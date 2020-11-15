Formula 1'de şampiyon belli olduHDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler tartıştı! Polis Diyarbakır annelerini teselli ettiTekirdağ'da taciz skandalı: Yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşıp saldırdıİrem Derici'den kötü haber! Test sonucu pozitif çıktıAzerbaycan'dan Ermenistan'a jest: 10 gün ek süre verildiTürkiye - Rusya maçı canlı izle | TRT 1 CanlıBeyin ameliyatı geçirmiş çocuk işçiye şiddet uygulamıştı! Adliyeye sevk edildi2020-2021 Pendikspor, Van Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Turgutluspor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Turgutluspor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Turgutluspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Turgutluspor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Turgutluspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Turgutluspor ve Gmg Kastamonuspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Turgutluspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Turgutluspor - Gmg Kastamonuspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Turgutluspor - Gmg Kastamonuspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Turgutlu 7 Eylül Stadı - Manisa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Balkan(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yazır(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)

TURGUTLUSPORTurgutluspor

Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 5. Mert Özyıldırım, 8. Samet Günhan, 10. Mithat Yaşar, 16. Mete Sevinç, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 9. Muhammet Beşir, 23. Talha Yazgan, 45. Ferhat Katipoğlu, 94. Burak Yılmaz

Yedekler
35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 7. Samed Hakan Kılıç, 20. Koray Kılınç, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 28. Emre Nasuh, 37. Muhammet Haşim Çoban, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin

Teknik Sorumlu
Aydoğan Tunay

Goller
Mete Sevinç,5.dk (k), Mehmet Kuruoğlu,18.dk (h), Muhammet Beşir,57.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mithat Yaşar 45+2.dk, Sarı Kart Mert Özyıldırım 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Mithat Yaşar 65.dk, Mutlu Aksu Doğan 70.dk, Muhammet Beşir 88.dk, Ferhat Katipoğlu 88.dk

Oyuna Girenler
Samed Hakan Kılıç 65.dk, Emre Keskin 70.dk, Muhammet Haşim Çoban 88.dk, Marvin Sinan Büyüksakarya 88.dk

GMG KASTAMONUSPORGmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 3. Recep Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 14. Harun Aydın, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 60. Alican Karadağ, 11. Birkan Öksüz

Yedekler
1. Atakan Akyol, 88. Uğur Kenet, 18. Kerem İmamoğlu, 99. Eren Evin, 8. Mustafa Alptekin Çaylı

Teknik Sorumlu
Levent Eriş

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Hakan Olkan 45+2.dk, Sarı Kart Hakkı Can Aksu 89.dk

Oyundan Çıkanlar
Alican Karadağ 63.dk, Oğuzhan Doğan 79.dk

Oyuna Girenler
Eren Evin 63.dk, Kerem İmamoğlu 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor108112182513
2Turgutluspor107031111210
3Van Spor10532138185
4Kırklarelispor1044293166
5Serik Belediyespor10442139164
6Etimesgut Belediyespor1044295164
7Sakaryaspor104421312161
81922 Konyaspor10424146148
9Karacabey Belediyespor104241310143
10Kırşehir Belediyespor942376141
11Tarsus İdman Yurdu93331513122
12Bodrumspor103251715112
13Mamak FK932471311-6
14Sivas Belediyespor92431313100
15Pendikspor10316141510-1
16Elazığspor10415131613-3
17Pazarspor8314121710-5
18Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
19Kastamonuspor1023510179-7
20Kardemir Karabükspor100193261-23

Fikstür

11.11.2020Başkent Akademi FK Pazarspor
14.11.2020Turgutluspor2-1Kastamonuspor
14.11.2020Sivas Belediyespor0-0Etimesgut Belediyespor
14.11.2020Serik Belediyespor0-3Eyüpspor
14.11.2020Pendikspor3-5Van Spor
14.11.2020Kardemir Karabükspor0-51922 Konyaspor
14.11.2020Elazığspor0-1Kırklarelispor
14.11.2020Bodrumspor2-1Karacabey Belediyespor
14.11.2020Bayburt Özel İdare SporP-PTarsus İdman Yurdu
14.11.2020Mamak FKP-PPazarspor
14.11.2020Kırşehir Belediyespor0-1Sakaryaspor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT