 0 3 8 5 9 3 10 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 11 Siirt İl Özel İdare 5 1 3 1 4 6 6 -2 12 Muğlaspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 13 Silivrispor 7 1 2 4 5 14 5 -9 14 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 16 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 17 Sultanbeyli Bld. 7 0 1 6 2 10 1 -8

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