2020-2021 Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediyespor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Serik Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Serik Belediyespor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Tarsus İdman Yurdu - Serik Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Tarsus İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Bayram Başkan(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Emre Demirel(2. Yardımcı Hakem), Engin Atmaca(dördüncü Hakem)
Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 6. Abdussamed Karnuçu, 9. Attila Yıldırım, 10. Alperen Pak, 33. Aytaç Öden, 23. Mertcan Çam, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker
Yedekler
1. Anıl Demir, 7. Cem Aktaş, 8. Nurullah Kaya, 14. Furkan Çetinkaya, 30. Mahsun Gediklioğlu, 11. Suat Kaya, 50. Mert Temizkan, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 68. Alper Ademoğlu
Teknik Sorumlu
Ergün Penbe
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 7. Atakan Cangöz, 9. Murat Gürbüzerol, 10. Sinan Kalaycı, 17. Gökay Eser, 20. Yusuf Onur Arıkan, 58. Erkan Şahin, 23. Abdulsamet Burak, 41. Sefa Narin, 55. Emre Bekir
Yedekler
1. Ahmet Özden, 8. Mahsun Çapkan, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 19. Batuhan Arslan, 53. Ali Burak Cebir, 22. Sinan Özkan, 77. Yusuf Çelik, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan
Teknik Sorumlu
Engin Korukır
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|11
|9
|1
|1
|28
|8
|28
|20
|2
|Turgutluspor
|11
|8
|0
|3
|13
|12
|24
|1
|3
|Van Spor
|11
|6
|3
|2
|15
|9
|21
|6
|4
|Serik Belediyespor
|11
|5
|4
|2
|16
|10
|19
|6
|5
|Sakaryaspor
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|19
|3
|6
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|7
|Etimesgut Belediyespor
|11
|4
|4
|3
|10
|7
|16
|3
|8
|Karacabey Belediyespor
|11
|4
|3
|4
|15
|12
|15
|3
|9
|Kırşehir Belediyespor
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|15
|1
|10
|1922 Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|15
|8
|14
|7
|11
|Bodrumspor
|11
|3
|3
|5
|19
|17
|12
|2
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|10
|3
|3
|4
|16
|16
|12
|0
|13
|Kastamonuspor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|10
|2
|5
|3
|15
|15
|11
|0
|15
|Mamak FK
|10
|3
|2
|5
|8
|16
|11
|-8
|16
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|17
|Elazığspor
|11
|4
|1
|6
|14
|18
|13
|-4
|18
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|20
|Kardemir Karabükspor
|11
|0
|1
|10
|3
|33
|1
|-30
Fikstür
|18.11.2020
|Sakaryaspor
|3-1
|Başkent Akademi FK
|18.11.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|1-3
|Serik Belediyespor
|18.11.2020
|Van Spor
|2-1
|Elazığspor
|18.11.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Turgutluspor
|18.11.2020
|Pazarspor
|P-P
|Pendikspor
|18.11.2020
|Kırklarelispor
|P-P
|Bayburt Özel İdare Spor
|18.11.2020
|Kastamonuspor
|2-1
|Etimesgut Belediyespor
|18.11.2020
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Kırşehir Belediyespor
|18.11.2020
|Eyüpspor
|7-0
|Kardemir Karabükspor
|18.11.2020
|Bodrumspor
|2-2
|Sivas Belediyespor