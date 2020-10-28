2020-2021 Van Spor, Bodrumspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Van Spor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Van Spor ve Bodrumspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Van Spor sahasında Bodrumspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Van Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Van Spor - Bodrumspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ

Van Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Abdullah Volkan Aydın(hakem), Yusuf Şimşek(1. Yardımcı Hakem), Yunus Yıldız(2. Yardımcı Hakem), Serkan Gürbüz(dördüncü Hakem)

Van Spor

Van Spor İlk 11

1. Bekir Demircan, 8. Abdulkadir Özdemir, 10. Sedat Cengiz, 11. Yaser Yıldız, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 55. Burhan Arman, 61. Zafer Şensoy, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir



Yedekler

45. Aydın Bağ, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 7. Cihan Halil, 9. Utku Şen, 27. Cem Özdemir, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 21. Atamer Bilgin, 92. İlter Ayyıldız, 98. Sedat Komi



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

{awayLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

35. Egemen Gençalp, 4. Erkan Değişmez, 7. Harun Kavaklıdere, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 17. Medeni Bingöl, 24. Burak Çolak, 25. Muhammet Aran, 52. Fatih Bektaş, 91. Batuhan Berkay Fındık



Yedekler

16. Gökdeniz Yılmaz, 5. Emre Can Coşkun, 41. Emrecan Yıldızhan, 88. Apti Mert Çayir, 20. Orhan Aktaş, 22. Kayahan Karagöl, 23. Ozan Sol, 18. Osman Yıldırım, 34. Hüseyin Erkan, 48. Celal Dumanlı



Teknik Sorumlu

Tarık Daşgün



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 7 6 0 1 8 4 18 4 2 Eyüpspor 7 5 1 1 13 6 16 7 3 Serik Belediyespor 7 4 2 1 11 4 14 7 4 Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 14 10 12 4 5 Van Spor 7 3 3 1 5 4 12 1 6 Karacabey Belediyespor 7 3 2 2 8 5 11 3 7 Etimesgut Belediyespor 7 3 2 2 7 4 11 3 8 Kırşehir Belediyespor 7 3 2 2 6 5 11 1 9 Kırklarelispor 7 2 4 1 7 2 10 5 10 Sakaryaspor 7 2 4 1 7 6 10 1 11 Elazığspor 7 3 1 3 9 11 10 -2 12 Bayburt Özel İdare Spor 6 3 0 3 6 6 9 0 13 Mamak FK 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Pendikspor 7 2 1 4 10 9 7 1 15 1922 Konyaspor 7 2 1 4 6 5 7 1 16 Pazarspor 7 2 1 4 10 16 7 -6 17 Sivas Belediyespor 6 1 3 2 9 9 6 0 18 Bodrumspor 7 1 2 4 8 10 5 -2 19 Kastamonuspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 20 Kardemir Karabükspor 7 0 0 7 3 20 0 -17

Fikstür