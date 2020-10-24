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2020-2021 Ümraniyespor, Altınordu maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ümraniyespor, Altınordu maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ümraniyespor ve Altınordu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Altınordu ile 24.10.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ümraniyespor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ümraniyespor Altınordu Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Caner Ak(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Adem Sarıtaş(dördüncü Hakem)

ÜMRANİYESPORÜmraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 18. Gökhan Süzen, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 9. Hüseyin Çolak, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 32. Ante Zıvkovıc, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 17. Emirhan Çalışkan, 21. Mustafa Eser, 19. Honore Gomıs, 40. Yusuf Emre Gültekin, 14. Turgut Doğan Şahin

Teknik Sorumlu

 

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 10. Ahmet Dereli, 5. Muhammed Mert, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 11. Oğuzhan Akgün, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 52. Hüsamettin Yener, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor6420136147
2İstanbulspor6411126136
3Ankara Keçiörengücü641162134
4Altınordu74121110131
5Adana Demirspor6321116115
6Samsunspor632175112
7Giresunspor63211110111
8Altay6312104106
9Adanaspor62319693
10Bursaspor6213111170
11Balıkesirspor6213687-2
12Akhisarspor61324460
13Bandırmaspor6123685-2
14Menemenspor61236115-5
15Ümraniyespor71248155-7
16Ankaraspor61143104-7
17Eskişehirspor60332103-8
18Boluspor6024482-4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür

20.10.2020Eskişehirspor0-1Samsunspor
20.10.2020Ankara Keçiörengücü1-0Bandırmaspor
21.10.2020Balıkesirspor0-0Boluspor
21.10.2020Altınordu2-1Altay
21.10.2020Giresunspor4-3Adanaspor
21.10.2020Adana Demirspor4-2Ümraniyespor
22.10.2020İstanbulspor2-2Akhisarspor
22.10.2020Tuzlaspor2-0Osmanlıspor FK
22.10.2020Menemenspor2-1Bursaspor


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