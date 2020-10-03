2020-2021 Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 03.10.2020 13:30'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Yeni Malatyaspor Fraport-tav Antalyaspor 1 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Yeni Malatyaspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Ulusoy(hakem), Hasan Hüseyin Tetik(1. Yardımcı Hakem), Bersan Duran(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Ekrem Kan(avar)

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 11. Jody Lukoki, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 99. Adem Büyük

Yedekler

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 9. Umut Bulut, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 21. Moryke Fofana, 44. Murat Akça, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 92. Bülent Cevahir

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 12. Paul Omo Mukaıru, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 11. Dever Akeem Orgıll, 19. Ufuk Akyol, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 53. Mert Yılmaz

Teknik Sorumlu

Tamer Tuna

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 7 4 3 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 7 4 4 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 5 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 2 6 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 6 2 7 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 6 -2 8 Göztepe 3 1 2 0 8 4 5 4 9 Fenerbahçe 3 1 2 0 2 1 5 1 10 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 5 0 11 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 4 3 12 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 4 -1 13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 14 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 4 -4 15 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 16 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 17 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 1 -2 18 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 19 Çaykur Rizespor 3 0 1 2 2 5 1 -3 20 Denizlispor 3 0 1 2 1 6 1 -5 21 Başakşehir FK 3 0 0 3 0 6 0 -6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları