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2020-2021 Yalovaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Yalovaspor, Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Yalovaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Yalovaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yalovaspor ve Şile Yıldızspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  25. hafta maçında Yalovaspor sahasında Şile Yıldızspor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne oldu?

Yalovaspor, Şile Yıldızspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yalovaspor Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yalova Atatürk - Yalova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00

Yalovaspor Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri
Furkan Bakan(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Kerem Candaş(2. Yardımcı Hakem), Mehmet İhsan Derme(dördüncü Hakem)

YALOVASPORYalovaspor

Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 4. Salih Kaan Kaplan, 15. Ramiz Ok, 19. Ferit Erişçi, 21. Ferat Yaşar, 30. Mustafa Emin Birinci, 52. Doğancan Aynacı, 57. Sinan Uzun, 75. Doğan Zincir, 91. Fazlı Ayan, 99. Yusuf Akdemir

Yedekler
25. Kaan Parıltan, 6. Yunus Emre Aydemir, 18. Egemen Baysal, 45. Mustafa Serkan Demirel, 49. Umut Kıral, 77. İlker Avşeren, 88. Onurcan Küçük

Teknik Sorumlu
Murat Akan

Goller
Ferit Erişçi,80.dk (f)

Kartlar
Çift Sarı Kart Sinan Uzun 57.dk

Oyundan Çıkanlar
Fazlı Ayan 76.dk, Ramiz Ok 46.dk, Mustafa Emin Birinci 33.dk, Doğan Zincir 58.dk, Yusuf Akdemir 46.dk

Oyuna Girenler
Yunus Emre Aydemir 76.dk, Onurcan Küçük 46.dk, Mustafa Serkan Demirel 33.dk, Egemen Baysal 58.dk, Umut Kıral 46.dk

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 6. Fikret Sevilgen, 7. Adem Aydın, 23. Cebrail Serçek, 24. Reha Kurt, 26. Ali Emre Erhal, 34. Mert Sarı, 25. Emre Karadağ, 11. Raşit Sevindir, 96. Mehmet Avcı

Yedekler
12. Harun Bayrakçı, 4. Arda Can, 41. Emir Şen, 53. Ali Sabuncu, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 99. Ahmet Hasan İmer

Teknik Sorumlu
İlhan Akgül

Goller
Reha Kurt,33.dk (f), Emre Karadağ,37.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ali Emre Erhal 61.dk, Sarı Kart Tahsin Hacımustafaoğlu 74.dk

Oyundan Çıkanlar
Reha Kurt 89.dk, Adem Aydın 64.dk, Raşit Sevindir 89.dk, Mehmet Avcı 76.dk

Oyuna Girenler
Arda Can 89.dk, Tahsin Hacımustafaoğlu 64.dk, Ahmet Hasan İmer 89.dk, Ali Sabuncu 76.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor24158149215328
2Esenler Erokspor24145544204724
3İçel İdmanyurdu Spor24127535204315
4Şile Yıldızspor2410863127384
5Isparta 32 Spor23107634233711
6Çarşambaspor23910431203711
7Çatalcaspor239862724353
8Karşıyaka249692827331
9Altındağspor23878202231-2
10Osmaniyespor FK239592624322
11Batman Petrolspor246108172328-6
12Elazığ Karakoçan FK245109202825-8
13Erbaaspor237412202925-9
14Gölcükspor246414132722-14
15Arhavispor235513173320-16
16Cizrespor234712174419-27
17Yalovaspor243714213816-17

Fikstür

07.03.0021Elazığ Belediyespor Altındağspor
07.03.2021Erokspor Erbaaspor
11.03.2021Gölcükspor1-2Osmaniyespor FK
11.03.2021Esenler Erokspor3-1Erbaaspor
11.03.2021Çatalcaspor0-0Batman Petrolspor
11.03.2021Çarşambaspor3-3Somaspor
11.03.2021Cizrespor2-2İçel İdmanyurdu Spor
11.03.2021Arhavispor2-1Karşıyaka
11.03.2021Yalovaspor1-2Şile Yıldızspor
11.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Altındağspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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