2020-2021 Yılport Samsunspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Yılport Samsunspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 8. hafta maçında Yılport Samsunspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Altınordu ile 08.11.2020 16:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yılport Samsunspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Yılport Samsunspor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Samsun Yeni 19 Mayıs
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Şeker(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Turtay(dördüncü Hakem)
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 4. Veli Çetin, 39. Kerem Can Akyüz, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 7. Guıdo Koçer, 70. Nadir Çiftçi, 24. Burak Çalık, 89. Erkam Reşmen
Yedekler
40. Ahmet Altın, 6. Yalçın Kılınç, 48. Erhan Kartal, 20. Gökhan Alsan, 33. Rahman Buğra Çağıran, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 77. Enes İslam İlkin, 19. Ahmethan Köse
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 88. Yusuf Can Esendemir, 24. Furkan Çil, 9. Ahmet İlhan Özek, 5. Muhammed Mert, 10. Ahmet Dereli, 17. Burak İnce, 11. Oğuzhan Akgün
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu, 18. Alper Tursun, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 27. Emre Nefiz, 52. Hüsamettin Yener, 81. Özgür Deryol, 94. Enis Destan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|18
|9
|2
|İstanbulspor
|8
|5
|2
|1
|16
|7
|17
|9
|3
|Samsunspor
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|16
|4
|4
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|5
|Ankara Keçiörengücü
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|15
|2
|6
|Altınordu
|8
|4
|2
|2
|12
|11
|14
|1
|7
|Giresunspor
|8
|4
|2
|2
|12
|11
|14
|1
|8
|Akhisarspor
|9
|3
|4
|2
|9
|7
|13
|2
|9
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|10
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|11
|Bursaspor
|9
|3
|2
|4
|17
|16
|11
|1
|12
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|15
|Bandırmaspor
|8
|1
|2
|5
|6
|12
|5
|-6
|16
|Ankaraspor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|17
|Boluspor
|9
|0
|4
|5
|8
|14
|4
|-6
|18
|Eskişehirspor
|9
|0
|4
|5
|4
|16
|4
|-12
TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür
|30.10.2020
|Tuzlaspor
|P-P
|Altay
|30.10.2020
|Balıkesirspor
|0-3
|Adanaspor
|31.10.2020
|Menemenspor
|P-P
|Osmanlıspor FK
|31.10.2020
|Giresunspor
|0-1
|Ümraniyespor
|31.10.2020
|Bursaspor
|4-2
|Boluspor
|31.10.2020
|Altınordu
|P-P
|Bandırmaspor
|01.11.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Samsunspor
|01.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-1
|İstanbulspor
|01.11.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Akhisarspor