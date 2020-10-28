2020-2021 Van Spor, Bodrumspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Van Spor, Bodrumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Van Spor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Van Spor ve Bodrumspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Van Spor sahasında Bodrumspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Van Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Van Spor - Bodrumspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Abdullah Volkan Aydın(hakem), Yusuf Şimşek(1. Yardımcı Hakem), Yunus Yıldız(2. Yardımcı Hakem), Serkan Gürbüz(dördüncü Hakem)
Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 10. Sedat Cengiz, 11. Yaser Yıldız, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 55. Burhan Arman, 61. Zafer Şensoy, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir
Yedekler
45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 9. Utku Şen, 27. Cem Özdemir, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 21. Atamer Bilgin, 92. İlter Ayyıldız, 98. Sedat Komi
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 4. Erkan Değişmez, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 17. Medeni Bingöl, 24. Burak Çolak, 25. Muhammet Aran, 52. Fatih Bektaş, 91. Batuhan Berkay Fındık
Yedekler
16. Gökdeniz Yılmaz, 5. Emre Can Coşkun, 41. Emrecan Yıldızhan, 88. Apti Mert Çayir, 20. Orhan Aktaş, 22. Kayahan Karagöl, 23. Ozan Sol, 18. Osman Yıldırım, 34. Hüseyin Erkan, 48. Celal Dumanlı
Teknik Sorumlu
Tarık Daşgün
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Turgutluspor
|7
|6
|0
|1
|8
|4
|18
|4
|2
|Eyüpspor
|7
|5
|1
|1
|13
|6
|16
|7
|3
|Serik Belediyespor
|7
|4
|2
|1
|11
|4
|14
|7
|4
|Tarsus İdman Yurdu
|7
|3
|3
|1
|14
|10
|12
|4
|5
|Van Spor
|7
|3
|3
|1
|5
|4
|12
|1
|6
|Karacabey Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|7
|Etimesgut Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|7
|4
|11
|3
|8
|Kırşehir Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|6
|5
|11
|1
|9
|Kırklarelispor
|7
|2
|4
|1
|7
|2
|10
|5
|10
|Sakaryaspor
|7
|2
|4
|1
|7
|6
|10
|1
|11
|Elazığspor
|7
|3
|1
|3
|9
|11
|10
|-2
|12
|Bayburt Özel İdare Spor
|6
|3
|0
|3
|6
|6
|9
|0
|13
|Mamak FK
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|8
|-4
|14
|Pendikspor
|7
|2
|1
|4
|10
|9
|7
|1
|15
|1922 Konyaspor
|7
|2
|1
|4
|6
|5
|7
|1
|16
|Pazarspor
|7
|2
|1
|4
|10
|16
|7
|-6
|17
|Sivas Belediyespor
|6
|1
|3
|2
|9
|9
|6
|0
|18
|Bodrumspor
|7
|1
|2
|4
|8
|10
|5
|-2
|19
|Kastamonuspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|7
|0
|0
|7
|3
|20
|0
|-17
Fikstür
|28.10.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kardemir Karabükspor
|28.10.2020
|1922 Konyaspor
|3-0
|Elazığspor
|28.10.2020
|Van Spor
|1-1
|Bodrumspor
|28.10.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Başkent Akademi FK
|28.10.2020
|Sakaryaspor
|2-2
|Sivas Belediyespor
|28.10.2020
|Pazarspor
|1-1
|Karacabey Belediyespor
|28.10.2020
|Kırklarelispor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|28.10.2020
|Kastamonuspor
|1-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|28.10.2020
|Eyüpspor
|1-0
|Pendikspor
|28.10.2020
|Etimesgut Belediyespor
|2-0
|Serik Belediyespor