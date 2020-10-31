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2020-2021 Uşak Spor 2 - 1 Şanlıurfaspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Uşak Spor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Uşak Spor 2 - 1 Şanlıurfaspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Uşak Spor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Uşak Spor ve Şanlıurfaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  8. hafta maçında Uşak Spor sahasında Şanlıurfaspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Uşak Spor - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Ataş(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Sinan Ertinğü(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 5. Selim Dilli, 29. Ali Kılıç, 20. Seçkin Getbay, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk

Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 41. Berkay Özer, 64. Resul Türkkalesi, 54. Berat Çetinkaya, 19. Noyan Öz, 50. Uğur Durmuş, 24. Abdullah Balıkçı, 23. Alperen Kahraman

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Goller
Selim Dilli,1.dk (f), Alpay Koldaş,10.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart İsmet Benli 90+2.dk, Sarı Kart Alpay Koldaş 33.dk

Oyundan Çıkanlar
Seçkin Getbay 89.dk, Türker Toptaş 77.dk, Mehmet Gürkan Öztürk 77.dk, Serhat Baştan 67.dk, Selim Dilli 67.dk

Oyuna Girenler
Berat Çetinkaya 89.dk, Levent Aktuğ 77.dk, Noyan Öz 77.dk, Uğur Durmuş 67.dk, Abdullah Balıkçı 67.dk

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 9. Gökdeniz Varol, 11. Tarık Kurt, 14. İlker Sayan, 19. İsmail Cem Kara, 20. Muhammed Demirci, 24. Emre Özkan, 61. Muhammet Mahmut Emir, 62. Volkan Geyik

Yedekler
99. Fatih Kaldan, 4. Sefa Özdemir, 7. Mustafa Şen, 17. Serkan Sefil, 25. Yunus Emre Gedik, 29. Muhammed Talha Küçük, 54. Enes Subaşı, 3. Süleyman Luş

Teknik Sorumlu


Goller
Gökdeniz Varol,78.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Volkan Geyik 8.dk, Sarı Kart Galip Güzel 9.dk, Sarı Kart Mustafa Samican Keskin 62.dk, Sarı Kart Enes Subaşı 88.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Özkan 87.dk, İlker Sayan 46.dk, Muhammed Demirci 65.dk, Muhammet Mahmut Emir 65.dk, Tarık Kurt 46.dk

Oyuna Girenler
Enes Subaşı 87.dk, Serkan Sefil 46.dk, Mustafa Şen 65.dk, Süleyman Luş 65.dk, Yunus Emre Gedik 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK87102642222
224Erzincanspor7520134179
3Uşak Spor85121610166
4Sancaktepe FK74211641412
5Ankara Demirspor7412168138
6Hekimoğlu Trabzon7331114127
7Sarıyer633082126
8Amed Sportif840471212-5
9Kocaelispor632166110
10Çorum FK721411137-2
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Zonguldak Kömürspor7133366-3
14Afjet Afyonspor6132596-4
15Gümüşhanespor71248145-6
16Hacettepe Spor81256135-7
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor70164261-22

Fikstür

31.10.2020Zonguldak Kömürspor0-024Erzincanspor
31.10.2020Uşak Spor2-1Şanlıurfaspor
31.10.2020Sarıyer2-0Amed Sportif
31.10.2020Manisa FK2-0Sancaktepe FK
31.10.2020Hacettepe Spor0-3Hekimoğlu Trabzon
31.10.2020GümüşhanesporP-PKahramanmaraşspor
31.10.2020Afjet Afyonspor Niğde Anadolu FK
31.10.2020Kocaelispor Ergene Velimeşe
31.10.2020Çorum FK2-3Ankara Demirspor
Tayfun Altuntaş
Editör


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