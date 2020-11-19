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2020-2021 Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Serik Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Serik Belediyespor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tarsus İdman Yurdu - Serik Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Tarsus İdman Yurdu - Serik Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tarsus İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Bayram Başkan(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Emre Demirel(2. Yardımcı Hakem), Engin Atmaca(dördüncü Hakem)

TARSUS İDMAN YURDUTarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 6. Abdussamed Karnuçu, 9. Attila Yıldırım, 10. Alperen Pak, 33. Aytaç Öden, 23. Mertcan Çam, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker

Yedekler
1. Anıl Demir, 7. Cem Aktaş, 8. Nurullah Kaya, 14. Furkan Çetinkaya, 30. Mahsun Gediklioğlu, 11. Suat Kaya, 50. Mert Temizkan, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 68. Alper Ademoğlu

Teknik Sorumlu
Ergün Penbe

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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SERİK BELEDİYESPORSerik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 7. Atakan Cangöz, 9. Murat Gürbüzerol, 10. Sinan Kalaycı, 17. Gökay Eser, 20. Yusuf Onur Arıkan, 58. Erkan Şahin, 23. Abdulsamet Burak, 41. Sefa Narin, 55. Emre Bekir

Yedekler
1. Ahmet Özden, 8. Mahsun Çapkan, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 19. Batuhan Arslan, 53. Ali Burak Cebir, 22. Sinan Özkan, 77. Yusuf Çelik, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan

Teknik Sorumlu
Engin Korukır

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor119112882820
2Turgutluspor118031312241
3Van Spor11632159216
4Serik Belediyespor115421610196
5Sakaryaspor115421613193
6Kırklarelispor1044293166
7Etimesgut Belediyespor11443107163
8Karacabey Belediyespor114341512153
9Kırşehir Belediyespor1043398151
101922 Konyaspor11425158147
11Bodrumspor113351917122
12Tarsus İdman Yurdu103341616120
13Kastamonuspor11335121812-6
14Sivas Belediyespor102531515110
15Mamak FK1032581611-8
16Pendikspor10316141510-1
17Elazığspor11416141813-4
18Pazarspor8314121710-5
19Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
20Kardemir Karabükspor1101103331-30

Fikstür

18.11.2020Sakaryaspor3-1Başkent Akademi FK
18.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-3Serik Belediyespor
18.11.2020Van Spor2-1Elazığspor
18.11.20201922 Konyaspor1-2Turgutluspor
18.11.2020PazarsporP-PPendikspor
18.11.2020KırklarelisporP-PBayburt Özel İdare Spor
18.11.2020Kastamonuspor2-1Etimesgut Belediyespor
18.11.2020Karacabey Belediyespor2-2Kırşehir Belediyespor
18.11.2020Eyüpspor7-0Kardemir Karabükspor
18.11.2020Bodrumspor2-2Sivas Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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