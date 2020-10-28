2020-2021 Tarsus İdman Yurdu, Mamak maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Mamak ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Mamak taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Mamak ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tarsus İdman Yurdu - Mamak maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Tarsus İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Şeref Taştan(hakem), Hidayet Zeybek(1. Yardımcı Hakem), Kadir Akıllı(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kolak(dördüncü Hakem)

Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 5. Ferhat Duman, 6. Abdussamed Karnuçu, 11. Suat Kaya, 10. Alperen Pak, 23. Mertcan Çam, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker



Yedekler

1. Anıl Demir, 61. Asım Hamzaçebi, 8. Nurullah Kaya, 14. Furkan Çetinkaya, 17. Burak Seres, 30. Mahsun Gediklioğlu, 33. Aytaç Öden, 39. Çağrı Yağız Yasak, 54. Ahmet Furkan Özcan, 68. Alper Ademoğlu



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mamak

Mamak İlk 11

25. Burak Cemal Çelik, 23. Hasan Genç, 4. Abdullah Çelik, 16. Özkan Toprak, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 8. Mahmut Altınkaya, 66. Rıdvan Bingöl, 19. Görkem Can Güner, 61. Yavuz Alemdar, 5. Hüseyin İriç, 32. Hüseyin Demir



Yedekler

1. Ahmet Karaman, 9. Enes Kubat, 29. Mehmet Enes Kurt, 22. Yiğit Arslan, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 76. Şahin Çark, 70. Alperen Özşahin



Teknik Sorumlu

Vehbi Haluk Bulgurlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 7 6 0 1 8 4 18 4 2 Eyüpspor 7 5 1 1 13 6 16 7 3 Serik Belediyespor 7 4 2 1 11 4 14 7 4 Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 14 10 12 4 5 Van Spor 7 3 3 1 5 4 12 1 6 Karacabey Belediyespor 7 3 2 2 8 5 11 3 7 Etimesgut Belediyespor 7 3 2 2 7 4 11 3 8 Kırşehir Belediyespor 7 3 2 2 6 5 11 1 9 Kırklarelispor 7 2 4 1 7 2 10 5 10 Sakaryaspor 7 2 4 1 7 6 10 1 11 Elazığspor 7 3 1 3 9 11 10 -2 12 Bayburt Özel İdare Spor 6 3 0 3 6 6 9 0 13 Mamak FK 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Pendikspor 7 2 1 4 10 9 7 1 15 1922 Konyaspor 7 2 1 4 6 5 7 1 16 Pazarspor 7 2 1 4 10 16 7 -6 17 Sivas Belediyespor 6 1 3 2 9 9 6 0 18 Bodrumspor 7 1 2 4 8 10 5 -2 19 Kastamonuspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 20 Kardemir Karabükspor 7 0 0 7 3 20 0 -17

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