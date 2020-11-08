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2020-2021 Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile 08.11.2020 13:30'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maç sonucu:

YENİ MALATYASPOR YUKATEL DENİZLİSPOR
Yeni Malatyaspor Yukatel Denizlispor
2 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Mete Kalkavan(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 11. Jody Lukoki, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük

Yedekler

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 20. Ahmed Ildız, 24. Olcay Şahan, 39. Erkan Kaş, 44. Murat Akça, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 77. Mustafa Eskihellaç, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Kubilay Kanatsızkuş,7.dk (h), Afrıyıe Acquah,17.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Jody Lukoki 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Adem Büyük 65.dk, Zeki Yavru 36.dk, Kubilay Kanatsızkuş 85.dk, Jody Lukoki 65.dk, Chrıstıan Alberto Cueva Bravo 36.dk

Oyuna Girenler

Olcay Şahan 65.dk, Murat Akça 36.dk, Ahmed Ildız 85.dk, Jetmir Topalli 65.dk, Youssuf Ndayıshımıye 36.dk

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 15. Oğuz Yılmaz, 91. Fabıano Leısmann, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 10. Ismail Aissati

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 94. Muhammed Eren Kıryolcu, 76. Özer Özdemir, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 88. Alihan Kalkan, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 77. Emirhan Kaşcıoğlu

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Kartlar

Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 74.dk, Sarı Kart Fabıano Leısmann 39.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğuz Yılmaz 58.dk, Recep Niyaz 65.dk, Ismail Aissati 74.dk, Murıs Mesanovıc 74.dk

Oyuna Girenler

Radoslaw Pawel Murawskı 58.dk, Özer Özdemir 65.dk, Federıco Nıcolas Varela Escudero 74.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 74.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor75201631713
2Fenerbahçe8521128174
3Galatasaray741295134
4Fatih Karagümrük83321610126
5Kasımpaşa8332108122
6Çaykur Rizespor7322108112
7Gaziantep FK82511211111
8Yeni Malatyaspor832381011-2
9Başakşehir FK731398101
10Beşiktaş7313101210-2
11Konyaspor72328593
12Antalyaspor82339129-3
13Göztepe715111883
14Sivasspor6222678-1
15BB Erzurumspor72239128-3
16Hatayspor5221478-3
17Trabzonspor813410156-5
18Kayserispor6204496-5
19Gençlerbirliği6123475-3
20Denizlispor71245125-7
21MKE Ankaragücü60246112-5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları

06.11.0020Gaziantep FK3-1Beşiktaş
07.11.0020Kasımpaşa2-2Antalyaspor
07.11.0020Fenerbahçe0-2Konyaspor
07.11.0020BB Erzurumspor1-1Göztepe
07.11.0020Alanyaspor1-1Trabzonspor
08.11.0020Başakşehir FK Gençlerbirliği
08.11.0020Kayserispor Hatayspor
08.11.0020MKE Ankaragücü1-2Fatih Karagümrük
08.11.0020Yeni Malatyaspor2-0Denizlispor
08.11.0020Sivasspor Galatasaray
Okan Gül
Video Editörü


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