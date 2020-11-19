2020-2021 Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Serik Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Serik Belediyespor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tarsus İdman Yurdu - Serik Belediyespor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tarsus İdman Yurdu - Serik Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tarsus İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Bayram Başkan(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Emre Demirel(2. Yardımcı Hakem), Engin Atmaca(dördüncü Hakem)

Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 6. Abdussamed Karnuçu, 9. Attila Yıldırım, 10. Alperen Pak, 33. Aytaç Öden, 23. Mertcan Çam, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker



Yedekler

1. Anıl Demir, 7. Cem Aktaş, 8. Nurullah Kaya, 14. Furkan Çetinkaya, 30. Mahsun Gediklioğlu, 11. Suat Kaya, 50. Mert Temizkan, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 68. Alper Ademoğlu



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 7. Atakan Cangöz, 9. Murat Gürbüzerol, 10. Sinan Kalaycı, 17. Gökay Eser, 20. Yusuf Onur Arıkan, 58. Erkan Şahin, 23. Abdulsamet Burak, 41. Sefa Narin, 55. Emre Bekir



Yedekler

1. Ahmet Özden, 8. Mahsun Çapkan, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 19. Batuhan Arslan, 53. Ali Burak Cebir, 22. Sinan Özkan, 77. Yusuf Çelik, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan



Teknik Sorumlu

Engin Korukır



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 11 9 1 1 28 8 28 20 2 Turgutluspor 11 8 0 3 13 12 24 1 3 Van Spor 11 6 3 2 15 9 21 6 4 Serik Belediyespor 11 5 4 2 16 10 19 6 5 Sakaryaspor 11 5 4 2 16 13 19 3 6 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 7 Etimesgut Belediyespor 11 4 4 3 10 7 16 3 8 Karacabey Belediyespor 11 4 3 4 15 12 15 3 9 Kırşehir Belediyespor 10 4 3 3 9 8 15 1 10 1922 Konyaspor 11 4 2 5 15 8 14 7 11 Bodrumspor 11 3 3 5 19 17 12 2 12 Tarsus İdman Yurdu 10 3 3 4 16 16 12 0 13 Kastamonuspor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Sivas Belediyespor 10 2 5 3 15 15 11 0 15 Mamak FK 10 3 2 5 8 16 11 -8 16 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 17 Elazığspor 11 4 1 6 14 18 13 -4 18 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 19 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 20 Kardemir Karabükspor 11 0 1 10 3 33 1 -30

Fikstür