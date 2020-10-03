2020-2021 Tuzlaspor, Bursaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Tuzlaspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Bursaspor ile 03.10.2020 14:00'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Tuzlaspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Tuzlaspor Bursaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Turgut Doman(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Burak Olcar(dördüncü Hakem)

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 20. Vedat Bora, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 77. Samet Asatekin, 87. Ferhat Öztorun

Yedekler

41. Metin Erol, 8. Gökcan Kaya, 9. Onat Kutay Kurt, 17. Ahmet Yazar, 35. Yasin Güreler, 81. Tarık Tekdal, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak

Yedekler

28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 61. Batuhan Kör, 74. Vefa Temel, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 4 3 0 1 7 4 9 3 2 Tuzlaspor 4 2 2 0 9 5 8 4 3 Altay 4 2 1 1 8 2 7 6 4 Adana Demirspor 3 2 1 0 7 3 7 4 5 Ankara Keçiörengücü 4 2 1 1 3 1 7 2 6 Altınordu 3 2 0 1 4 3 6 1 7 Samsunspor 3 1 2 0 5 2 5 3 8 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 9 Akhisarspor 3 1 1 1 2 1 4 1 10 Bursaspor 4 1 1 2 7 8 4 -1 11 Bandırmaspor 4 1 1 2 5 6 4 -1 12 Giresunspor 3 1 1 1 4 5 4 -1 13 Balıkesirspor 3 1 0 2 3 4 3 -1 14 Ankaraspor 3 1 0 2 2 5 3 -3 15 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 16 Boluspor 3 0 1 2 2 4 1 -2 17 Menemenspor 3 0 1 2 3 8 1 -5 18 Eskişehirspor 3 0 1 2 0 7 1 -7

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür