2020-2021 Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Ümraniyespor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 17.10.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ümraniyespor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Kargın(hakem), Mehmet Ali Akkor(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)

Ümraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 5. Alim Öztürk, 44. Tomıslav Glumac, 18. Gökhan Süzen, 40. Yusuf Emre Gültekin, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 8. Serkan Göksu, 98. Idrıssa Camara, 32. Ante Zıvkovıc, 19. Honore Gomıs

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 14. Turgut Doğan Şahin, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 17. Emirhan Çalışkan, 55. Ercan Coşkun, 92. Mustafa Murat Uslu, 9. Hüseyin Çolak, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze

Teknik Sorumlu

Sait Karafırtınalar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone, 77. Cem Ekinci, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 21. Emre Uğur Uruç, 11. Joseph Dodoo, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 14. İrfan Akgün, 53. Barış Alper Yılmaz, 44. Mert Kula, 98. Osman Keçelioğlu

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 2 Ankara Keçiörengücü 5 3 1 1 5 2 10 3 3 Altınordu 4 3 0 1 6 3 9 3 4 Tuzlaspor 4 2 2 0 9 5 8 4 5 Adana Demirspor 4 2 2 0 7 3 8 4 6 Samsunspor 5 2 2 1 6 5 8 1 7 Altay 4 2 1 1 8 2 7 6 8 Giresunspor 4 2 1 1 6 6 7 0 9 Adanaspor 4 1 3 0 1 0 6 1 10 Balıkesirspor 4 2 0 2 5 5 6 0 11 Bandırmaspor 5 1 2 2 6 7 5 -1 12 Akhisarspor 4 1 1 2 2 2 4 0 13 Bursaspor 4 1 1 2 7 8 4 -1 14 Ümraniyespor 5 1 1 3 5 10 4 -5 15 Ankaraspor 4 1 0 3 2 7 3 -5 16 Eskişehirspor 5 0 3 2 2 9 3 -7 17 Boluspor 4 0 1 3 3 6 1 -3 18 Menemenspor 4 0 1 3 4 10 1 -6

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür