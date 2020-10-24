2020-2021 Ümraniyespor, Altınordu maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ümraniyespor ve Altınordu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Altınordu ile 24.10.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ümraniyespor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ümraniyespor Altınordu Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Caner Ak(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Adem Sarıtaş(dördüncü Hakem)

Ümraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 18. Gökhan Süzen, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 9. Hüseyin Çolak, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 32. Ante Zıvkovıc, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 17. Emirhan Çalışkan, 21. Mustafa Eser, 19. Honore Gomıs, 40. Yusuf Emre Gültekin, 14. Turgut Doğan Şahin

Teknik Sorumlu

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 5. Muhammed Mert, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 11. Oğuzhan Akgün, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 52. Hüsamettin Yener, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 6 4 2 0 13 6 14 7 2 İstanbulspor 6 4 1 1 12 6 13 6 3 Ankara Keçiörengücü 6 4 1 1 6 2 13 4 4 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 5 Adana Demirspor 6 3 2 1 11 6 11 5 6 Samsunspor 6 3 2 1 7 5 11 2 7 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 8 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 9 Adanaspor 6 2 3 1 9 6 9 3 10 Bursaspor 6 2 1 3 11 11 7 0 11 Balıkesirspor 6 2 1 3 6 8 7 -2 12 Akhisarspor 6 1 3 2 4 4 6 0 13 Bandırmaspor 6 1 2 3 6 8 5 -2 14 Menemenspor 6 1 2 3 6 11 5 -5 15 Ümraniyespor 7 1 2 4 8 15 5 -7 16 Ankaraspor 6 1 1 4 3 10 4 -7 17 Eskişehirspor 6 0 3 3 2 10 3 -8 18 Boluspor 6 0 2 4 4 8 2 -4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür