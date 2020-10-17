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2020-2021 Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Ümraniyespor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 17.10.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ümraniyespor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Kargın(hakem), Mehmet Ali Akkor(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)

ÜMRANİYESPORÜmraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 5. Alim Öztürk, 44. Tomıslav Glumac, 18. Gökhan Süzen, 40. Yusuf Emre Gültekin, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 8. Serkan Göksu, 98. Idrıssa Camara, 32. Ante Zıvkovıc, 19. Honore Gomıs

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 14. Turgut Doğan Şahin, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 17. Emirhan Çalışkan, 55. Ercan Coşkun, 92. Mustafa Murat Uslu, 9. Hüseyin Çolak, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze

Teknik Sorumlu

Sait Karafırtınalar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone, 77. Cem Ekinci, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 21. Emre Uğur Uruç, 11. Joseph Dodoo, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 14. İrfan Akgün, 53. Barış Alper Yılmaz, 44. Mert Kula, 98. Osman Keçelioğlu

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor5401104126
2Ankara Keçiörengücü531152103
3Altınordu43016393
4Tuzlaspor42209584
5Adana Demirspor42207384
6Samsunspor52216581
7Altay42118276
8Giresunspor42116670
9Adanaspor41301061
10Balıkesirspor42025560
11Bandırmaspor5122675-1
12Akhisarspor41122240
13Bursaspor4112784-1
14Ümraniyespor51135104-5
15Ankaraspor4103273-5
16Eskişehirspor5032293-7
17Boluspor4013361-3
18Menemenspor40134101-6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Adanaspor Altınordu
17.10.2020Altay Adana Demirspor
17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-2İstanbulspor
18.10.2020Bursaspor Balıkesirspor
18.10.2020Boluspor Tuzlaspor
18.10.2020Ankaraspor Giresunspor
18.10.2020Osmanlıspor FK Giresunspor
19.10.2020Akhisarspor Menemenspor


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