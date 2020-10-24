2020-2021 Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Yılport Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında Yılport Samsunspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 24.10.2020 19:00'da karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Yılport Samsunspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Samsun Yeni 19 Mayıs
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Çağdaş Altay(hakem), Ogün Kamacı(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Geçgel(dördüncü Hakem)
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 89. Erkam Reşmen, 4. Veli Çetin, 39. Kerem Can Akyüz, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 10. Vukan Savıcevıc, 7. Guıdo Koçer, 70. Nadir Çiftçi, 24. Burak Çalık
Yedekler
55. Furkan Köse, 5. Ercan Yazıcı, 8. Oğuz Gürbulak, 77. Enes İslam İlkin, 19. Ahmethan Köse, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo, 48. Erhan Kartal
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 5. Süleyman Olgun, 14. İrfan Akgün, 25. Uğur Utlu, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 45. Famoussa Kone
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 98. Osman Keçelioğlu, 16. Ogün Bayrak, 21. Emre Uğur Uruç, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 9. Arb Manaj, 11. Joseph Dodoo, 22. Bilal Budak, 8. Burak Aydın
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|6
|4
|2
|0
|13
|6
|14
|7
|2
|Samsunspor
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|14
|4
|3
|İstanbulspor
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|6
|4
|Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|1
|2
|8
|6
|13
|2
|5
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|6
|Adana Demirspor
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|11
|5
|7
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|8
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|9
|Adanaspor
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|9
|3
|10
|Bursaspor
|6
|2
|1
|3
|11
|11
|7
|0
|11
|Balıkesirspor
|6
|2
|1
|3
|6
|8
|7
|-2
|12
|Akhisarspor
|6
|1
|3
|2
|4
|4
|6
|0
|13
|Bandırmaspor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|14
|Menemenspor
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|5
|-5
|15
|Ümraniyespor
|7
|1
|2
|4
|8
|15
|5
|-7
|16
|Ankaraspor
|6
|1
|1
|4
|3
|10
|4
|-7
|17
|Eskişehirspor
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|3
|-8
|18
|Boluspor
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|2
|-4
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|2-1
|Bursaspor