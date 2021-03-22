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2020-2021 Yalovaspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Yalovaspor, Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Yalovaspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Yalovaspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Yalovaspor ve Osmaniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  27. hafta maçında Yalovaspor sahasında Osmaniyespor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Yalovaspor - Osmaniyespor maçının skoru ne oldu?

Yalovaspor, Osmaniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yalovaspor Osmaniyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yalova Atatürk - Yalova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Yalovaspor Osmaniyespor Maçının Hakemleri
Erdal Yılmaz(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Ömer Lütfü Aydın(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ziya Aras(dördüncü Hakem)

YALOVASPORYalovaspor

Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 15. Ramiz Ok, 19. Ferit Erişçi, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 21. Ferat Yaşar, 45. Mustafa Serkan Demirel, 52. Doğancan Aynacı, 57. Sinan Uzun, 88. Onurcan Küçük, 14. Turgay An, 97. İbrahim Anıl Tekeli

Yedekler
25. Kaan Parıltan, 6. Yunus Emre Aydemir, 59. Fatih Taşdelen, 91. Fazlı Ayan, 28. Batuhan Eren, 44. Hasan Akdemir, 99. Yusuf Akdemir

Teknik Sorumlu
Bayram Fettah Koçgündüz

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Ferit Erişçi 90+3.dk, Sarı Kart Onurcan Küçük 33.dk

Oyundan Çıkanlar
Ramiz Ok 58.dk, Mustafa Serkan Demirel 84.dk, Turgay An 45+1.dk, Doğancan Aynacı 58.dk, Onurcan Küçük 84.dk

Oyuna Girenler
Fatih Taşdelen 58.dk, Yunus Emre Aydemir 84.dk, Fazlı Ayan 45+1.dk, Batuhan Eren 58.dk, Yusuf Akdemir 84.dk

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 3. Emre Baysal, 76. Bekir Can Kara, 18. Alpay Aldemir, 61. Soner Birinci, 21. Oğuzhan Bozkurt, 30. Yavuz Koç, 66. Burak Evren

Yedekler
1. Özer Enes Soylu, 22. Atakan Ekiz, 80. Onur Kızıltaş, 77. Ali Ateş, 17. Alper Yener, 4. Gencay Erten, 16. Bora Yılmaz

Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül

Goller
Yavuz Koç,2.dk (f), Yavuz Koç,55.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Kerim Bölük 90+3.dk, Sarı Kart Yağızcan Akyürek 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Yavuz Koç 90+4.dk, Alpay Aldemir 90+4.dk, Oğuzhan Bozkurt 20.dk, Burak Evren 66.dk, Bekir Can Kara 90+4.dk

Oyuna Girenler
Atakan Ekiz 90+4.dk, Bora Yılmaz 90+4.dk, Alper Yener 20.dk, Gencay Erten 66.dk, Ali Ateş 90+4.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor25168153225631
2Esenler Erokspor25155546205026
3İçel İdmanyurdu Spor26129536214515
4Çarşambaspor251010534224012
5Çatalcaspor2510962824394
6Şile Yıldızspor2610973330393
7Isparta 32 Spor2510783528377
8Karşıyaka2610610313236-1
9Osmaniyespor FK25105102927352
10Altındağspor25889232632-3
11Elazığ Karakoçan FK267109242931-5
12Batman Petrolspor266119182629-8
13Erbaaspor258413213028-9
14Gölcükspor267415162925-13
15Cizrespor255812224823-26
16Arhavispor255713193522-16
17Yalovaspor263815224117-19

Fikstür

17.03.2021Elazığ Belediyespor Erbaaspor
21.03.2021Gölcükspor3-1Isparta 32 Spor
21.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-0Erbaaspor
21.03.2021Somaspor4-1Karşıyaka
21.03.2021Çatalcaspor1-0Şile Yıldızspor
21.03.2021Çarşambaspor2-0Batman Petrolspor
21.03.2021Cizrespor3-2Altındağspor
21.03.2021Arhavispor1-1İçel İdmanyurdu Spor
21.03.2021Yalovaspor0-2Osmaniyespor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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