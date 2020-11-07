2020-2021 Ümraniyespor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 7. hafta maçında Ümraniyespor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 7. hafta maçında Ümraniyespor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ümraniyespor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Tuzlaspor ile 07.11.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ümraniyespor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Onur Özütoprak(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)
Ümraniyespor İlk 11
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 32. Ante Zıvkovıc, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 19. Honore Gomıs
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 17. Emirhan Çalışkan, 9. Hüseyin Çolak, 7. Moussa Sow, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 21. Mustafa Eser, 10. Okan Derici, 14. Turgut Doğan Şahin, 40. Yusuf Emre Gültekin
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 8. Gökcan Kaya, 14. Aıas Aosman, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 87. Ferhat Öztorun
Yedekler
41. Metin Erol, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 11. Onur Ayık, 20. Vedat Bora, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal, 99. Özgür Can Özcan
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|18
|9
|2
|İstanbulspor
|8
|5
|2
|1
|16
|7
|17
|9
|3
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|4
|Samsunspor
|8
|4
|3
|1
|12
|8
|15
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|14
|2
|6
|Giresunspor
|8
|4
|2
|2
|12
|11
|14
|1
|7
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|8
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|9
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|10
|Akhisarspor
|8
|3
|3
|2
|7
|5
|12
|2
|11
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|12
|Bursaspor
|8
|3
|1
|4
|16
|15
|10
|1
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|15
|Bandırmaspor
|8
|1
|2
|5
|6
|12
|5
|-6
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Boluspor
|8
|0
|3
|5
|6
|12
|3
|-6
|18
|Eskişehirspor
|8
|0
|3
|5
|2
|14
|3
|-12
TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür
|24.10.2020
|Ümraniyespor
|1-1
|Altınordu
|24.10.2020
|Samsunspor
|4-2
|Ankara Keçiörengücü
|25.10.2020
|Altay
|P-P
|Giresunspor
|25.10.2020
|İstanbulspor
|3-0
|Eskişehirspor
|25.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Balıkesirspor
|25.10.2020
|Adanaspor
|1-3
|Tuzlaspor
|25.10.2020
|Bandırmaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.10.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Balıkesirspor
|26.10.2020
|Akhisarspor
|2-1
|Bursaspor
|26.10.2020
|Boluspor
|0-0
|Menemenspor