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2020-2021 Tokatspor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Tokatspor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tokatspor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Tokatspor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Tokatspor ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  7. hafta maçında Tokatspor sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tokatspor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdem Demirtaş(hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(1. Yardımcı Hakem), Eren Öksüzler(2. Yardımcı Hakem), Emre Can Tatlıyer(dördüncü Hakem)

TOKATSPORTokatspor

Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 4. Ali Kemal Yükseker, 2. Berkcan Aytaç, 35. Kağan Topçu, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 14. Vedat Budak, 77. Eser Yayla, 23. Eray Uysal, 60. Mehmet Menderes Önkuzu

Yedekler
55. Cüneyt Çelik, 9. Batuhan Aslan, 45. Eren Açıkgöz, 30. Ulaş Girgin, 5. Abdulbaki Şahin, 29. Abdulaziz Tanyeri, 19. Furkan Kaya

Teknik Sorumlu
Hakan Alpay

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARIÇengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
48. Kemal Mert Özyiğit, 4. Ömerül Faruk İşler, 22. Burak Büyükkaya, 17. Ömer Faruk Öztürk, 3. Mertcan Aşcı, 60. Yusuf Ağın, 10. Emin Soğuk, 25. Kadir Doğukan, 47. Alperen Keleş, 9. Ali Özgür Basa, 11. Sefa Turan

Yedekler
74. Sabri Can, 5. Fatih Sercan Ekinci, 8. Oğuz Mataracı, 99. Taner Gümüş, 69. İsmail Buğra Kaynarcı, 28. Aziz Can Büyükdede, 58. Ferhat Beşer

Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor74121661310
2Fethiyespor7412105135
3İskenderun FK6411106134
4Kahta 02 Spor732285113
5Yomraspor632185113
6Çengelköyspor A.Ş.732298111
7Ceyhanspor7322101311-3
8Mardin Fosfat Spor7313106104
9Belediye Kütahyaspor622210783
10Tekirdağspor7223698-3
11Tokatspor62225108-5
12Ağrı 1970 Spor5212467-2
13Büyükçekmece Tepecikspor6132466-2
14Darıca Gençlerbirliği71335106-5
15Halide Edip Adıvar6123585-3
16Yozgatspor 1959 FK71246145-8
17Karaman Belediyespor6114794-2

Fikstür

25.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Tekirdağspor
25.10.2020Erzin Spor Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Kahta 02 Spor1-0Karaman Belediyespor
01.11.2020Fethiyespor1-0Yomraspor
01.11.2020Halide Edip Adıvar1-2Nazilli Belediyespor
01.11.2020Ceyhanspor0-0Büyükçekmece Tepecikspor
01.11.2020Belediye Kütahyaspor3-0Darıca Gençlerbirliği
01.11.2020İskenderun Futbol Kulübü4-1Yozgatspor 1959 FK
01.11.2020Tokatspor2-1Çengelköyspor A.Ş.
01.11.2020Mardin Fosfat Spor1-0Tekirdağspor

 



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