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2020-2021 Tokatspor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Tokatspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tokatspor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Tokatspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 0-6 sona erdi. Tokatspor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  11. hafta maçında Tokatspor sahasında Tekirdağspor ile 27.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tokatspor - Tekirdağspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat stadyumunda oynanan maç 0-6 sona erdi.

Tokatspor - Tekirdağspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Gürel Uzuner(hakem), Hacı Mehmet Ekmekyermez(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Mert(2. Yardımcı Hakem), İsmail İğil(dördüncü Hakem)

TOKATSPORTokatspor

Tokatspor İlk 11
55. Cüneyt Çelik, 4. Ali Kemal Yükseker, 6. Serhat Kaymak, 14. Vedat Budak, 35. Kağan Topçu, 44. Mert Güney, 45. Eren Açıkgöz, 52. Sabrican Nazlı, 59. Deniz Bağlan, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 77. Eser Yayla

Yedekler
1. Mikail Keskin, 5. Abdulbaki Şahin, 9. Batuhan Aslan, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 19. Furkan Kaya, 30. Ulaş Girgin, 72. Bayram Büstaç

Teknik Sorumlu
Hakan Alpay
 

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 35. Samet Göker, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 41. Sercan Şaşmaz, 39. Ramazan Üzer, 7. Enes Şimşek, 95. Doğukan Çınar, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 93. Emrah Şenol

Yedekler
23. Yağız Efe Öztaş, 8. Şamil Ünal, 20. Ceyhun Kalıntaş, 11. Ali Arashan Altuntaş, 19. Gökhan Artun, 42. Hüseyin Süre, 96. Semih Küçük

Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor106221772010
2Nazilli Belediyespor106132271915
3İskenderun FK10523129173
4Ceyhanspor9432161715-1
5Çengelköyspor A.Ş.94231010140
6Tekirdağspor113441412132
7Mardin Fosfat Spor113441312131
8Büyükçekmece Tepecikspor9342109131
9Yomraspor9342109131
10Ağrı 1970 Spor94146813-2
11Darıca Gençlerbirliği1034391213-3
12Belediye Kütahyaspor93331210122
13Kahta 02 Spor10334101112-1
14Karaman Belediyespor9234121290
15Tokatspor102356229-16
16Halide Edip Adıvar91537108-3
17Yozgatspor 1959 FK101456157-9

Fikstür

15.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Fethiyespor
15.11.2020Erzin Spor Yomraspor
27.11.2020Tokatspor0-6Tekirdağspor
27.11.2020Mardin Fosfat Spor0-3Fethiyespor
28.11.2020İskenderun Futbol Kulübü Yomraspor
28.11.2020Ağrı 1970 Spor Yozgatspor 1959 FK
28.11.2020Kahta 02 Spor Ceyhanspor
28.11.2020Belediye Kütahyaspor Büyükçekmece Tepecikspor
28.11.2020Çengelköyspor A.Ş. Darıca Gençlerbirliği
28.11.2020Halide Edip Adıvar Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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