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2020-2021 Tuzlaspor, Bursaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tuzlaspor, Bursaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Tuzlaspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Bursaspor ile 03.10.2020 14:00'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Tuzlaspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Tuzlaspor Bursaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Turgut Doman(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Burak Olcar(dördüncü Hakem)

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 20. Vedat Bora, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 77. Samet Asatekin, 87. Ferhat Öztorun

Yedekler

41. Metin Erol, 8. Gökcan Kaya, 9. Onat Kutay Kurt, 17. Ahmet Yazar, 35. Yasin Güreler, 81. Tarık Tekdal, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak

Yedekler

28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 61. Batuhan Kör, 74. Vefa Temel, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor43017493
2Tuzlaspor42209584
3Altay42118276
4Adana Demirspor32107374
5Ankara Keçiörengücü42113172
6Altınordu32014361
7Samsunspor31205253
8Adanaspor31201051
9Akhisarspor31112141
10Bursaspor4112784-1
11Bandırmaspor4112564-1
12Giresunspor3111454-1
13Balıkesirspor3102343-1
14Ankaraspor3102253-3
15Ümraniyespor3102373-4
16Boluspor3012241-2
17Menemenspor3012381-5
18Eskişehirspor3012071-7

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür

02.10.2020İstanbulspor2-1Bandırmaspor
03.10.2020Giresunspor Boluspor
03.10.2020Altınordu Osmanlıspor FK
03.10.2020Ankara Keçiörengücü0-1Altay
03.10.2020Tuzlaspor3-3Bursaspor
04.10.2020Adana Demirspor Adanaspor
04.10.2020Samsunspor Akhisarspor
04.10.2020Balıkesirspor Menemenspor
04.10.2020Eskişehirspor Ümraniyespor


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