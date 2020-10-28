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2020-2021 Turgutluspor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Turgutluspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Turgutluspor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Turgutluspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Turgutluspor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Turgutluspor sahasında Kardemir Karabükspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Turgutluspor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Turgutlu 7 Eylül Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Oğuzhan Aksu(hakem), Caner Eroğlu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Pekmezci(2. Yardımcı Hakem), Doğukan Yıldırım(dördüncü Hakem)

TURGUTLUSPORTurgutluspor

Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 6. Süleyman Özdamar, 18. Mehmet Kuruoğlu, 45. Ferhat Katipoğlu, 94. Burak Yılmaz, 5. Mert Özyıldırım, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 8. Samet Günhan, 17. Mutlu Aksu Doğan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 9. Muhammet Beşir

Yedekler
35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 64. Kenan Gürmen, 80. Emre Keskin, 7. Samed Hakan Kılıç, 10. Mithat Yaşar, 20. Koray Kılınç

Teknik Sorumlu
Aydoğan Tunay
 

KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 45. Nazmican Başkara, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 82. Tuğrul Yavaşcı, 88. Berk Kervankıran

Yedekler
25. Olcay Toplu, 21. Ahmet Enes Karataş, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 33. Furkan Övün, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 11. Muhammed Emin Acar, 80. Ömer Çelik

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor760184184
2Eyüpspor7511136167
3Serik Belediyespor7421114147
4Tarsus İdman Yurdu73311410124
5Van Spor733154121
6Karacabey Belediyespor732285113
7Etimesgut Belediyespor732274113
8Kırşehir Belediyespor732265111
9Kırklarelispor724172105
10Sakaryaspor724176101
11Elazığspor731391110-2
12Bayburt Özel İdare Spor63036690
13Mamak FK72236108-4
14Pendikspor721410971
151922 Konyaspor72146571
16Pazarspor721410167-6
17Sivas Belediyespor61329960
18Bodrumspor71248105-2
19Kastamonuspor71247145-7
20Kardemir Karabükspor70073200-17

Fikstür

28.10.2020Turgutluspor2-1Kardemir Karabükspor
28.10.20201922 Konyaspor3-0Elazığspor
28.10.2020Van Spor1-1Bodrumspor
28.10.2020Tarsus İdman Yurdu4-0Başkent Akademi FK
28.10.2020Sakaryaspor2-2Sivas Belediyespor
28.10.2020Pazarspor1-1Karacabey Belediyespor
28.10.2020Kırklarelispor0-1Kırşehir Belediyespor
28.10.2020Kastamonuspor1-0Bayburt Özel İdare Spor
28.10.2020Eyüpspor1-0Pendikspor
28.10.2020Etimesgut Belediyespor2-0Serik Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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