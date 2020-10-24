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2020-2021 Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 24.10.2020 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yılport Samsunspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Samsun Yeni 19 Mayıs

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Çağdaş Altay(hakem), Ogün Kamacı(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Geçgel(dördüncü Hakem)

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 89. Erkam Reşmen, 4. Veli Çetin, 39. Kerem Can Akyüz, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 10. Vukan Savıcevıc, 7. Guıdo Koçer, 70. Nadir Çiftçi, 24. Burak Çalık

Yedekler

55. Furkan Köse, 5. Ercan Yazıcı, 8. Oğuz Gürbulak, 77. Enes İslam İlkin, 19. Ahmethan Köse, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 48. Erhan Kartal

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 5. Süleyman Olgun, 14. İrfan Akgün, 25. Uğur Utlu, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 45. Famoussa Kone

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 98. Osman Keçelioğlu, 16. Ogün Bayrak, 21. Emre Uğur Uruç, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 9. Arb Manaj, 11. Joseph Dodoo, 22. Bilal Budak, 8. Burak Aydın

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor6420136147
2Samsunspor7421117144
3İstanbulspor6411126136
4Ankara Keçiörengücü741286132
5Altınordu74121110131
6Adana Demirspor6321116115
7Giresunspor63211110111
8Altay6312104106
9Adanaspor62319693
10Bursaspor6213111170
11Balıkesirspor6213687-2
12Akhisarspor61324460
13Bandırmaspor6123685-2
14Menemenspor61236115-5
15Ümraniyespor71248155-7
16Ankaraspor61143104-7
17Eskişehirspor60332103-8
18Boluspor6024482-4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür

20.10.2020Eskişehirspor0-1Samsunspor
20.10.2020Ankara Keçiörengücü1-0Bandırmaspor
21.10.2020Balıkesirspor0-0Boluspor
21.10.2020Altınordu2-1Altay
21.10.2020Giresunspor4-3Adanaspor
21.10.2020Adana Demirspor4-2Ümraniyespor
22.10.2020İstanbulspor2-2Akhisarspor
22.10.2020Tuzlaspor2-0Osmanlıspor FK
22.10.2020Menemenspor2-1Bursaspor


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