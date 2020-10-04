2020-2021 Yılport Samsunspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Yılport Samsunspor, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 4. hafta maçında Yılport Samsunspor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Akhisarspor ile 04.10.2020 16:30'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yılport Samsunspor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Yılport Samsunspor Akhisarspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.10.2020 16:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Sarper Barış Saka(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Turtay(dördüncü Hakem)
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 33. Rahman Buğra Çağıran, 11. Ange Freddy Plumaın, 18. Antonıo Manuel Fernandes Mendes, 4. Veli Çetin, 20. Gökhan Alsan, 8. Oğuz Gürbulak, 39. Kerem Can Akyüz, 2. Caner Arıcı, 7. Guıdo Koçer
Yedekler
40. Ahmet Altın, 5. Ercan Yazıcı, 23. Muhsin Yıldırım, 70. Nadir Çiftçi, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 48. Erhan Kartal, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 77. Enes İslam İlkin
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 11. Onurcan Güler, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 7. Musa Nizam, 10. Çekdar Orhan, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 74. Doğukan Nelik
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|9
|3
|2
|Altınordu
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|9
|3
|3
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|4
|Samsunspor
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|8
|4
|5
|Altay
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|6
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|7
|Ankara Keçiörengücü
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|7
|2
|8
|Giresunspor
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|7
|0
|9
|Balıkesirspor
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|6
|0
|10
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|11
|Akhisarspor
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|0
|12
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|13
|Bandırmaspor
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|4
|-1
|14
|Ümraniyespor
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|4
|-4
|15
|Ankaraspor
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|3
|-5
|16
|Eskişehirspor
|4
|0
|2
|2
|1
|8
|2
|-7
|17
|Boluspor
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|1
|-3
|18
|Menemenspor
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür
|02.10.0020
|İstanbulspor
|2-1
|Bandırmaspor
|03.10.0020
|Giresunspor
|2-1
|Boluspor
|03.10.0020
|Altınordu
|2-0
|Osmanlıspor FK
|03.10.0020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Altay
|03.10.0020
|Tuzlaspor
|3-3
|Bursaspor
|04.10.0020
|Adana Demirspor
|0-0
|Adanaspor
|04.10.0020
|Samsunspor
|1-0
|Akhisarspor
|04.10.0020
|Balıkesirspor
|2-1
|Menemenspor
|04.10.0020
|Eskişehirspor
|1-1
|Ümraniyespor