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2020-2021 Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 03.10.2020 13:30'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

YENİ MALATYASPOR FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Yeni Malatyaspor Fraport-tav Antalyaspor
1 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Ulusoy(hakem), Hasan Hüseyin Tetik(1. Yardımcı Hakem), Bersan Duran(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Ekrem Kan(avar)

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 11. Jody Lukoki, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 99. Adem Büyük

Yedekler

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 21. Moryke Fofana, 44. Murat Akça, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 92. Bülent Cevahir

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 12. Paul Omo Mukaıru, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 11. Dever Akeem Orgıll, 19. Ufuk Akyol, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 53. Mert Yılmaz

Teknik Sorumlu

Tamer Tuna

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Alanyaspor32105174
3Galatasaray32105174
4Hatayspor32103073
5Antalyaspor42114272
6BB Erzurumspor32016462
7Kayserispor4202356-2
8Göztepe31208454
9Fenerbahçe31202151
10Trabzonspor41215550
11Konyaspor21104143
12Beşiktaş3111564-1
13Sivasspor3111234-1
14Yeni Malatyaspor4112374-4
15Kasımpaşa31022230
16Gaziantep FK4031683-2
17MKE Ankaragücü3012131-2
18Gençlerbirliği2011021-2
19Çaykur Rizespor3012251-3
20Denizlispor3012161-5
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları

02.10.2020Gaziantep FK1-1Trabzonspor
02.10.2020MKE Ankaragücü0-1Kayserispor
03.10.2020FenerbahçeFatih Karagümrük
03.10.2020BB ErzurumsporÇaykur Rizespor
03.10.2020Başakşehir FKGöztepe
03.10.2020Yeni Malatyaspor1-0Antalyaspor
04.10.2020BeşiktaşGençlerbirliği
04.10.2020DenizlisporKonyaspor
04.10.2020AlanyasporHatayspor
04.10.2020KasımpaşaGalatasaray


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