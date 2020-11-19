2020-2021 Uşak Spor 3 - 2 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Uşak Spor, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Uşak Spor, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Uşak Spor ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 11. hafta maçında Uşak Spor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Uşak Spor - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
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Uşak Spor - Zonguldak Kömürspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Özgür Reha Alıcı(hakem), Mahmut Gülle(1. Yardımcı Hakem), Furaz Bülgen(2. Yardımcı Hakem), Metehan Alpat(dördüncü Hakem)
Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 29. Ali Kılıç, 5. Selim Dilli, 20. Seçkin Getbay, 10. Mehmet Bektaş, 17. Kadir Ari, 9. Mehmet Gürkan Öztürk
Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 54. Berat Çetinkaya, 11. Serhat Baştan, 50. Uğur Durmuş, 64. Resul Türkkalesi, 41. Berkay Özer, 42. Muhammed Fatih Kunat, 23. Alperen Kahraman
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Goller
Seçkin Getbay,7.dk (f), Kadir Ari,17.dk (f), Samet Cantürk,54.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Alpay Koldaş 12.dk, Sarı Kart Selim Dilli 49.dk
Oyundan Çıkanlar
Seçkin Getbay 71.dk, Türker Toptaş 71.dk, Mehmet Gürkan Öztürk 88.dk, Mehmet Bektaş 79.dk, Alpay Koldaş 88.dk
Oyuna Girenler
Uğur Durmuş 71.dk, Levent Aktuğ 71.dk, Serhat Baştan 88.dk, Resul Türkkalesi 79.dk, Berat Çetinkaya 88.dk
Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 77. Ramazan Işık, 14. Hakan Çevik, 22. Ali Fırat Okur, 19. İlker Cihan, 61. Murat Türkkan, 41. Oktay Pop, 7. Emre Kara, 28. Hüseyin Yılmaz, 74. İhsan Furkan Deniz, 99. Tezcan Gökmen
Yedekler
87. Sinan Ören, 9. Ahmet Hakan Demirli, 17. Batuhan Yılmaz, 67. Berkan Akdeniz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 21. Sezer Taşkolu, 57. Sinan Uzun, 6. Yilmaz Daler, 23. Yunus Adlı
Teknik Sorumlu
Turan İnce
Goller
Hakan Çevik,36.dk (h), Murat Türkkan,70.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Murat Türkkan 27.dk, Kırmızı Kart İlker Cihan 65.dk, Sarı Kart Ramazan Işık 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Kara 46.dk, Oktay Pop 66.dk, Ali Fırat Okur 46.dk, Hüseyin Yılmaz 69.dk, Tezcan Gökmen 46.dk
Oyuna Girenler
Berkan Akdeniz 46.dk, Ahmet Hakan Demirli 66.dk, Yilmaz Daler 46.dk, Muhammed Yasir Karabay 69.dk, Sinan Uzun 46.dk
Puan Durumu
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|Av
|1
|Manisa FK
|11
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|0
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|10
|31
|26
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|10
|6
|3
|1
|20
|5
|21
|15
|3
|24Erzincanspor
|10
|6
|2
|2
|17
|9
|20
|8
|4
|Uşak Spor
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|5
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|6
|Sarıyer
|9
|4
|4
|1
|9
|4
|16
|5
|7
|Afjet Afyonspor
|9
|4
|3
|2
|11
|10
|15
|1
|8
|Amed Sportif
|10
|5
|0
|5
|13
|16
|15
|-3
|9
|Kocaelispor
|9
|4
|2
|3
|8
|11
|14
|-3
|10
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|11
|Zonguldak Kömürspor
|10
|2
|3
|5
|7
|12
|9
|-5
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|10
|1
|3
|6
|7
|20
|6
|-13
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|18.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Sarıyer
|18.11.2020
|Uşak Spor
|3-2
|Zonguldak Kömürspor
|18.11.2020
|24Erzincanspor
|2-3
|Manisa FK
|18.11.2020
|Ergene Velimeşe
|3-2
|Niğde Anadolu FK
|18.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|İnegölspor
|18.11.2020
|Amed Sportif
|3-0
|Kocaelispor
|18.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Çorum FK
|18.11.2020
|Sancaktepe FK
|0-2
|Afjet Afyonspor
|19.11.2020
|Şanlıurfaspor
|Gümüşhanespor