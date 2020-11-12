2020-2021 Tarsus İdman Yurdu, Elazığspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Elazığspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Elazığspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Elazığspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tarsus İdman Yurdu - Elazığspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tarsus İdman Yurdu - Elazığspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Oran(hakem), Abdülhamit Söyler(1. Yardımcı Hakem), Cihad Buyurgan(2. Yardımcı Hakem), Erdem Demirtaş(dördüncü Hakem)

Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

35. Barış Türkmen, 6. Abdussamed Karnuçu, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 4. Onur Şirin, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 23. Mertcan Çam, 77. Samet Eker, 9. Attila Yıldırım, 69. Sefa Durmuş



Yedekler

1. Anıl Demir, 61. Asım Hamzaçebi, 8. Nurullah Kaya, 14. Furkan Çetinkaya, 54. Ahmet Furkan Özcan, 33. Aytaç Öden, 30. Mahsun Gediklioğlu, 68. Alper Ademoğlu, 50. Mert Temizkan, 5. Ferhat Duman



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe



Goller

Attila Yıldırım,88.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ferhat Duman 67.dk, Sarı Kart Aytaç Öden 88.dk



Oyundan Çıkanlar

Onur Şirin 46.dk, Mertcan Çam 76.dk, Suat Kaya 61.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Furkan Özcan 46.dk, Aytaç Öden 76.dk, Alper Ademoğlu 61.dk

Elazığspor

Elazığspor İlk 11

95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 7. Murat Ceylan, 17. Ömer Yıldız, 19. Selim Enes Özeren, 20. Cengizhan Akgün, 21. Hebat Alan, 23. Kadir Taşoğlu, 30. Yiğitcan Erdoğan, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı



Yedekler

13. Ali Karataş, 97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 35. Gökhan Ekmen, 75. Muhammed Umut Akbulut, 77. Eren Çinkılınç



Teknik Sorumlu

Orhan Kaynak



Goller

Ömer Yıldız,10.dk (h), Ömer Yıldız,15.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hebat Alan 35.dk, Sarı Kart Yusuf Ensar Poyrazlı 32.dk



Oyundan Çıkanlar

Murat Ceylan 90.dk, Ömer Yıldız 83.dk, Cengizhan Akgün 57.dk, Selim Enes Özeren 90.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 57.dk



Oyuna Girenler

Salih Polatdemir 90.dk, Cihan Aslan 83.dk, Cihan Canpolat 57.dk, Fırat Ergün 90.dk, Eren Çinkılınç 57.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 9 7 1 1 18 8 22 10 2 Turgutluspor 9 6 0 3 9 10 18 -1 3 Serik Belediyespor 9 4 4 1 13 6 16 7 4 Etimesgut Belediyespor 9 4 3 2 9 5 15 4 5 Van Spor 9 4 3 2 8 5 15 3 6 Karacabey Belediyespor 9 4 2 3 12 8 14 4 7 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 8 Kırklarelispor 9 3 4 2 8 3 13 5 9 Sakaryaspor 9 3 4 2 12 12 13 0 10 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 11 1922 Konyaspor 9 3 2 4 9 6 11 3 12 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 13 Pendikspor 9 3 1 5 11 10 10 1 14 Elazığspor 9 4 1 4 13 15 13 -2 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 8 2 3 3 13 13 9 0 17 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 18 Kastamonuspor 9 2 3 4 9 15 9 -6 19 Bodrumspor 9 2 2 5 15 14 8 1 20 Kardemir Karabükspor 9 0 1 8 3 21 1 -18

Fikstür