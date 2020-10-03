2020-2021 Tuzlaspor, Bursaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Tuzlaspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Bursaspor ile 03.10.2020 14:00'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Tuzlaspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Tuzlaspor Bursaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Turgut Doman(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Burak Olcar(dördüncü Hakem)
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 20. Vedat Bora, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 77. Samet Asatekin, 87. Ferhat Öztorun
Yedekler
41. Metin Erol, 8. Gökcan Kaya, 9. Onat Kutay Kurt, 17. Ahmet Yazar, 35. Yasin Güreler, 81. Tarık Tekdal, 99. Özgür Can Özcan
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak
Yedekler
28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 61. Batuhan Kör, 74. Vefa Temel, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|9
|3
|2
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|3
|Altay
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|4
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|7
|2
|6
|Altınordu
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|6
|1
|7
|Samsunspor
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|5
|3
|8
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|9
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|10
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|11
|Bandırmaspor
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|4
|-1
|12
|Giresunspor
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|-1
|13
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|14
|Ankaraspor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|15
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|16
|Boluspor
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|1
|-2
|17
|Menemenspor
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|1
|-5
|18
|Eskişehirspor
|3
|0
|1
|2
|0
|7
|1
|-7
TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür
|02.10.2020
|İstanbulspor
|2-1
|Bandırmaspor
|03.10.2020
|Giresunspor
|Boluspor
|03.10.2020
|Altınordu
|Osmanlıspor FK
|03.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Altay
|03.10.2020
|Tuzlaspor
|3-3
|Bursaspor
|04.10.2020
|Adana Demirspor
|Adanaspor
|04.10.2020
|Samsunspor
|Akhisarspor
|04.10.2020
|Balıkesirspor
|Menemenspor
|04.10.2020
|Eskişehirspor
|Ümraniyespor