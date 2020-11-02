2020-2021 Yalovaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Yalovaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Yalovaspor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 7. hafta maçında Yalovaspor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 01.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Yalovaspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yalova Atatürk - Yalova stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Yalova Atatürk - Yalova



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Furkan Aksuoğlu(hakem), Mustafa Zıvalı(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), İrfan Çağrı Baş(dördüncü Hakem)

Yalovaspor

Yalovaspor İlk 11

1. Ahmet Pekgöz, 4. Salih Kaan Kaplan, 5. Suat Avcı, 7. Cemal Doğu, 9. Oğuzhan Bozkurt, 17. Alperen Topçular, 23. Burak Çınar, 45. Mustafa Serkan Demirel, 49. Umut Kıral, 77. İlker Avşeren, 95. Yakup Kayış



Yedekler

54. Görkem Güner, 8. Erhan Bal, 24. Burak Turan, 39. Ümran Zambak, 87. Emrah Şahinçiftçi, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 99. Yusuf Akdemir



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 4. Burak Bilgen, 10. Yaşar Çetin, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 17. Fazlı Ayan, 19. Uğur Ayhan, 21. Caner Yılmaz, 22. Ekrem Aydemir, 28. Özer Ozan Pekdemir, 61. Tunahan Ergül, 77. Aslan Gök



Yedekler

99. Samet Diler, 6. Gökcan Gelmen, 7. Gülhan Özdemir, 9. Hakkı Tosun, 13. Ömer Önder, 23. İsmail Köse, 88. Furkan Zengin



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 2 Somaspor 7 5 2 0 12 4 17 8 3 İçel İdmanyurdu Spor 6 4 2 0 9 1 14 8 4 Çatalcaspor 6 4 1 1 12 7 13 5 5 Batman Petrolspor 7 4 1 2 8 5 13 3 6 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 7 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Şile Yıldızspor 7 2 4 1 9 8 10 1 9 Esenler Erokspor 7 3 1 3 8 7 10 1 10 Gölcükspor 7 2 2 3 4 5 8 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 7 2 2 3 8 10 8 -2 12 Erbaaspor 6 1 1 4 3 8 4 -5 13 Altındağspor 6 1 1 4 2 8 4 -6 14 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 15 Yalovaspor 7 0 2 5 5 15 2 -10 16 Cizrespor 6 0 2 4 3 14 2 -11 17 Osmaniyespor FK 5 1 0 4 4 8 3 -4

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