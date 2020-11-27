2020-2021 Tokatspor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Tokatspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 0-6 sona erdi. Tokatspor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Tokatspor sahasında Tekirdağspor ile 27.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tokatspor - Tekirdağspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat stadyumunda oynanan maç 0-6 sona erdi. Tokatspor - Tekirdağspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Gürel Uzuner(hakem), Hacı Mehmet Ekmekyermez(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Mert(2. Yardımcı Hakem), İsmail İğil(dördüncü Hakem)

Tokatspor

Tokatspor İlk 11

55. Cüneyt Çelik, 4. Ali Kemal Yükseker, 6. Serhat Kaymak, 14. Vedat Budak, 35. Kağan Topçu, 44. Mert Güney, 45. Eren Açıkgöz, 52. Sabrican Nazlı, 59. Deniz Bağlan, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 77. Eser Yayla



Yedekler

1. Mikail Keskin, 5. Abdulbaki Şahin, 9. Batuhan Aslan, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 19. Furkan Kaya, 30. Ulaş Girgin, 72. Bayram Büstaç



Teknik Sorumlu

Hakan Alpay



Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 35. Samet Göker, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 41. Sercan Şaşmaz, 39. Ramazan Üzer, 7. Enes Şimşek, 95. Doğukan Çınar, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 93. Emrah Şenol



Yedekler

23. Yağız Efe Öztaş, 8. Şamil Ünal, 20. Ceyhun Kalıntaş, 11. Ali Arashan Altuntaş, 19. Gökhan Artun, 42. Hüseyin Süre, 96. Semih Küçük



Teknik Sorumlu

Kaya Tevfik Saygılı

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 10 6 2 2 17 7 20 10 2 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 3 İskenderun FK 10 5 2 3 12 9 17 3 4 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 5 Çengelköyspor A.Ş. 9 4 2 3 10 10 14 0 6 Tekirdağspor 11 3 4 4 14 12 13 2 7 Mardin Fosfat Spor 11 3 4 4 13 12 13 1 8 Büyükçekmece Tepecikspor 9 3 4 2 10 9 13 1 9 Yomraspor 9 3 4 2 10 9 13 1 10 Ağrı 1970 Spor 9 4 1 4 6 8 13 -2 11 Darıca Gençlerbirliği 10 3 4 3 9 12 13 -3 12 Belediye Kütahyaspor 9 3 3 3 12 10 12 2 13 Kahta 02 Spor 10 3 3 4 10 11 12 -1 14 Karaman Belediyespor 9 2 3 4 12 12 9 0 15 Tokatspor 10 2 3 5 6 22 9 -16 16 Halide Edip Adıvar 9 1 5 3 7 10 8 -3 17 Yozgatspor 1959 FK 10 1 4 5 6 15 7 -9

Fikstür