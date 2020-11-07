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2020-2021 Ümraniyespor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 7. hafta maçında Ümraniyespor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ümraniyespor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 7. hafta maçında Ümraniyespor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ümraniyespor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Tuzlaspor ile 07.11.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ümraniyespor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Onur Özütoprak(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)

ÜMRANİYESPORÜmraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 32. Ante Zıvkovıc, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 19. Honore Gomıs

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 17. Emirhan Çalışkan, 9. Hüseyin Çolak, 7. Moussa Sow, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 21. Mustafa Eser, 10. Okan Derici, 14. Turgut Doğan Şahin, 40. Yusuf Emre Gültekin

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 8. Gökcan Kaya, 14. Aıas Aosman, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 87. Ferhat Öztorun

Yedekler

41. Metin Erol, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 11. Onur Ayık, 20. Vedat Bora, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor8530178189
2İstanbulspor8521167179
3Adana Demirspor8431157158
4Samsunspor8431128154
5Ankara Keçiörengücü842297142
6Giresunspor84221211141
7Altınordu74121110131
8Balıkesirspor9414111313-2
9Adanaspor8332139124
10Akhisarspor833275122
11Altay7313117104
12Bursaspor83141615101
13Ümraniyespor923410169-6
14Menemenspor71336116-5
15Bandırmaspor81256125-6
16Ankaraspor71154124-8
17Boluspor80356123-6
18Eskişehirspor80352143-12

TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür

24.10.2020Ümraniyespor1-1Altınordu
24.10.2020Samsunspor4-2Ankara Keçiörengücü
25.10.2020AltayP-PGiresunspor
25.10.2020İstanbulspor3-0Eskişehirspor
25.10.2020Osmanlıspor FK Balıkesirspor
25.10.2020Adanaspor1-3Tuzlaspor
25.10.2020Bandırmaspor0-3Adana Demirspor
25.10.2020Ankaraspor1-2Balıkesirspor
26.10.2020Akhisarspor2-1Bursaspor
26.10.2020Boluspor0-0Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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