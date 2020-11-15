2020-2021 Turgutluspor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Turgutluspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Turgutluspor ve Gmg Kastamonuspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Turgutluspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Turgutluspor - Gmg Kastamonuspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Turgutlu 7 Eylül Stadı - Manisa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ahmet Balkan(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yazır(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)

Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

1. Fatih Demirlek, 5. Mert Özyıldırım, 8. Samet Günhan, 10. Mithat Yaşar, 16. Mete Sevinç, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 9. Muhammet Beşir, 23. Talha Yazgan, 45. Ferhat Katipoğlu, 94. Burak Yılmaz



Yedekler

35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 7. Samed Hakan Kılıç, 20. Koray Kılınç, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 28. Emre Nasuh, 37. Muhammet Haşim Çoban, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin



Teknik Sorumlu

Aydoğan Tunay



Goller

Mete Sevinç,5.dk (k), Mehmet Kuruoğlu,18.dk (h), Muhammet Beşir,57.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mithat Yaşar 45+2.dk, Sarı Kart Mert Özyıldırım 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Mithat Yaşar 65.dk, Mutlu Aksu Doğan 70.dk, Muhammet Beşir 88.dk, Ferhat Katipoğlu 88.dk



Oyuna Girenler

Samed Hakan Kılıç 65.dk, Emre Keskin 70.dk, Muhammet Haşim Çoban 88.dk, Marvin Sinan Büyüksakarya 88.dk

Gmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11

12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 3. Recep Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 14. Harun Aydın, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 60. Alican Karadağ, 11. Birkan Öksüz



Yedekler

1. Atakan Akyol, 88. Uğur Kenet, 18. Kerem İmamoğlu, 99. Eren Evin, 8. Mustafa Alptekin Çaylı



Teknik Sorumlu

Levent Eriş



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Hakan Olkan 45+2.dk, Sarı Kart Hakkı Can Aksu 89.dk



Oyundan Çıkanlar

Alican Karadağ 63.dk, Oğuzhan Doğan 79.dk



Oyuna Girenler

Eren Evin 63.dk, Kerem İmamoğlu 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 10 8 1 1 21 8 25 13 2 Turgutluspor 10 7 0 3 11 11 21 0 3 Van Spor 10 5 3 2 13 8 18 5 4 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 5 Serik Belediyespor 10 4 4 2 13 9 16 4 6 Etimesgut Belediyespor 10 4 4 2 9 5 16 4 7 Sakaryaspor 10 4 4 2 13 12 16 1 8 1922 Konyaspor 10 4 2 4 14 6 14 8 9 Karacabey Belediyespor 10 4 2 4 13 10 14 3 10 Kırşehir Belediyespor 9 4 2 3 7 6 14 1 11 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 12 Bodrumspor 10 3 2 5 17 15 11 2 13 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 14 Sivas Belediyespor 9 2 4 3 13 13 10 0 15 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 16 Elazığspor 10 4 1 5 13 16 13 -3 17 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 18 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 19 Kastamonuspor 10 2 3 5 10 17 9 -7 20 Kardemir Karabükspor 10 0 1 9 3 26 1 -23

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