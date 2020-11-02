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2020-2021 Yalovaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Yalovaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yalovaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Yalovaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Yalovaspor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  7. hafta maçında Yalovaspor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yalovaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yalova Atatürk - Yalova stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Yalova Atatürk - Yalova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Furkan Aksuoğlu(hakem), Mustafa Zıvalı(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), İrfan Çağrı Baş(dördüncü Hakem)

YALOVASPORYalovaspor

Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 4. Salih Kaan Kaplan, 5. Suat Avcı, 7. Cemal Doğu, 9. Oğuzhan Bozkurt, 17. Alperen Topçular, 23. Burak Çınar, 45. Mustafa Serkan Demirel, 49. Umut Kıral, 77. İlker Avşeren, 95. Yakup Kayış

Yedekler
54. Görkem Güner, 8. Erhan Bal, 24. Burak Turan, 39. Ümran Zambak, 87. Emrah Şahinçiftçi, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 99. Yusuf Akdemir

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 4. Burak Bilgen, 10. Yaşar Çetin, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 17. Fazlı Ayan, 19. Uğur Ayhan, 21. Caner Yılmaz, 22. Ekrem Aydemir, 28. Özer Ozan Pekdemir, 61. Tunahan Ergül, 77. Aslan Gök

Yedekler
99. Samet Diler, 6. Gökcan Gelmen, 7. Gülhan Özdemir, 9. Hakkı Tosun, 13. Ömer Önder, 23. İsmail Köse, 88. Furkan Zengin

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka7520146178
2Somaspor7520124178
3İçel İdmanyurdu Spor642091148
4Çatalcaspor6411127135
5Batman Petrolspor741285133
6Çarşambaspor6321113118
7Isparta 32 Spor7322117114
8Şile Yıldızspor724198101
9Esenler Erokspor731387101
10Gölcükspor7223458-1
11Elazığ Karakoçan FK72238108-2
12Erbaaspor6114384-5
13Altındağspor6114284-6
14Arhavispor61145124-7
15Yalovaspor70255152-10
16Cizrespor60243142-11
17Osmaniyespor FK5104483-4

Fikstür

25.10.2020Erokspor Osmaniyespor FK
25.10.2020Elazığ Belediyespor Şile Yıldızspor
31.10.2020Esenler Erokspor2-1Osmaniyespor FK
01.11.2020Elazığ Karakoçan FK2-4Şile Yıldızspor
01.11.2020Yalovaspor0-3İçel İdmanyurdu Spor
01.11.2020Isparta 32 Spor2-0Erbaaspor
01.11.2020Çatalcaspor1-1Karşıyaka
01.11.2020Cizrespor0-0Batman Petrolspor
01.11.2020Arhavispor0-2Somaspor
01.11.2020Gölcükspor1-0Altındağspor


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