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2020-2021 Yılport Samsunspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Yılport Samsunspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yılport Samsunspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Yılport Samsunspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Altınordu ile 08.11.2020 16:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yılport Samsunspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yılport Samsunspor Altınordu Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Samsun Yeni 19 Mayıs

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Şeker(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Turtay(dördüncü Hakem)

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 4. Veli Çetin, 39. Kerem Can Akyüz, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 7. Guıdo Koçer, 70. Nadir Çiftçi, 24. Burak Çalık, 89. Erkam Reşmen

Yedekler

40. Ahmet Altın, 6. Yalçın Kılınç, 48. Erhan Kartal, 20. Gökhan Alsan, 33. Rahman Buğra Çağıran, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 77. Enes İslam İlkin, 19. Ahmethan Köse

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 88. Yusuf Can Esendemir, 24. Furkan Çil, 9. Ahmet İlhan Özek, 5. Muhammed Mert, 10. Ahmet Dereli, 17. Burak İnce, 11. Oğuzhan Akgün

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu, 18. Alper Tursun, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 27. Emre Nefiz, 52. Hüsamettin Yener, 81. Özgür Deryol, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor8530178189
2İstanbulspor8521167179
3Samsunspor9441139164
4Adana Demirspor8431157158
5Ankara Keçiörengücü9432119152
6Altınordu84221211141
7Giresunspor84221211141
8Akhisarspor934297132
9Balıkesirspor9414111313-2
10Adanaspor8332139124
11Bursaspor93241716111
12Altay7313117104
13Ümraniyespor923410169-6
14Menemenspor71336116-5
15Bandırmaspor81256125-6
16Ankaraspor81255135-8
17Boluspor90458144-6
18Eskişehirspor90454164-12

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür

30.10.2020TuzlasporP-PAltay
30.10.2020Balıkesirspor0-3Adanaspor
31.10.2020MenemensporP-POsmanlıspor FK
31.10.2020Giresunspor0-1Ümraniyespor
31.10.2020Bursaspor4-2Boluspor
31.10.2020AltınorduP-PBandırmaspor
01.11.2020Adana Demirspor1-1Samsunspor
01.11.2020Ankara Keçiörengücü1-1İstanbulspor
01.11.2020Eskişehirspor0-1Akhisarspor
Berna Akkaya
Editör


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