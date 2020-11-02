2020-2021 Tokatspor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Tokatspor, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Tokatspor ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 7. hafta maçında Tokatspor sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tokatspor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erdem Demirtaş(hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(1. Yardımcı Hakem), Eren Öksüzler(2. Yardımcı Hakem), Emre Can Tatlıyer(dördüncü Hakem)

Tokatspor

Tokatspor İlk 11

1. Mikail Keskin, 4. Ali Kemal Yükseker, 2. Berkcan Aytaç, 35. Kağan Topçu, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 14. Vedat Budak, 77. Eser Yayla, 23. Eray Uysal, 60. Mehmet Menderes Önkuzu



Yedekler

55. Cüneyt Çelik, 9. Batuhan Aslan, 45. Eren Açıkgöz, 30. Ulaş Girgin, 5. Abdulbaki Şahin, 29. Abdulaziz Tanyeri, 19. Furkan Kaya



Teknik Sorumlu

Hakan Alpay



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Çengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11

48. Kemal Mert Özyiğit, 4. Ömerül Faruk İşler, 22. Burak Büyükkaya, 17. Ömer Faruk Öztürk, 3. Mertcan Aşcı, 60. Yusuf Ağın, 10. Emin Soğuk, 25. Kadir Doğukan, 47. Alperen Keleş, 9. Ali Özgür Basa, 11. Sefa Turan



Yedekler

74. Sabri Can, 5. Fatih Sercan Ekinci, 8. Oğuz Mataracı, 99. Taner Gümüş, 69. İsmail Buğra Kaynarcı, 28. Aziz Can Büyükdede, 58. Ferhat Beşer



Teknik Sorumlu

Özgür Ataçocuğu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 7 4 1 2 16 6 13 10 2 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 3 İskenderun FK 6 4 1 1 10 6 13 4 4 Kahta 02 Spor 7 3 2 2 8 5 11 3 5 Yomraspor 6 3 2 1 8 5 11 3 6 Çengelköyspor A.Ş. 7 3 2 2 9 8 11 1 7 Ceyhanspor 7 3 2 2 10 13 11 -3 8 Mardin Fosfat Spor 7 3 1 3 10 6 10 4 9 Belediye Kütahyaspor 6 2 2 2 10 7 8 3 10 Tekirdağspor 7 2 2 3 6 9 8 -3 11 Tokatspor 6 2 2 2 5 10 8 -5 12 Ağrı 1970 Spor 5 2 1 2 4 6 7 -2 13 Büyükçekmece Tepecikspor 6 1 3 2 4 6 6 -2 14 Darıca Gençlerbirliği 7 1 3 3 5 10 6 -5 15 Halide Edip Adıvar 6 1 2 3 5 8 5 -3 16 Yozgatspor 1959 FK 7 1 2 4 6 14 5 -8 17 Karaman Belediyespor 6 1 1 4 7 9 4 -2

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