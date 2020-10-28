2020-2021 Turgutluspor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Turgutluspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Turgutluspor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Turgutluspor sahasında Kardemir Karabükspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Turgutluspor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Turgutlu 7 Eylül Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Oğuzhan Aksu(hakem), Caner Eroğlu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Pekmezci(2. Yardımcı Hakem), Doğukan Yıldırım(dördüncü Hakem)

Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

1. Fatih Demirlek, 6. Süleyman Özdamar, 18. Mehmet Kuruoğlu, 45. Ferhat Katipoğlu, 94. Burak Yılmaz, 5. Mert Özyıldırım, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 8. Samet Günhan, 17. Mutlu Aksu Doğan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 9. Muhammet Beşir



Yedekler

35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 64. Kenan Gürmen, 80. Emre Keskin, 7. Samed Hakan Kılıç, 10. Mithat Yaşar, 20. Koray Kılınç



Teknik Sorumlu

Aydoğan Tunay



Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 45. Nazmican Başkara, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 82. Tuğrul Yavaşcı, 88. Berk Kervankıran



Yedekler

25. Olcay Toplu, 21. Ahmet Enes Karataş, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 33. Furkan Övün, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 11. Muhammed Emin Acar, 80. Ömer Çelik

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 7 6 0 1 8 4 18 4 2 Eyüpspor 7 5 1 1 13 6 16 7 3 Serik Belediyespor 7 4 2 1 11 4 14 7 4 Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 14 10 12 4 5 Van Spor 7 3 3 1 5 4 12 1 6 Karacabey Belediyespor 7 3 2 2 8 5 11 3 7 Etimesgut Belediyespor 7 3 2 2 7 4 11 3 8 Kırşehir Belediyespor 7 3 2 2 6 5 11 1 9 Kırklarelispor 7 2 4 1 7 2 10 5 10 Sakaryaspor 7 2 4 1 7 6 10 1 11 Elazığspor 7 3 1 3 9 11 10 -2 12 Bayburt Özel İdare Spor 6 3 0 3 6 6 9 0 13 Mamak FK 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Pendikspor 7 2 1 4 10 9 7 1 15 1922 Konyaspor 7 2 1 4 6 5 7 1 16 Pazarspor 7 2 1 4 10 16 7 -6 17 Sivas Belediyespor 6 1 3 2 9 9 6 0 18 Bodrumspor 7 1 2 4 8 10 5 -2 19 Kastamonuspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 20 Kardemir Karabükspor 7 0 0 7 3 20 0 -17

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