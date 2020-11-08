2020-2021 Yılport Samsunspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Yılport Samsunspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Altınordu ile 08.11.2020 16:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yılport Samsunspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Yılport Samsunspor Altınordu Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Samsun Yeni 19 Mayıs

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Şeker(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Turtay(dördüncü Hakem)

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 4. Veli Çetin, 39. Kerem Can Akyüz, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 10. Vukan Savıcevıc, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 7. Guıdo Koçer, 70. Nadir Çiftçi, 24. Burak Çalık, 89. Erkam Reşmen

Yedekler

40. Ahmet Altın, 6. Yalçın Kılınç, 48. Erhan Kartal, 20. Gökhan Alsan, 33. Rahman Buğra Çağıran, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 77. Enes İslam İlkin, 19. Ahmethan Köse

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 88. Yusuf Can Esendemir, 24. Furkan Çil, 9. Ahmet İlhan Özek, 5. Muhammed Mert, 10. Ahmet Dereli, 17. Burak İnce, 11. Oğuzhan Akgün

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu, 18. Alper Tursun, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 27. Emre Nefiz, 52. Hüsamettin Yener, 81. Özgür Deryol, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 8 5 3 0 17 8 18 9 2 İstanbulspor 8 5 2 1 16 7 17 9 3 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16 4 4 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 5 Ankara Keçiörengücü 9 4 3 2 11 9 15 2 6 Altınordu 8 4 2 2 12 11 14 1 7 Giresunspor 8 4 2 2 12 11 14 1 8 Akhisarspor 9 3 4 2 9 7 13 2 9 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 10 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 11 Bursaspor 9 3 2 4 17 16 11 1 12 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 15 Bandırmaspor 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Ankaraspor 8 1 2 5 5 13 5 -8 17 Boluspor 9 0 4 5 8 14 4 -6 18 Eskişehirspor 9 0 4 5 4 16 4 -12

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür