2020-2021 Turgutluspor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Turgutluspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Turgutluspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Turgutluspor ve Gmg Kastamonuspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Turgutluspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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STADYUM BİLGİSİ
Turgutlu 7 Eylül Stadı - Manisa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Balkan(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yazır(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)
Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 5. Mert Özyıldırım, 8. Samet Günhan, 10. Mithat Yaşar, 16. Mete Sevinç, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 9. Muhammet Beşir, 23. Talha Yazgan, 45. Ferhat Katipoğlu, 94. Burak Yılmaz
Yedekler
35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 7. Samed Hakan Kılıç, 20. Koray Kılınç, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 28. Emre Nasuh, 37. Muhammet Haşim Çoban, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin
Teknik Sorumlu
Aydoğan Tunay
Goller
Mete Sevinç,5.dk (k), Mehmet Kuruoğlu,18.dk (h), Muhammet Beşir,57.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mithat Yaşar 45+2.dk, Sarı Kart Mert Özyıldırım 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Mithat Yaşar 65.dk, Mutlu Aksu Doğan 70.dk, Muhammet Beşir 88.dk, Ferhat Katipoğlu 88.dk
Oyuna Girenler
Samed Hakan Kılıç 65.dk, Emre Keskin 70.dk, Muhammet Haşim Çoban 88.dk, Marvin Sinan Büyüksakarya 88.dk
Gmg Kastamonuspor İlk 11
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 3. Recep Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 14. Harun Aydın, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 60. Alican Karadağ, 11. Birkan Öksüz
Yedekler
1. Atakan Akyol, 88. Uğur Kenet, 18. Kerem İmamoğlu, 99. Eren Evin, 8. Mustafa Alptekin Çaylı
Teknik Sorumlu
Levent Eriş
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Hakan Olkan 45+2.dk, Sarı Kart Hakkı Can Aksu 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Alican Karadağ 63.dk, Oğuzhan Doğan 79.dk
Oyuna Girenler
Eren Evin 63.dk, Kerem İmamoğlu 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|10
|8
|1
|1
|21
|8
|25
|13
|2
|Turgutluspor
|10
|7
|0
|3
|11
|11
|21
|0
|3
|Van Spor
|10
|5
|3
|2
|13
|8
|18
|5
|4
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|5
|Serik Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|6
|Etimesgut Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|9
|5
|16
|4
|7
|Sakaryaspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|8
|1922 Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|14
|6
|14
|8
|9
|Karacabey Belediyespor
|10
|4
|2
|4
|13
|10
|14
|3
|10
|Kırşehir Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|7
|6
|14
|1
|11
|Tarsus İdman Yurdu
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|12
|2
|12
|Bodrumspor
|10
|3
|2
|5
|17
|15
|11
|2
|13
|Mamak FK
|9
|3
|2
|4
|7
|13
|11
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|9
|2
|4
|3
|13
|13
|10
|0
|15
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|16
|Elazığspor
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|13
|-3
|17
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|18
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|19
|Kastamonuspor
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|9
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|10
|0
|1
|9
|3
|26
|1
|-23
Fikstür
|11.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Pazarspor
|14.11.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kastamonuspor
|14.11.2020
|Sivas Belediyespor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|14.11.2020
|Serik Belediyespor
|0-3
|Eyüpspor
|14.11.2020
|Pendikspor
|3-5
|Van Spor
|14.11.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-5
|1922 Konyaspor
|14.11.2020
|Elazığspor
|0-1
|Kırklarelispor
|14.11.2020
|Bodrumspor
|2-1
|Karacabey Belediyespor
|14.11.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|P-P
|Tarsus İdman Yurdu
|14.11.2020
|Mamak FK
|P-P
|Pazarspor
|14.11.2020
|Kırşehir Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor