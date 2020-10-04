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2020-2021 Yılport Samsunspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Yılport Samsunspor, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yılport Samsunspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Yılport Samsunspor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Akhisarspor ile 04.10.2020 16:30'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yılport Samsunspor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yılport Samsunspor Akhisarspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Samsun Yeni 19 Mayıs - Samsun - Samsun Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 16:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Sarper Barış Saka(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Turtay(dördüncü Hakem)

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 33. Rahman Buğra Çağıran, 11. Ange Freddy Plumaın, 18. Antonıo Manuel Fernandes Mendes, 4. Veli Çetin, 20. Gökhan Alsan, 8. Oğuz Gürbulak, 39. Kerem Can Akyüz, 2. Caner Arıcı, 7. Guıdo Koçer

Yedekler

40. Ahmet Altın, 5. Ercan Yazıcı, 23. Muhsin Yıldırım, 70. Nadir Çiftçi, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 48. Erhan Kartal, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 11. Onurcan Güler, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 7. Musa Nizam, 10. Çekdar Orhan, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor43017493
2Altınordu43016393
3Tuzlaspor42209584
4Samsunspor42206284
5Altay42118276
6Adana Demirspor32107374
7Ankara Keçiörengücü42113172
8Giresunspor42116670
9Balıkesirspor42025560
10Adanaspor31201051
11Akhisarspor41122240
12Bursaspor4112784-1
13Bandırmaspor4112564-1
14Ümraniyespor4112484-4
15Ankaraspor4103273-5
16Eskişehirspor4022182-7
17Boluspor4013361-3
18Menemenspor40134101-6

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür

02.10.0020İstanbulspor2-1Bandırmaspor
03.10.0020Giresunspor2-1Boluspor
03.10.0020Altınordu2-0Osmanlıspor FK
03.10.0020Ankara Keçiörengücü0-1Altay
03.10.0020Tuzlaspor3-3Bursaspor
04.10.0020Adana Demirspor0-0Adanaspor
04.10.0020Samsunspor1-0Akhisarspor
04.10.0020Balıkesirspor2-1Menemenspor
04.10.0020Eskişehirspor1-1Ümraniyespor


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