2020-2021 Yalovaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Yalovaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yalovaspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Yalovaspor sahasında Karşıyaka ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Yalovaspor - Karşıyaka maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yalova Atatürk - Yalova stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Yalova Atatürk - Yalova



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 15:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Gürkan Tanoğlu(hakem), Mehmet Büyükyılmaz(1. Yardımcı Hakem), Vedat Güneş(2. Yardımcı Hakem), Olcay Yıldırım(dördüncü Hakem)

Yalovaspor

Yalovaspor İlk 11

1. Ahmet Pekgöz, 24. Burak Turan, 23. Burak Çınar, 4. Salih Kaan Kaplan, 95. Yakup Kayış, 5. Suat Avcı, 9. Oğuzhan Bozkurt, 7. Cemal Doğu, 77. İlker Avşeren, 49. Umut Kıral, 28. Batuhan Eren



Yedekler

54. Görkem Güner, 8. Erhan Bal, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 99. Yusuf Akdemir, 87. Emrah Şahinçiftçi, 88. Onurcan Küçük, 17. Alperen Topçular



Teknik Sorumlu

Aytaç Yaka



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Suat Avcı 4.dk, Sarı Kart Onurcan Küçük 87.dk, Sarı Kart Batuhan Eren 78.dk



Oyundan Çıkanlar

Suat Avcı 66.dk, Burak Turan 71.dk, İlker Avşeren 66.dk, Batuhan Eren 82.dk, Umut Kıral 82.dk



Oyuna Girenler

Emrah Şahinçiftçi 66.dk, Onurcan Küçük 71.dk, Alperen Topçular 66.dk, Erhan Bal 82.dk, Yusuf Akdemir 82.dk

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 8. Harun Atalay, 10. Battal Demirbilek, 48. Onur Kıntaş, 20. Namık Barış Çelik, 27. Mustafa Çalışkan, 88. Anıl Çıracı



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç



Goller

Hakan Kuş,13.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Harun Atalay 90.dk, Sarı Kart Muhammet Fatih Öztekin 86.dk, Çift Sarı Kart İlyas Kahraman 66.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Aşan 89.dk, Hakan Kuş 90+2.dk, Doğukan İnci 73.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Çalışkan 89.dk, Battal Demirbilek 90+2.dk, Harun Atalay 73.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 5 4 1 0 8 4 13 4 2 Somaspor 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Çatalcaspor 3 3 0 0 9 3 9 6 4 Batman Petrolspor 5 3 0 2 7 5 9 2 5 İçel İdmanyurdu Spor 4 2 2 0 5 1 8 4 6 Çarşambaspor 5 2 2 1 6 3 8 3 7 Elazığ Karakoçan FK 5 2 2 1 6 5 8 1 8 Şile Yıldızspor 5 1 3 1 5 6 6 -1 9 Isparta 32 Spor 5 1 2 2 7 6 5 1 10 Arhavispor 4 1 1 2 5 5 4 0 11 Esenler Erokspor 5 1 1 3 5 6 4 -1 12 Gölcükspor 5 1 1 3 3 5 4 -2 13 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 14 Altındağspor 4 1 1 2 2 6 4 -4 15 Osmaniyespor FK 3 1 0 2 2 4 3 -2 16 Yalovaspor 5 0 2 3 5 11 2 -6 17 Cizrespor 3 0 1 2 2 7 1 -5

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