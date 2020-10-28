2020-2021 Tarsus İdman Yurdu, Mamak maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Mamak ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Mamak ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Mamak taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Mamak ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Tarsus İdman Yurdu - Mamak maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Tarsus İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Şeref Taştan(hakem), Hidayet Zeybek(1. Yardımcı Hakem), Kadir Akıllı(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kolak(dördüncü Hakem)
Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 5. Ferhat Duman, 6. Abdussamed Karnuçu, 11. Suat Kaya, 10. Alperen Pak, 23. Mertcan Çam, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker
Yedekler
1. Anıl Demir, 61. Asım Hamzaçebi, 8. Nurullah Kaya, 14. Furkan Çetinkaya, 17. Burak Seres, 30. Mahsun Gediklioğlu, 33. Aytaç Öden, 39. Çağrı Yağız Yasak, 54. Ahmet Furkan Özcan, 68. Alper Ademoğlu
Teknik Sorumlu
Ergün Penbe
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mamak İlk 11
25. Burak Cemal Çelik, 23. Hasan Genç, 4. Abdullah Çelik, 16. Özkan Toprak, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 8. Mahmut Altınkaya, 66. Rıdvan Bingöl, 19. Görkem Can Güner, 61. Yavuz Alemdar, 5. Hüseyin İriç, 32. Hüseyin Demir
Yedekler
1. Ahmet Karaman, 9. Enes Kubat, 29. Mehmet Enes Kurt, 22. Yiğit Arslan, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 76. Şahin Çark, 70. Alperen Özşahin
Teknik Sorumlu
Vehbi Haluk Bulgurlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Turgutluspor
|7
|6
|0
|1
|8
|4
|18
|4
|2
|Eyüpspor
|7
|5
|1
|1
|13
|6
|16
|7
|3
|Serik Belediyespor
|7
|4
|2
|1
|11
|4
|14
|7
|4
|Tarsus İdman Yurdu
|7
|3
|3
|1
|14
|10
|12
|4
|5
|Van Spor
|7
|3
|3
|1
|5
|4
|12
|1
|6
|Karacabey Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|7
|Etimesgut Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|7
|4
|11
|3
|8
|Kırşehir Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|6
|5
|11
|1
|9
|Kırklarelispor
|7
|2
|4
|1
|7
|2
|10
|5
|10
|Sakaryaspor
|7
|2
|4
|1
|7
|6
|10
|1
|11
|Elazığspor
|7
|3
|1
|3
|9
|11
|10
|-2
|12
|Bayburt Özel İdare Spor
|6
|3
|0
|3
|6
|6
|9
|0
|13
|Mamak FK
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|8
|-4
|14
|Pendikspor
|7
|2
|1
|4
|10
|9
|7
|1
|15
|1922 Konyaspor
|7
|2
|1
|4
|6
|5
|7
|1
|16
|Pazarspor
|7
|2
|1
|4
|10
|16
|7
|-6
|17
|Sivas Belediyespor
|6
|1
|3
|2
|9
|9
|6
|0
|18
|Bodrumspor
|7
|1
|2
|4
|8
|10
|5
|-2
|19
|Kastamonuspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|7
|0
|0
|7
|3
|20
|0
|-17
Fikstür
|28.10.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kardemir Karabükspor
|28.10.2020
|1922 Konyaspor
|3-0
|Elazığspor
|28.10.2020
|Van Spor
|1-1
|Bodrumspor
|28.10.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Başkent Akademi FK
|28.10.2020
|Sakaryaspor
|2-2
|Sivas Belediyespor
|28.10.2020
|Pazarspor
|1-1
|Karacabey Belediyespor
|28.10.2020
|Kırklarelispor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|28.10.2020
|Kastamonuspor
|1-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|28.10.2020
|Eyüpspor
|1-0
|Pendikspor
|28.10.2020
|Etimesgut Belediyespor
|2-0
|Serik Belediyespor