2020-2021 Yalovaspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Yalovaspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yalovaspor ve Şile Yıldızspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Yalovaspor sahasında Şile Yıldızspor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Yalova Atatürk - Yalova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne oldu? Yalovaspor, Şile Yıldızspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yalovaspor Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yalova Atatürk - Yalova



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.03.2021 14:00



Yalovaspor Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri

Furkan Bakan(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Kerem Candaş(2. Yardımcı Hakem), Mehmet İhsan Derme(dördüncü Hakem)

Yalovaspor

Yalovaspor İlk 11

1. Ahmet Pekgöz, 4. Salih Kaan Kaplan, 15. Ramiz Ok, 19. Ferit Erişçi, 21. Ferat Yaşar, 30. Mustafa Emin Birinci, 52. Doğancan Aynacı, 57. Sinan Uzun, 75. Doğan Zincir, 91. Fazlı Ayan, 99. Yusuf Akdemir



Yedekler

25. Kaan Parıltan, 6. Yunus Emre Aydemir, 18. Egemen Baysal, 45. Mustafa Serkan Demirel, 49. Umut Kıral, 77. İlker Avşeren, 88. Onurcan Küçük



Teknik Sorumlu

Murat Akan



Goller

Ferit Erişçi,80.dk (f)



Kartlar

Çift Sarı Kart Sinan Uzun 57.dk



Oyundan Çıkanlar

Fazlı Ayan 76.dk, Ramiz Ok 46.dk, Mustafa Emin Birinci 33.dk, Doğan Zincir 58.dk, Yusuf Akdemir 46.dk



Oyuna Girenler

Yunus Emre Aydemir 76.dk, Onurcan Küçük 46.dk, Mustafa Serkan Demirel 33.dk, Egemen Baysal 58.dk, Umut Kıral 46.dk

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 6. Fikret Sevilgen, 7. Adem Aydın, 23. Cebrail Serçek, 24. Reha Kurt, 26. Ali Emre Erhal, 34. Mert Sarı, 25. Emre Karadağ, 11. Raşit Sevindir, 96. Mehmet Avcı



Yedekler

12. Harun Bayrakçı, 4. Arda Can, 41. Emir Şen, 53. Ali Sabuncu, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 99. Ahmet Hasan İmer



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül



Goller

Reha Kurt,33.dk (f), Emre Karadağ,37.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ali Emre Erhal 61.dk, Sarı Kart Tahsin Hacımustafaoğlu 74.dk



Oyundan Çıkanlar

Reha Kurt 89.dk, Adem Aydın 64.dk, Raşit Sevindir 89.dk, Mehmet Avcı 76.dk



Oyuna Girenler

Arda Can 89.dk, Tahsin Hacımustafaoğlu 64.dk, Ahmet Hasan İmer 89.dk, Ali Sabuncu 76.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 24 15 8 1 49 21 53 28 2 Esenler Erokspor 24 14 5 5 44 20 47 24 3 İçel İdmanyurdu Spor 24 12 7 5 35 20 43 15 4 Şile Yıldızspor 24 10 8 6 31 27 38 4 5 Isparta 32 Spor 23 10 7 6 34 23 37 11 6 Çarşambaspor 23 9 10 4 31 20 37 11 7 Çatalcaspor 23 9 8 6 27 24 35 3 8 Karşıyaka 24 9 6 9 28 27 33 1 9 Altındağspor 23 8 7 8 20 22 31 -2 10 Osmaniyespor FK 23 9 5 9 26 24 32 2 11 Batman Petrolspor 24 6 10 8 17 23 28 -6 12 Elazığ Karakoçan FK 24 5 10 9 20 28 25 -8 13 Erbaaspor 23 7 4 12 20 29 25 -9 14 Gölcükspor 24 6 4 14 13 27 22 -14 15 Arhavispor 23 5 5 13 17 33 20 -16 16 Cizrespor 23 4 7 12 17 44 19 -27 17 Yalovaspor 24 3 7 14 21 38 16 -17

Fikstür