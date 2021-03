2020-2021 Yalovaspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Yalovaspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Yalovaspor ve Osmaniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 27. hafta maçında Yalovaspor sahasında Osmaniyespor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı.

STADYUM BİLGİSİ

Yalova Atatürk - Yalova



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Yalovaspor Osmaniyespor Maçının Hakemleri

Erdal Yılmaz(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Ömer Lütfü Aydın(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ziya Aras(dördüncü Hakem)

Yalovaspor

Yalovaspor İlk 11

1. Ahmet Pekgöz, 15. Ramiz Ok, 19. Ferit Erişçi, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 21. Ferat Yaşar, 45. Mustafa Serkan Demirel, 52. Doğancan Aynacı, 57. Sinan Uzun, 88. Onurcan Küçük, 14. Turgay An, 97. İbrahim Anıl Tekeli



Yedekler

25. Kaan Parıltan, 6. Yunus Emre Aydemir, 59. Fatih Taşdelen, 91. Fazlı Ayan, 28. Batuhan Eren, 44. Hasan Akdemir, 99. Yusuf Akdemir



Teknik Sorumlu

Bayram Fettah Koçgündüz



Goller

Kartlar

Sarı Kart Ferit Erişçi 90+3.dk, Sarı Kart Onurcan Küçük 33.dk



Oyundan Çıkanlar

Ramiz Ok 58.dk, Mustafa Serkan Demirel 84.dk, Turgay An 45+1.dk, Doğancan Aynacı 58.dk, Onurcan Küçük 84.dk



Oyuna Girenler

Fatih Taşdelen 58.dk, Yunus Emre Aydemir 84.dk, Fazlı Ayan 45+1.dk, Batuhan Eren 58.dk, Yusuf Akdemir 84.dk

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 3. Emre Baysal, 76. Bekir Can Kara, 18. Alpay Aldemir, 61. Soner Birinci, 21. Oğuzhan Bozkurt, 30. Yavuz Koç, 66. Burak Evren



Yedekler

1. Özer Enes Soylu, 22. Atakan Ekiz, 80. Onur Kızıltaş, 77. Ali Ateş, 17. Alper Yener, 4. Gencay Erten, 16. Bora Yılmaz



Teknik Sorumlu

Mustafa Sarıgül



Goller

Yavuz Koç,2.dk (f), Yavuz Koç,55.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Kerim Bölük 90+3.dk, Sarı Kart Yağızcan Akyürek 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Yavuz Koç 90+4.dk, Alpay Aldemir 90+4.dk, Oğuzhan Bozkurt 20.dk, Burak Evren 66.dk, Bekir Can Kara 90+4.dk



Oyuna Girenler

Atakan Ekiz 90+4.dk, Bora Yılmaz 90+4.dk, Alper Yener 20.dk, Gencay Erten 66.dk, Ali Ateş 90+4.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 25 16 8 1 53 22 56 31 2 Esenler Erokspor 25 15 5 5 46 20 50 26 3 İçel İdmanyurdu Spor 26 12 9 5 36 21 45 15 4 Çarşambaspor 25 10 10 5 34 22 40 12 5 Çatalcaspor 25 10 9 6 28 24 39 4 6 Şile Yıldızspor 26 10 9 7 33 30 39 3 7 Isparta 32 Spor 25 10 7 8 35 28 37 7 8 Karşıyaka 26 10 6 10 31 32 36 -1 9 Osmaniyespor FK 25 10 5 10 29 27 35 2 10 Altındağspor 25 8 8 9 23 26 32 -3 11 Elazığ Karakoçan FK 26 7 10 9 24 29 31 -5 12 Batman Petrolspor 26 6 11 9 18 26 29 -8 13 Erbaaspor 25 8 4 13 21 30 28 -9 14 Gölcükspor 26 7 4 15 16 29 25 -13 15 Cizrespor 25 5 8 12 22 48 23 -26 16 Arhavispor 25 5 7 13 19 35 22 -16 17 Yalovaspor 26 3 8 15 22 41 17 -19

