2020-2021 Yalovaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Yalovaspor, Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Yalovaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yalovaspor ve Şile Yıldızspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Yalovaspor sahasında Şile Yıldızspor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne oldu?
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Yalovaspor Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yalova Atatürk - Yalova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00
Yalovaspor Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri
Furkan Bakan(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Kerem Candaş(2. Yardımcı Hakem), Mehmet İhsan Derme(dördüncü Hakem)
Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 4. Salih Kaan Kaplan, 15. Ramiz Ok, 19. Ferit Erişçi, 21. Ferat Yaşar, 30. Mustafa Emin Birinci, 52. Doğancan Aynacı, 57. Sinan Uzun, 75. Doğan Zincir, 91. Fazlı Ayan, 99. Yusuf Akdemir
Yedekler
25. Kaan Parıltan, 6. Yunus Emre Aydemir, 18. Egemen Baysal, 45. Mustafa Serkan Demirel, 49. Umut Kıral, 77. İlker Avşeren, 88. Onurcan Küçük
Teknik Sorumlu
Murat Akan
Goller
Ferit Erişçi,80.dk (f)
Kartlar
Çift Sarı Kart Sinan Uzun 57.dk
Oyundan Çıkanlar
Fazlı Ayan 76.dk, Ramiz Ok 46.dk, Mustafa Emin Birinci 33.dk, Doğan Zincir 58.dk, Yusuf Akdemir 46.dk
Oyuna Girenler
Yunus Emre Aydemir 76.dk, Onurcan Küçük 46.dk, Mustafa Serkan Demirel 33.dk, Egemen Baysal 58.dk, Umut Kıral 46.dk
Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 6. Fikret Sevilgen, 7. Adem Aydın, 23. Cebrail Serçek, 24. Reha Kurt, 26. Ali Emre Erhal, 34. Mert Sarı, 25. Emre Karadağ, 11. Raşit Sevindir, 96. Mehmet Avcı
Yedekler
12. Harun Bayrakçı, 4. Arda Can, 41. Emir Şen, 53. Ali Sabuncu, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 99. Ahmet Hasan İmer
Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
Goller
Reha Kurt,33.dk (f), Emre Karadağ,37.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ali Emre Erhal 61.dk, Sarı Kart Tahsin Hacımustafaoğlu 74.dk
Oyundan Çıkanlar
Reha Kurt 89.dk, Adem Aydın 64.dk, Raşit Sevindir 89.dk, Mehmet Avcı 76.dk
Oyuna Girenler
Arda Can 89.dk, Tahsin Hacımustafaoğlu 64.dk, Ahmet Hasan İmer 89.dk, Ali Sabuncu 76.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|24
|15
|8
|1
|49
|21
|53
|28
|2
|Esenler Erokspor
|24
|14
|5
|5
|44
|20
|47
|24
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|24
|12
|7
|5
|35
|20
|43
|15
|4
|Şile Yıldızspor
|24
|10
|8
|6
|31
|27
|38
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|23
|10
|7
|6
|34
|23
|37
|11
|6
|Çarşambaspor
|23
|9
|10
|4
|31
|20
|37
|11
|7
|Çatalcaspor
|23
|9
|8
|6
|27
|24
|35
|3
|8
|Karşıyaka
|24
|9
|6
|9
|28
|27
|33
|1
|9
|Altındağspor
|23
|8
|7
|8
|20
|22
|31
|-2
|10
|Osmaniyespor FK
|23
|9
|5
|9
|26
|24
|32
|2
|11
|Batman Petrolspor
|24
|6
|10
|8
|17
|23
|28
|-6
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|24
|5
|10
|9
|20
|28
|25
|-8
|13
|Erbaaspor
|23
|7
|4
|12
|20
|29
|25
|-9
|14
|Gölcükspor
|24
|6
|4
|14
|13
|27
|22
|-14
|15
|Arhavispor
|23
|5
|5
|13
|17
|33
|20
|-16
|16
|Cizrespor
|23
|4
|7
|12
|17
|44
|19
|-27
|17
|Yalovaspor
|24
|3
|7
|14
|21
|38
|16
|-17
Fikstür
|07.03.0021
|Elazığ Belediyespor
|Altındağspor
|07.03.2021
|Erokspor
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Gölcükspor
|1-2
|Osmaniyespor FK
|11.03.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Çatalcaspor
|0-0
|Batman Petrolspor
|11.03.2021
|Çarşambaspor
|3-3
|Somaspor
|11.03.2021
|Cizrespor
|2-2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11.03.2021
|Arhavispor
|2-1
|Karşıyaka
|11.03.2021
|Yalovaspor
|1-2
|Şile Yıldızspor
|11.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Altındağspor