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2020-2021 Yalovaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Yalovaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yalovaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Yalovaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yalovaspor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te  5. hafta maçında Yalovaspor sahasında Karşıyaka ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yalovaspor - Karşıyaka maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yalova Atatürk - Yalova stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Yalova Atatürk - Yalova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Gürkan Tanoğlu(hakem), Mehmet Büyükyılmaz(1. Yardımcı Hakem), Vedat Güneş(2. Yardımcı Hakem), Olcay Yıldırım(dördüncü Hakem)

YALOVASPORYalovaspor

Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 24. Burak Turan, 23. Burak Çınar, 4. Salih Kaan Kaplan, 95. Yakup Kayış, 5. Suat Avcı, 9. Oğuzhan Bozkurt, 7. Cemal Doğu, 77. İlker Avşeren, 49. Umut Kıral, 28. Batuhan Eren

Yedekler
54. Görkem Güner, 8. Erhan Bal, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 99. Yusuf Akdemir, 87. Emrah Şahinçiftçi, 88. Onurcan Küçük, 17. Alperen Topçular

Teknik Sorumlu
Aytaç Yaka

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Suat Avcı 4.dk, Sarı Kart Onurcan Küçük 87.dk, Sarı Kart Batuhan Eren 78.dk

Oyundan Çıkanlar
Suat Avcı 66.dk, Burak Turan 71.dk, İlker Avşeren 66.dk, Batuhan Eren 82.dk, Umut Kıral 82.dk

Oyuna Girenler
Emrah Şahinçiftçi 66.dk, Onurcan Küçük 71.dk, Alperen Topçular 66.dk, Erhan Bal 82.dk, Yusuf Akdemir 82.dk

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 99. İlyas Kahraman

Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 8. Harun Atalay, 10. Battal Demirbilek, 48. Onur Kıntaş, 20. Namık Barış Çelik, 27. Mustafa Çalışkan, 88. Anıl Çıracı

Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç

Goller
Hakan Kuş,13.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Harun Atalay 90.dk, Sarı Kart Muhammet Fatih Öztekin 86.dk, Çift Sarı Kart İlyas Kahraman 66.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Aşan 89.dk, Hakan Kuş 90+2.dk, Doğukan İnci 73.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Çalışkan 89.dk, Battal Demirbilek 90+2.dk, Harun Atalay 73.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka541084134
2Somaspor532074113
3Çatalcaspor33009396
4Batman Petrolspor53027592
5İçel İdmanyurdu Spor42205184
6Çarşambaspor52216383
7Elazığ Karakoçan FK52216581
8Şile Yıldızspor5131566-1
9Isparta 32 Spor51227651
10Arhavispor41125540
11Esenler Erokspor5113564-1
12Gölcükspor5113354-2
13Erbaaspor5113364-3
14Altındağspor4112264-4
15Osmaniyespor FK3102243-2
16Yalovaspor50235112-6
17Cizrespor3012271-5

Fikstür

17.10.2020Cizrespor2-2Somaspor
17.10.2020Elazığ Karakoçan FK1-0Batman Petrolspor
17.10.2020Erokspor Şile Yıldızspor
17.10.2020Yalovaspor0-1Karşıyaka
17.10.2020Gölcükspor0-0İçel İdmanyurdu Spor
17.10.2020Esenler Erokspor3-1Şile Yıldızspor
17.10.2020Elazığ Belediyespor Batman Petrolspor
17.10.2020Çatalcaspor2-1Çarşambaspor
18.10.2020Isparta 32 Spor4-0Altındağspor
18.10.2020Erbaaspor2-0Osmaniyespor FK


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