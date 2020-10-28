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2020-2021 Van Spor, Bodrumspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Van Spor, Bodrumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Van Spor, Bodrumspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Van Spor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Van Spor ve Bodrumspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Van Spor sahasında Bodrumspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Van Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Van Spor - Bodrumspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Abdullah Volkan Aydın(hakem), Yusuf Şimşek(1. Yardımcı Hakem), Yunus Yıldız(2. Yardımcı Hakem), Serkan Gürbüz(dördüncü Hakem)

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 10. Sedat Cengiz, 11. Yaser Yıldız, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 55. Burhan Arman, 61. Zafer Şensoy, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir

Yedekler
45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 9. Utku Şen, 27. Cem Özdemir, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 21. Atamer Bilgin, 92. İlter Ayyıldız, 98. Sedat Komi

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}

{awayLogo}Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 4. Erkan Değişmez, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 17. Medeni Bingöl, 24. Burak Çolak, 25. Muhammet Aran, 52. Fatih Bektaş, 91. Batuhan Berkay Fındık

Yedekler
16. Gökdeniz Yılmaz, 5. Emre Can Coşkun, 41. Emrecan Yıldızhan, 88. Apti Mert Çayir, 20. Orhan Aktaş, 22. Kayahan Karagöl, 23. Ozan Sol, 18. Osman Yıldırım, 34. Hüseyin Erkan, 48. Celal Dumanlı

Teknik Sorumlu
Tarık Daşgün

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor760184184
2Eyüpspor7511136167
3Serik Belediyespor7421114147
4Tarsus İdman Yurdu73311410124
5Van Spor733154121
6Karacabey Belediyespor732285113
7Etimesgut Belediyespor732274113
8Kırşehir Belediyespor732265111
9Kırklarelispor724172105
10Sakaryaspor724176101
11Elazığspor731391110-2
12Bayburt Özel İdare Spor63036690
13Mamak FK72236108-4
14Pendikspor721410971
151922 Konyaspor72146571
16Pazarspor721410167-6
17Sivas Belediyespor61329960
18Bodrumspor71248105-2
19Kastamonuspor71247145-7
20Kardemir Karabükspor70073200-17

Fikstür

28.10.2020Turgutluspor2-1Kardemir Karabükspor
28.10.20201922 Konyaspor3-0Elazığspor
28.10.2020Van Spor1-1Bodrumspor
28.10.2020Tarsus İdman Yurdu4-0Başkent Akademi FK
28.10.2020Sakaryaspor2-2Sivas Belediyespor
28.10.2020Pazarspor1-1Karacabey Belediyespor
28.10.2020Kırklarelispor0-1Kırşehir Belediyespor
28.10.2020Kastamonuspor1-0Bayburt Özel İdare Spor
28.10.2020Eyüpspor1-0Pendikspor
28.10.2020Etimesgut Belediyespor2-0Serik Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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