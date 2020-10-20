2020-2021 Yalovaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Yalovaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Yalovaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yalovaspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Yalovaspor sahasında Karşıyaka ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yalovaspor - Karşıyaka maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yalova Atatürk - Yalova stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Yalova Atatürk - Yalova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Gürkan Tanoğlu(hakem), Mehmet Büyükyılmaz(1. Yardımcı Hakem), Vedat Güneş(2. Yardımcı Hakem), Olcay Yıldırım(dördüncü Hakem)
Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 24. Burak Turan, 23. Burak Çınar, 4. Salih Kaan Kaplan, 95. Yakup Kayış, 5. Suat Avcı, 9. Oğuzhan Bozkurt, 7. Cemal Doğu, 77. İlker Avşeren, 49. Umut Kıral, 28. Batuhan Eren
Yedekler
54. Görkem Güner, 8. Erhan Bal, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 99. Yusuf Akdemir, 87. Emrah Şahinçiftçi, 88. Onurcan Küçük, 17. Alperen Topçular
Teknik Sorumlu
Aytaç Yaka
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Suat Avcı 4.dk, Sarı Kart Onurcan Küçük 87.dk, Sarı Kart Batuhan Eren 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Suat Avcı 66.dk, Burak Turan 71.dk, İlker Avşeren 66.dk, Batuhan Eren 82.dk, Umut Kıral 82.dk
Oyuna Girenler
Emrah Şahinçiftçi 66.dk, Onurcan Küçük 71.dk, Alperen Topçular 66.dk, Erhan Bal 82.dk, Yusuf Akdemir 82.dk
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 8. Harun Atalay, 10. Battal Demirbilek, 48. Onur Kıntaş, 20. Namık Barış Çelik, 27. Mustafa Çalışkan, 88. Anıl Çıracı
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
Goller
Hakan Kuş,13.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Harun Atalay 90.dk, Sarı Kart Muhammet Fatih Öztekin 86.dk, Çift Sarı Kart İlyas Kahraman 66.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Aşan 89.dk, Hakan Kuş 90+2.dk, Doğukan İnci 73.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Çalışkan 89.dk, Battal Demirbilek 90+2.dk, Harun Atalay 73.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Karşıyaka
|5
|4
|1
|0
|8
|4
|13
|4
|2
|Somaspor
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|11
|3
|3
|Çatalcaspor
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|9
|6
|4
|Batman Petrolspor
|5
|3
|0
|2
|7
|5
|9
|2
|5
|İçel İdmanyurdu Spor
|4
|2
|2
|0
|5
|1
|8
|4
|6
|Çarşambaspor
|5
|2
|2
|1
|6
|3
|8
|3
|7
|Elazığ Karakoçan FK
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|8
|Şile Yıldızspor
|5
|1
|3
|1
|5
|6
|6
|-1
|9
|Isparta 32 Spor
|5
|1
|2
|2
|7
|6
|5
|1
|10
|Arhavispor
|4
|1
|1
|2
|5
|5
|4
|0
|11
|Esenler Erokspor
|5
|1
|1
|3
|5
|6
|4
|-1
|12
|Gölcükspor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|13
|Erbaaspor
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|4
|-3
|14
|Altındağspor
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|4
|-4
|15
|Osmaniyespor FK
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|-2
|16
|Yalovaspor
|5
|0
|2
|3
|5
|11
|2
|-6
|17
|Cizrespor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|-5
Fikstür
|17.10.2020
|Cizrespor
|2-2
|Somaspor
|17.10.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|1-0
|Batman Petrolspor
|17.10.2020
|Erokspor
|Şile Yıldızspor
|17.10.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Karşıyaka
|17.10.2020
|Gölcükspor
|0-0
|İçel İdmanyurdu Spor
|17.10.2020
|Esenler Erokspor
|3-1
|Şile Yıldızspor
|17.10.2020
|Elazığ Belediyespor
|Batman Petrolspor
|17.10.2020
|Çatalcaspor
|2-1
|Çarşambaspor
|18.10.2020
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Altındağspor
|18.10.2020
|Erbaaspor
|2-0
|Osmaniyespor FK