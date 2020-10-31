2020-2021 Uşak Spor 2 - 1 Şanlıurfaspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Uşak Spor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Uşak Spor, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Uşak Spor ve Şanlıurfaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 8. hafta maçında Uşak Spor sahasında Şanlıurfaspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Uşak Spor - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Ataş(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Sinan Ertinğü(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)
Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 5. Selim Dilli, 29. Ali Kılıç, 20. Seçkin Getbay, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk
Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 41. Berkay Özer, 64. Resul Türkkalesi, 54. Berat Çetinkaya, 19. Noyan Öz, 50. Uğur Durmuş, 24. Abdullah Balıkçı, 23. Alperen Kahraman
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Goller
Selim Dilli,1.dk (f), Alpay Koldaş,10.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İsmet Benli 90+2.dk, Sarı Kart Alpay Koldaş 33.dk
Oyundan Çıkanlar
Seçkin Getbay 89.dk, Türker Toptaş 77.dk, Mehmet Gürkan Öztürk 77.dk, Serhat Baştan 67.dk, Selim Dilli 67.dk
Oyuna Girenler
Berat Çetinkaya 89.dk, Levent Aktuğ 77.dk, Noyan Öz 77.dk, Uğur Durmuş 67.dk, Abdullah Balıkçı 67.dk
Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 9. Gökdeniz Varol, 11. Tarık Kurt, 14. İlker Sayan, 19. İsmail Cem Kara, 20. Muhammed Demirci, 24. Emre Özkan, 61. Muhammet Mahmut Emir, 62. Volkan Geyik
Yedekler
99. Fatih Kaldan, 4. Sefa Özdemir, 7. Mustafa Şen, 17. Serkan Sefil, 25. Yunus Emre Gedik, 29. Muhammed Talha Küçük, 54. Enes Subaşı, 3. Süleyman Luş
Teknik Sorumlu
Goller
Gökdeniz Varol,78.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Volkan Geyik 8.dk, Sarı Kart Galip Güzel 9.dk, Sarı Kart Mustafa Samican Keskin 62.dk, Sarı Kart Enes Subaşı 88.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Özkan 87.dk, İlker Sayan 46.dk, Muhammed Demirci 65.dk, Muhammet Mahmut Emir 65.dk, Tarık Kurt 46.dk
Oyuna Girenler
Enes Subaşı 87.dk, Serkan Sefil 46.dk, Mustafa Şen 65.dk, Süleyman Luş 65.dk, Yunus Emre Gedik 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|Av
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|Manisa FK
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|26
|4
|22
|22
|2
|24Erzincanspor
|7
|5
|2
|0
|13
|4
|17
|9
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|5
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|7
|3
|3
|1
|11
|4
|12
|7
|7
|Sarıyer
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|12
|6
|8
|Amed Sportif
|8
|4
|0
|4
|7
|12
|12
|-5
|9
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|10
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Zonguldak Kömürspor
|7
|1
|3
|3
|3
|6
|6
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|5
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|8
|1
|2
|5
|6
|13
|5
|-7
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|26
|1
|-22
Fikstür
|31.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-0
|24Erzincanspor
|31.10.2020
|Uşak Spor
|2-1
|Şanlıurfaspor
|31.10.2020
|Sarıyer
|2-0
|Amed Sportif
|31.10.2020
|Manisa FK
|2-0
|Sancaktepe FK
|31.10.2020
|Hacettepe Spor
|0-3
|Hekimoğlu Trabzon
|31.10.2020
|Gümüşhanespor
|P-P
|Kahramanmaraşspor
|31.10.2020
|Afjet Afyonspor
|Niğde Anadolu FK
|31.10.2020
|Kocaelispor
|Ergene Velimeşe
|31.10.2020
|Çorum FK
|2-3
|Ankara Demirspor