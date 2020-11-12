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2020-2021 Tarsus İdman Yurdu, Elazığspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Elazığspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tarsus İdman Yurdu, Elazığspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Elazığspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Elazığspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Elazığspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tarsus İdman Yurdu - Elazığspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Tarsus İdman Yurdu - Elazığspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tarsus İlçe - Mersin - Tarsus

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Oran(hakem), Abdülhamit Söyler(1. Yardımcı Hakem), Cihad Buyurgan(2. Yardımcı Hakem), Erdem Demirtaş(dördüncü Hakem)

TARSUS İDMAN YURDUTarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 6. Abdussamed Karnuçu, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 4. Onur Şirin, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 23. Mertcan Çam, 77. Samet Eker, 9. Attila Yıldırım, 69. Sefa Durmuş

Yedekler
1. Anıl Demir, 61. Asım Hamzaçebi, 8. Nurullah Kaya, 14. Furkan Çetinkaya, 54. Ahmet Furkan Özcan, 33. Aytaç Öden, 30. Mahsun Gediklioğlu, 68. Alper Ademoğlu, 50. Mert Temizkan, 5. Ferhat Duman

Teknik Sorumlu
Ergün Penbe

Goller
Attila Yıldırım,88.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ferhat Duman 67.dk, Sarı Kart Aytaç Öden 88.dk

Oyundan Çıkanlar
Onur Şirin 46.dk, Mertcan Çam 76.dk, Suat Kaya 61.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Furkan Özcan 46.dk, Aytaç Öden 76.dk, Alper Ademoğlu 61.dk

ELAZIĞSPORElazığspor

Elazığspor İlk 11
95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 7. Murat Ceylan, 17. Ömer Yıldız, 19. Selim Enes Özeren, 20. Cengizhan Akgün, 21. Hebat Alan, 23. Kadir Taşoğlu, 30. Yiğitcan Erdoğan, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı

Yedekler
13. Ali Karataş, 97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 35. Gökhan Ekmen, 75. Muhammed Umut Akbulut, 77. Eren Çinkılınç

Teknik Sorumlu
Orhan Kaynak

Goller
Ömer Yıldız,10.dk (h), Ömer Yıldız,15.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hebat Alan 35.dk, Sarı Kart Yusuf Ensar Poyrazlı 32.dk

Oyundan Çıkanlar
Murat Ceylan 90.dk, Ömer Yıldız 83.dk, Cengizhan Akgün 57.dk, Selim Enes Özeren 90.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 57.dk

Oyuna Girenler
Salih Polatdemir 90.dk, Cihan Aslan 83.dk, Cihan Canpolat 57.dk, Fırat Ergün 90.dk, Eren Çinkılınç 57.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor97111882210
2Turgutluspor960391018-1
3Serik Belediyespor9441136167
4Etimesgut Belediyespor943295154
5Van Spor943285153
6Karacabey Belediyespor9423128144
7Kırşehir Belediyespor842275142
8Kırklarelispor934283135
9Sakaryaspor93421212130
10Tarsus İdman Yurdu93331513122
111922 Konyaspor932496113
12Mamak FK932471311-6
13Pendikspor93151110101
14Elazığspor9414131513-2
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor8233131390
17Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
18Kastamonuspor92349159-6
19Bodrumspor9225151481
20Kardemir Karabükspor90183211-18

Fikstür

11.11.2020Kırklarelispor1-0Pendikspor
11.11.20201922 Konyaspor1-1Serik Belediyespor
11.11.2020PazarsporP-PKırşehir Belediyespor
11.11.2020Sakaryaspor2-6Bodrumspor
11.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-2Elazığspor
11.11.2020Van Spor3-0Başkent Akademi FK
11.11.2020Kastamonuspor1-0Kardemir Karabükspor
11.11.2020Karacabey Belediyespor4-0Sivas Belediyespor
11.11.2020Eyüpspor2-0Bayburt Özel İdare Spor
11.11.2020Etimesgut Belediyespor2-1Turgutluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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