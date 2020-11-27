2020-2021 Tokatspor, Tekirdağspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Tokatspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Tokatspor, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 0-6 sona erdi. Tokatspor ve Tekirdağspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Tokatspor sahasında Tekirdağspor ile 27.11.2020 13:00'da karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Tokatspor - Tekirdağspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat stadyumunda oynanan maç 0-6 sona erdi.
Tokatspor - Tekirdağspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Gürel Uzuner(hakem), Hacı Mehmet Ekmekyermez(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Mert(2. Yardımcı Hakem), İsmail İğil(dördüncü Hakem)
Tokatspor İlk 11
55. Cüneyt Çelik, 4. Ali Kemal Yükseker, 6. Serhat Kaymak, 14. Vedat Budak, 35. Kağan Topçu, 44. Mert Güney, 45. Eren Açıkgöz, 52. Sabrican Nazlı, 59. Deniz Bağlan, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 77. Eser Yayla
Yedekler
1. Mikail Keskin, 5. Abdulbaki Şahin, 9. Batuhan Aslan, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 19. Furkan Kaya, 30. Ulaş Girgin, 72. Bayram Büstaç
Teknik Sorumlu
Hakan Alpay
Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 35. Samet Göker, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 41. Sercan Şaşmaz, 39. Ramazan Üzer, 7. Enes Şimşek, 95. Doğukan Çınar, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 93. Emrah Şenol
Yedekler
23. Yağız Efe Öztaş, 8. Şamil Ünal, 20. Ceyhun Kalıntaş, 11. Ali Arashan Altuntaş, 19. Gökhan Artun, 42. Hüseyin Süre, 96. Semih Küçük
Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|10
|6
|2
|2
|17
|7
|20
|10
|2
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|3
|İskenderun FK
|10
|5
|2
|3
|12
|9
|17
|3
|4
|Ceyhanspor
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|15
|-1
|5
|Çengelköyspor A.Ş.
|9
|4
|2
|3
|10
|10
|14
|0
|6
|Tekirdağspor
|11
|3
|4
|4
|14
|12
|13
|2
|7
|Mardin Fosfat Spor
|11
|3
|4
|4
|13
|12
|13
|1
|8
|Büyükçekmece Tepecikspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|9
|Yomraspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|10
|Ağrı 1970 Spor
|9
|4
|1
|4
|6
|8
|13
|-2
|11
|Darıca Gençlerbirliği
|10
|3
|4
|3
|9
|12
|13
|-3
|12
|Belediye Kütahyaspor
|9
|3
|3
|3
|12
|10
|12
|2
|13
|Kahta 02 Spor
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|12
|-1
|14
|Karaman Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|12
|12
|9
|0
|15
|Tokatspor
|10
|2
|3
|5
|6
|22
|9
|-16
|16
|Halide Edip Adıvar
|9
|1
|5
|3
|7
|10
|8
|-3
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|10
|1
|4
|5
|6
|15
|7
|-9
Fikstür
|15.11.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Fethiyespor
|15.11.2020
|Erzin Spor
|Yomraspor
|27.11.2020
|Tokatspor
|0-6
|Tekirdağspor
|27.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|0-3
|Fethiyespor
|28.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|Yomraspor
|28.11.2020
|Ağrı 1970 Spor
|Yozgatspor 1959 FK
|28.11.2020
|Kahta 02 Spor
|Ceyhanspor
|28.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28.11.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|Darıca Gençlerbirliği
|28.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|Karaman Belediyespor