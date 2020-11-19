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2020-2021 Uşak Spor 3 - 2 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Uşak Spor, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Uşak Spor 3 - 2 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Uşak Spor, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Uşak Spor ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  11. hafta maçında Uşak Spor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Uşak Spor - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Uşak Spor - Zonguldak Kömürspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Uşak 1 Eylül - Uşak - Uşak Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Özgür Reha Alıcı(hakem), Mahmut Gülle(1. Yardımcı Hakem), Furaz Bülgen(2. Yardımcı Hakem), Metehan Alpat(dördüncü Hakem)

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 29. Ali Kılıç, 5. Selim Dilli, 20. Seçkin Getbay, 10. Mehmet Bektaş, 17. Kadir Ari, 9. Mehmet Gürkan Öztürk

Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 54. Berat Çetinkaya, 11. Serhat Baştan, 50. Uğur Durmuş, 64. Resul Türkkalesi, 41. Berkay Özer, 42. Muhammed Fatih Kunat, 23. Alperen Kahraman

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Goller
Seçkin Getbay,7.dk (f), Kadir Ari,17.dk (f), Samet Cantürk,54.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Alpay Koldaş 12.dk, Sarı Kart Selim Dilli 49.dk

Oyundan Çıkanlar
Seçkin Getbay 71.dk, Türker Toptaş 71.dk, Mehmet Gürkan Öztürk 88.dk, Mehmet Bektaş 79.dk, Alpay Koldaş 88.dk

Oyuna Girenler
Uğur Durmuş 71.dk, Levent Aktuğ 71.dk, Serhat Baştan 88.dk, Resul Türkkalesi 79.dk, Berat Çetinkaya 88.dk

ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 77. Ramazan Işık, 14. Hakan Çevik, 22. Ali Fırat Okur, 19. İlker Cihan, 61. Murat Türkkan, 41. Oktay Pop, 7. Emre Kara, 28. Hüseyin Yılmaz, 74. İhsan Furkan Deniz, 99. Tezcan Gökmen

Yedekler
87. Sinan Ören, 9. Ahmet Hakan Demirli, 17. Batuhan Yılmaz, 67. Berkan Akdeniz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 21. Sezer Taşkolu, 57. Sinan Uzun, 6. Yilmaz Daler, 23. Yunus Adlı

Teknik Sorumlu
Turan İnce

Goller
Hakan Çevik,36.dk (h), Murat Türkkan,70.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Murat Türkkan 27.dk, Kırmızı Kart İlker Cihan 65.dk, Sarı Kart Ramazan Işık 60.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Kara 46.dk, Oktay Pop 66.dk, Ali Fırat Okur 46.dk, Hüseyin Yılmaz 69.dk, Tezcan Gökmen 46.dk

Oyuna Girenler
Berkan Akdeniz 46.dk, Ahmet Hakan Demirli 66.dk, Yilmaz Daler 46.dk, Muhammed Yasir Karabay 69.dk, Sinan Uzun 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK11101036103126
2Hekimoğlu Trabzon106312052115
324Erzincanspor10622179208
4Uşak Spor106222013207
5Sancaktepe FK95221761711
6Sarıyer944194165
7Afjet Afyonspor94321110151
8Amed Sportif10505131615-3
9Kocaelispor942381114-3
10Ankara Demirspor7412168138
11Zonguldak Kömürspor102357129-5
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK721411137-2
14Kahramanmaraşspor71428107-2
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK101367206-13
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

18.11.2020Hekimoğlu Trabzon2-0Sarıyer
18.11.2020Uşak Spor3-2Zonguldak Kömürspor
18.11.202024Erzincanspor2-3Manisa FK
18.11.2020Ergene Velimeşe3-2Niğde Anadolu FK
18.11.2020Ankara DemirsporP-Pİnegölspor
18.11.2020Amed Sportif3-0Kocaelispor
18.11.2020KahramanmaraşsporP-PÇorum FK
18.11.2020Sancaktepe FK0-2Afjet Afyonspor
19.11.2020Şanlıurfaspor Gümüşhanespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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