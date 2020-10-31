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2020-2021 Trabzonspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Trabzonspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 3-4 sona erdi. Trabzonspor ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 6. hafta maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile 30.10.2020 20:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Trabzonspor, Kasımpaşa maç sonucu:

TRABZONSPOR KASIMPAŞA
Trabzonspor Kasımpaşa
3 4

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor, Kasımpaşa maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Emre Kargın(avar)

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 79. Benık Tunanı Afobe, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 17. Foussenı Dıabate, 19. Safa Kınalı, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 38. Ahmet Canbaz, 45. Bilal Başacıkoğlu, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 61. Abdulkadir Parmak

Teknik Sorumlu

Edward John Ikem Newton

Goller

Serkan Asan,23.dk (f), Anthony Nnaduzor Nwakaeme,31.dk (f), Anthony Nnaduzor Nwakaeme,38.dk (f), Edgar Mıguel Ie,87.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Anthony Nnaduzor Nwakaeme 90+2.dk, Sarı Kart Jorge Djanıny Tavares Semedo 86.dk, Sarı Kart Vıtor Hugo Franchescolı De Souza 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

Kamil Ahmet Çörekçi 75.dk, Abdülkadir Ömür 89.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 61.dk

Oyuna Girenler

Abdulkadir Parmak 75.dk, Foussenı Dıabate 89.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 61.dk

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 21. Kevın Varga, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 7. Anıl Koç, 9. Bangaly Fode Koıta, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 20. Alan Lıma Carıus, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

Mickael Sylvain Tırpan,8.dk (f), Yusuf Erdoğan,41.dk (f), Bangaly Fode Koıta,90+3.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Bangaly Fode Koıta 86.dk, Sarı Kart Tarkan Serbest 65.dk

Oyundan Çıkanlar

Yusuf Erdoğan 82.dk, Mickael Sylvain Tırpan 90+1.dk, Kevın Varga 46.dk, Armın Hodzıc 89.dk

Oyuna Girenler

Anıl Koç 82.dk, Ahmet Oğuz 90+1.dk, Bangaly Fode Koıta 46.dk, Alan Lıma Carıus 89.dk

Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor65101521613
2Fenerbahçe6420105145
3Fatih Karagümrük7322148116
4Kasımpaşa732286112
5Galatasaray631285103
6Çaykur Rizespor62229881
7Antalyaspor6222688-2
8Yeni Malatyaspor6222698-3
9Göztepe614110773
10Başakşehir FK62137770
11Beşiktaş5212897-1
12Gaziantep FK6141897-1
13Sivasspor5212567-1
14BB Erzurumspor62138117-3
15Hatayspor4211367-3
16Konyaspor51315362
17Kayserispor5203486-4
18Trabzonspor71249145-5
19Denizlispor61235105-5
20Gençlerbirliği5113364-3
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları

23.10.2020Kasımpaşa0-0Göztepe
24.10.2020BB Erzurumspor1-2Galatasaray
24.10.2020MKE AnkaragücüP-PHatayspor
24.10.2020Gaziantep FK1-0Konyaspor
24.10.2020Başakşehir FK5-1Antalyaspor
25.10.2020Yeni Malatyaspor2-1Gençlerbirliği
25.10.2020Alanyaspor2-0Fatih Karagümrük
25.10.2020Fenerbahçe3-1Trabzonspor
26.10.2020Sivasspor0-2Çaykur Rizespor
26.10.2020Denizlispor2-3Beşiktaş


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