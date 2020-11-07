2020-2021 Ümraniyespor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 7. hafta maçında Ümraniyespor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ümraniyespor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 7. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Tuzlaspor ile 07.11.2020 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ümraniyespor Tuzlaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Onur Özütoprak(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)

Ümraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 32. Ante Zıvkovıc, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 19. Honore Gomıs

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 17. Emirhan Çalışkan, 9. Hüseyin Çolak, 7. Moussa Sow, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 21. Mustafa Eser, 10. Okan Derici, 14. Turgut Doğan Şahin, 40. Yusuf Emre Gültekin

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 8. Gökcan Kaya, 14. Aıas Aosman, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 87. Ferhat Öztorun

Yedekler

41. Metin Erol, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 11. Onur Ayık, 20. Vedat Bora, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

TFF 1. Lig 7.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 8 5 3 0 17 8 18 9 2 İstanbulspor 8 5 2 1 16 7 17 9 3 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 4 Samsunspor 8 4 3 1 12 8 15 4 5 Ankara Keçiörengücü 8 4 2 2 9 7 14 2 6 Giresunspor 8 4 2 2 12 11 14 1 7 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 8 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 9 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 10 Akhisarspor 8 3 3 2 7 5 12 2 11 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 12 Bursaspor 8 3 1 4 16 15 10 1 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 15 Bandırmaspor 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Ankaraspor 7 1 1 5 4 12 4 -8 17 Boluspor 8 0 3 5 6 12 3 -6 18 Eskişehirspor 8 0 3 5 2 14 3 -12

TFF 1. Lig 7.Hafta Fikstür