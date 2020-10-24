2020-2021 Ümraniyespor, Altınordu maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ümraniyespor ve Altınordu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Altınordu ile 24.10.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ümraniyespor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ümraniyespor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Caner Ak(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Adem Sarıtaş(dördüncü Hakem)
Ümraniyespor İlk 11
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 18. Gökhan Süzen, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 9. Hüseyin Çolak, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 32. Ante Zıvkovıc, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 17. Emirhan Çalışkan, 21. Mustafa Eser, 19. Honore Gomıs, 40. Yusuf Emre Gültekin, 14. Turgut Doğan Şahin
Teknik Sorumlu
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 5. Muhammed Mert, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 11. Oğuzhan Akgün, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 52. Hüsamettin Yener, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|6
|4
|2
|0
|13
|6
|14
|7
|2
|İstanbulspor
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|6
|3
|Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|1
|1
|6
|2
|13
|4
|4
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|5
|Adana Demirspor
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|11
|5
|6
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|7
|5
|11
|2
|7
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|8
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|9
|Adanaspor
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|9
|3
|10
|Bursaspor
|6
|2
|1
|3
|11
|11
|7
|0
|11
|Balıkesirspor
|6
|2
|1
|3
|6
|8
|7
|-2
|12
|Akhisarspor
|6
|1
|3
|2
|4
|4
|6
|0
|13
|Bandırmaspor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|14
|Menemenspor
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|5
|-5
|15
|Ümraniyespor
|7
|1
|2
|4
|8
|15
|5
|-7
|16
|Ankaraspor
|6
|1
|1
|4
|3
|10
|4
|-7
|17
|Eskişehirspor
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|3
|-8
|18
|Boluspor
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|2
|-4
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|2-1
|Bursaspor