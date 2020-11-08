2020-2021 Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile 08.11.2020 13:30'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Yeni Malatyaspor Yukatel Denizlispor 2 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Mete Kalkavan(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 11. Jody Lukoki, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük

Yedekler

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 20. Ahmed Ildız, 24. Olcay Şahan, 39. Erkan Kaş, 44. Murat Akça, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Kubilay Kanatsızkuş,7.dk (h), Afrıyıe Acquah,17.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Jody Lukoki 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 65.dk, Zeki Yavru 36.dk, Kubilay Kanatsızkuş 85.dk, Jody Lukoki 65.dk, Chrıstıan Alberto Cueva Bravo 36.dk

Oyuna Girenler

Olcay Şahan 65.dk, Murat Akça 36.dk, Ahmed Ildız 85.dk, Jetmir Topalli 65.dk, Youssuf Ndayıshımıye 36.dk

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 15. Oğuz Yılmaz, 91. Fabıano Leısmann, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 10. Ismail Aissati

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 94. Muhammed Eren Kıryolcu, 76. Özer Özdemir, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 88. Alihan Kalkan, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 77. Emirhan Kaşcıoğlu

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Kartlar

Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 74.dk, Sarı Kart Fabıano Leısmann 39.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğuz Yılmaz 58.dk, Recep Niyaz 65.dk, Ismail Aissati 74.dk, Murıs Mesanovıc 74.dk

Oyuna Girenler

Radoslaw Pawel Murawskı 58.dk, Özer Özdemir 65.dk, Federıco Nıcolas Varela Escudero 74.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 74.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 17 4 3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 13 4 4 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 12 6 5 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 6 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 7 Gaziantep FK 8 2 5 1 12 11 11 1 8 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 9 Başakşehir FK 7 3 1 3 9 8 10 1 10 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 10 -2 11 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 12 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 13 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 14 Sivasspor 6 2 2 2 6 7 8 -1 15 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 16 Hatayspor 5 2 2 1 4 7 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 6 2 0 4 4 9 6 -5 19 Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 5 -3 20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 5 -7 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları